ছাব্বিশের ভোটে পার্থ ভৌমিকের দাঁড়ানোর জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন সুব্রত বক্সি

পার্থ ভৌমিককে সুব্রত বক্সির পরামর্শ, সাংসদ পদ ছেড়ে তিনি যেন বিধায়ক না-হওয়ার চেষ্টা করেন। ছাব্বিশের ভোটে তাঁর দাঁড়ানোর জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি।
Published : December 25, 2025 at 8:35 PM IST
ব্যারাকপুর, 25 ডিসেম্বর: দলের তিন বারের বিধায়ক। ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীও । দলের নির্দেশেই তাঁকে বিধায়ক ও মন্ত্রীত্ব পদ ছেড়ে 'বাহুবলী' নেতা অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে । সাংসদ পদে সেখান থেকে জিতেও যান তিনি।
এ-হেন তৃণমূলের সাংসদ তথা ব্যারাকপুর-দমদম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থ ভৌমিকের উদ্দেশ্যে ঘুরিয়ে বার্তা দিলেন দলেরই রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি । সেজন্য তিনি বেছে নিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিকের খাসতালুক নৈহাটি উৎসবের মঞ্চকে । তাঁর সামনেই সুব্রত বক্সি বলেন, "পার্থ ভৌমিককে বলব,জীবনে যেন এই ভুল না-করেন । সাংসদ পদ ছেড়ে তিনি যেন আবারও বিধায়ক না-হওয়ার চেষ্টা করেন ।" আর মমতা ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের রাজ্য সভাপতির এই বার্তা ঘিরে জোরচর্চা শুরু হয়েছে রাজনীতির অন্দরে।
কিন্তু, হঠাৎ কেন পার্থ ভৌমিককে এই বার্তা দিতে গেলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ? উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতির অন্দরমহলে। সেখানে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, অন্য এক সমীকরণ । ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, বছর ঘুরলেই যেহেতু ভোটের দামামা বেজে যাবে, সেহেতু এখন থেকেই ছাব্বিশের ভোটে প্রার্থী হওয়া নিয়ে দর কষাকষি শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। দলেরই একটা অংশ চাইছেন, ফের নৈহাটি কেন্দ্র থেকে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করা হোক বর্তমান সাংসদ পার্থ ভৌমিককে ।
সেক্ষেত্রে সাংসদ পদ ছাড়তে হবে তাঁকে। শাসক দলের অন্দরে কান পাতলে এও শোনা যাচ্ছে, সাংসদ পদ ছেড়ে দিলে পার্থ ভৌমিকের জায়গায় তাঁরই ঘনিষ্ঠ এক বিধায়ককে ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভার প্রার্থী করার তোড়জোড় শুরু যেতে পারে। যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে নৈহাটির বর্তমান বিধায়ক পার্থ-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা সনৎ দে-কে সেক্ষেত্রে অন্যকোনও জায়গা থেকে প্রার্থী করার ভাবনাও রয়েছে ছাব্বিশের ভোটে। এই সমীকরণে আবার তৃণমূলেরই আরেক অংশ যথেষ্ট ক্ষুদ্ধ । এ নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু না-বললেও তাঁরাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন ! এখন থেকেই দলের সেই ক্ষুদ্ধ অংশ তলে তলে গুটি সাজাতে ব্যস্ত ! সেই আবহেই দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সম্ভবত ছাব্বিশের ভোটে সাংসদ পার্থ ভৌমিকের প্রার্থী হওয়ার আভাস মিলতেই তাঁর উদ্দেশ্যে ঘুরিয়ে এই বার্তা দিয়ে কার্যত তাতে জল ঢেলে দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি । সুব্রত বক্সি বরাবর দলের সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের 'কাছের লোক' । তাই, রাজনীতির কারবারিদের অনেকেরই ধারণা, মমতার নির্দেশেই সম্ভবত সুব্রত বক্সি পার্থ ভৌমিককে ঘুরিয়ে এই বার্তা দিলেন।
এদিকে, বুধবার থেকে শুরু হওয়া নৈহাটি উৎসবের শুভ সূচনাও করেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি । সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি আরও বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছেন। আবারও বলছি নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই নতুন দিগন্ত শুরু হবে। তাতে অংশগ্রহণ করবেন পার্থ ভৌমিক । তাই, সার্বিকভাবে পার্থকে অনুরোধ করব সাংসদ হিসেবেই তিনি যেন থাকেন ।" যদিও এ নিয়ে সাংসদ পার্থ ভৌমিক কিংবা ব্যারাকপুরের তৃণমূলের কোনও নেতাই মুখ খুলতে চাননি । তাঁরা কার্যত 'স্পিকটি নট' !