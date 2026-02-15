তৃণমূলের খেতমজুর সংগঠনের সভায় নিবিড় জনসংযোগের নির্দেশ সুব্রত বক্সির

তৃণমূলের খেতমজুর সংগঠনের সভায় নিবিড় জনসংযোগের নির্দেশ সুব্রত বক্সির
বুথে-বুথে গিয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রচারের বার্তা ৷ বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচারের অভিযোগ সুব্রত বক্সির ৷
Published : February 15, 2026 at 8:36 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই রণকৌশল সাজাতে শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ রবিবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কিষাণ খেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলনে আগামী নির্বাচনের সুর বেঁধে দিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ৷ এই সভা থেকেই তিনি দলীয় কর্মীদের বার্তা দেন, 2026 সালে বাংলার মসনদে চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় আনাই তাদের লক্ষ্য ৷
সুব্রত বক্সি তাঁর বক্তব্যে কর্মীদের শপথ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "প্রতিটি বুথে গিয়ে সাধারণ মানুষকে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কথা বলতে হবে এবং বিরোধী শিবিরের বিভ্রান্তিকর প্রচারের যোগ্য জবাব দিতে হবে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে বর্তমানে রাজ্যে প্রায় 94টি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চলছে এবং এমন কোনও পরিবার নেই, যারা কোনও না-কোনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পায়নি ৷"
এদিনের সভা থেকে এসআইআর (SIR) বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন সুব্রত বক্সি ৷ তাঁর অভিযোগ, "এই বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে বঞ্চনা ও হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আদালতে সওয়াল করেছিলেন ৷ তাঁর এই আইনি লড়াইয়ের ফলেই ভোটার তালিকা যাচাই ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে ৷"
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষি ও সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের তুলনামূলক খতিয়ান তুলে ধরে সুব্রত বক্সি বলেন, "2022 সাল থেকে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা দেওয়া হলেও, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে ৷"
সুব্রত আরও বক্সি বলেন, "খোদ রাজ্যের বাজেট থেকে খেতমজুরদের জন্য বছরে চার হাজার টাকা সহায়তা দেওয়ার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও কৃষকদের সেচের কর মকুব এবং শস্য বিমার সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে' মহিলাদের বরাদ্দ বৃদ্ধির সুফল বাংলার ঘরে-ঘরে পৌঁছে গিয়েছে ৷ বেকার যুবকদের জন্য 'যুব সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে মাসিক দেড় হাজার টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়ার প্রক্রিয়াও দ্রুত শুরু হতে চলেছে ৷
বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের কৃষক সংগঠনগুলি সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে সুব্রত বক্সি ৷ আর এই অভিযোগে তৃণমূল কর্মীদের তিনি নির্দেশ দেন, গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে নিবিড় জনসংযোগ গড়ে তুলতে হবে ৷