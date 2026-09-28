SIR বন্ধের দাবিতে পথে SUCI ! মঙ্গলে কর্পোরেশন অভিযানে বামফ্রন্ট
Leftist Campaign: বামেদের বক্তব্য, শুধু ভোটার তালিকা নয়, পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়েও তাঁদের আপত্তি রয়েছে ।
Published : September 28, 2026 at 8:40 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই কলকাতায় আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াল বাম শিবির । মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR বন্ধ এবং বাদ পড়া ভোটারদের নাম ফের তালিকায় তোলার দাবিতে সোমবার কলকাতায় পথে নামে SUCI (কমিউনিস্ট) । পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের বিরোধিতা, বৈধ ভোটারদের নাম তালিকায় রাখার দাবি এবং পুর পরিষেবার বিভিন্ন ইস্যু সামনে রেখে মঙ্গলবার 'কর্পোরেশন চলো' কর্মসূচির ডাক দিয়েছে কলকাতা জেলা বামফ্রন্ট ।
আগামিকালের কর্মসূচিকে সামনে রেখে গত কয়েক দিন ধরেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে নেমেছে সিপিআই(এম) । বেহালা, যাদবপুর, কাশীপুর, বেলেঘাটা, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, মেটিয়াবুরুজ, খিদিরপুর, শ্যামপুকুর ও কসবা-সহ একাধিক এলাকায় মিছিল, সভা এবং অটো-মাইকে প্রচার চালানো হয়েছে । সিপিআই(এম)-এর কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের বক্তব্য, বৈধ ভোটারদের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায়, বাদ পড়ে থাকলে তাঁদের নাম ফের অন্তর্ভুক্ত করা এবং ওয়ার্ড ডিলিমিটেশনের বিরোধিতা- এই দাবিগুলিই সামনে রেখে মঙ্গলবারের কর্মসূচি হবে । তাঁর আরও অভিযোগ, কলকাতা পুরসভায় বিজেপি অগণতান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে ।
প্রচার ঘিরে বেহালায় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বাম কর্মীদের বচসা ও হামলার অভিযোগও উঠেছে । সিপিআই(এম)-এর দাবি, পূর্বপাড়া থেকে নেতাজি পল্লীর দিকে মিছিল যাওয়ার সময় প্রায় 150 জন বিজেপি কর্মী তাঁদের উপর চড়াও হন । মহিলা কর্মীদের হাত মুচড়ে দেওয়া এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগও করেছে তারা । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায় ।
এর মধ্যেই সোমবার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ এবং SIR বন্ধের দাবিতে পৃথক পথে নামে SUCI । সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়ে এস এন ব্যানার্জি রোড ধরে এসপ্ল্যানেডে পৌঁছয় । হাতে ছিল SIR বন্ধ, ভোটার তালিকায় নাম ফেরানো এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণের দাবি সংবলিত ব্যানার ও পোস্টার । এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তির কাছে পুলিশ মিছিল আটকে দেয় বলে অভিযোগ SUCI-র । সেখানেই পরে সভা করেন আন্দোলনকারীরা ।
সভায় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শংকর ঘোষ। বিক্ষোভের অংশ হিসাবে জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুত্তলিকায় আগুনও দেওয়া হয় । SUCI-র বক্তব্য, SIR-এর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের নাম যাচাই করে দ্রুত ভোটার তালিকায় ফেরাতে হবে । দলের আরও দাবি, বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের পুনর্ভুক্তি নিশ্চিত না করে কোনও পুরসভা নির্বাচন করা উচিত নয় ।
SIR নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অন্দরমহলে মতপার্থক্যের যে খবর সামনে এসেছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে SUCI । দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষের বক্তব্যেও সেই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে । তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্নগুলি তৈরি হয়েছে, তার স্বচ্ছ উত্তর দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ।
বিক্ষোভ শেষে SUCI-র প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তরুণ নস্করের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল CEO দফতরে যায় । দলের দাবি, সেখানে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবিগুলি জানানো হয়েছে । SIR-এ বাদ পড়া ভোটারদের নাম পুনর্বিবেচনা এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে দলের আপত্তির কথাও জানানো হয় ।
অন্য দিকে, কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের 'কর্পোরেশন চলো' কর্মসূচিকে ঘিরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার আরও জোরদার হয়েছে । বামেদের বক্তব্য, শুধু ভোটার তালিকা নয়, পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়েও তাঁদের আপত্তি রয়েছে । বৈধ ভোটারদের নাম তালিকায় নিশ্চিত করা, ডিলিমিটেশনের বিরোধিতা এবং নাগরিক পরিষেবার বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখেই মঙ্গলবারের কর্মসূচি হবে ।