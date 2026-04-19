ভোটের উত্তাপেও পাহাড়ে নিস্তেজ 'ঘিসিং যুগে'র স্মৃতি ! নিঃশব্দ সেই বাড়ি, দেওয়ালে শুধুই ইতিহাস

ভোটের উত্তাপেও পাহাড়ে নিস্তেজ 'ঘিসিং যুগে'র স্মৃতি ! নিঃশব্দ সেই বাড়ি, দেওয়ালে শুধুই ইতিহাস
সুবাস ঘিসিং, পাহাড়ের রাজনীতির ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ এক সময় তাঁকে কেন্দ্র করেই পাহাড়ের রাজনীতি আবর্তিত হতো ! শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : April 19, 2026 at 6:26 PM IST
দার্জিলিং, 19 এপ্রিল: শৈলশহরে সবে সন্ধে হয়েছে । আকাশের মুখ বেশ ভার । মলরোড থেকে বেরিয়ে ডক্টর জাকির হুসেন রোড দিয়ে চরাই রাস্তা দিয়ে উপরের দিকে উঠছি । কিছুটা দূর যেতেই টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল । হাঁটার গতি বাড়ালাম । প্রায় আধ ঘণ্টা টানা হাঁটার পর পৌঁছলাম গন্তব্যে । যে বাড়িটার সামনে দাঁড়ালাম সেখানে কোনও কোলাহল নেই । বৃষ্টির কারণে এলাকাটা আরও বেশি নিঝুম । দোতলা বাড়ি । সিসি ক্যামেরা লাগানো । একজন কনস্টেবল উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে খুঁজছেন ? উত্তর দিলাম - মনদা বাড়িতে আছেন ? 'আছেন, ভিতরে আসুন', সংক্ষিপ্ত জবাব । ঘরে ঢুকতেই সামনে বড় বারান্দা । সেখানে বড় একটা ছবি রাখা । ছবিটা সুবাস ঘিসিংয়ের । এক সময় তাঁকে কেন্দ্র করেই পাহাড়ের রাজনীতি আবর্তিত হতো !
রাজ্যে এখন বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপ । পাহাড় জুড়ে রাজনৈতিক দলগুলির জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে । কখনও বিজেপি, কখনও বিজিপিএম আবার কখনও আইজিজেএফ প্রচার করছে । অথচ খানিকটা দূরে থাকা জাকির হুসেন রোডের এই বাড়িতে রাজনীতির কোনও উত্তাপ নেই । অথচ একসময় পাহাড়ের জনপ্রতিনিধিদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হতো এই বাড়ি থেকেই ! প্রতিটা নির্বাচনের সময়ই এই বাড়িটা ঘিরে অপেক্ষা করতে দেখা যেত হাজার হাজার মানুষকে । অথচ সেই বাড়িতেই আজ নিস্তব্ধতা ।
দার্জিলিংয়ের রাজনীতির সঙ্গে যার নাম ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত তিনি হলেন গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা সুবাস ঘিসিং । পাহাড়ের রাজনীতির ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । গোটা দেশে গোর্খাদের ন্যায়, মাটির অধিকার নিয়ে সংগ্রাম শুরু করা সেই সুবাস ঘিসিং । মিরিকে জন্ম হলেও পরবর্তীতে দার্জিলিংয়ে বাস শুরু করেছিলেন । উনিশ দশকে জিএনিএলএফ দল প্রতিষ্ঠা করে পাহাড়ের রাশ নিজের হাতে নেন । বাংলায় তখন বামফ্রন্টের রাজত্ব । মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু । বামেদের সেই শক্তিশালী রাজনীতির কাছে হার মানেননি গোর্খাপিতা সুবাস । পাহাড়বাসীর জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি আদায়ে 1986 সাল থেকে পাহাড়জুড়ে আন্দোলন শুরু করেন । মানুষের স্বতস্ফূর্ত সেই আন্দোলন জানান দিয়েছিল, পাহাড়ের শেষ কথা সুবাস ঘিসিংই ।
টানা দীর্ঘ 28 মাসের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন এবং অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে পাহাড়ে এক নতুন ভোরের সূচনা হয়েছিল । কলকাতার রাজভবনে কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (GNLF)-এর মধ্যে ঐতিহাসিক 'দার্জিলিং পার্বত্য চুক্তি' যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন গোটা পাহাড়ে বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছিল । চুক্তির মূল ভিত্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (DGHC) । ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব এবং জিএনএলএফ প্রধান সুবাস ঘিসিং । পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং এর উপস্থিতিতে ওই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল ৷
পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, 1986 সালে সুবাস ঘিসিং-এর নেতৃত্বে পৃথক 'গোর্খাল্যান্ড' রাজ্যের দাবিতে যে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাতে প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় 1200 মানুষ । পাহাড়ের অর্থনীতি এবং পর্যটন কার্যত ভেঙে পড়েছিল । পৃথক রাজ্যের দাবি থেকে সরে এসে এই 'স্বশাসিত পরিষদ' মেনে নেওয়া নিয়ে রাজনৈতিকমহলে নানা বিতর্ক এখনও রয়েছে ।
তবে রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে, সুবাস ঘিসিংয়ের সবচেয়ে বড় অবদান হল বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা পাহাড়ের মানুষদের একটি একক 'গোর্খা' পরিচয় বা জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে নিয়ে আসা । 1980 সালে গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (GNLF) গঠন করে তিনি গোর্খাদের আত্মমর্যাদার লড়াই শুরু করেন । ভারতের সংবিধানের অধীনে গোর্খাদের জন্য একটি পৃথক 'গোর্খাল্যান্ড' রাজ্যের দাবিকে তিনি জনআন্দোলনে রূপান্তর করেন । 1986 সালে তাঁর এক ডাকে পাহাড় কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল । এই আন্দোলনের মাধ্যমেই গোর্খাদের দাবি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় ।
1988 থেকে 2008 সাল পর্যন্ত প্রায় দুই দশক তিনি পাহাড়ের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে রাজত্ব করেছেন । এই দীর্ঘ সময়ে তিনি পাহাড়ের শিক্ষা, রাস্তাঘাট এবং পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । তাঁর সময়েই দার্জিলিংয়ের প্রশাসনিক কাঠামোয় স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় ।
দীর্ঘ দুই দশক পাহাড়ের 'একচ্ছত্র অধিপতি' থাকার পর, তাঁর একসময়ের ডান হাত বিমল গুরুংয়ের উত্থান তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত ও নির্বাসিত করে । 2007 সালে 'ইন্ডিয়ান আইডল' রিয়ালিটি শো প্রতিযোগিতায় পাহাড়ের ছেলে প্রশান্ত তামাং যখন চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছান, তখন পাহাড়ের মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আবেগ তৈরি হয় । সুবাস ঘিসিং এই আবেগকে সেভাবে গুরুত্ব দেননি, কিন্তু তাঁরই ঘনিষ্ঠ সহকারী বিমল গুরুং প্রশান্ত তামাংয়ের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়েন । এই ইস্যুটি বিমল গুরুংকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে এবং ঘিসিংয়ের আধিপত্যে ফাটল ধরায় ।
2007 সালের অক্টোবর মাসে বিমল গুরুং জিএনএলএফ ত্যাগ করে নতুন দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা গঠন করেন । ঘিসিংয়ের 'ষষ্ঠ তফশিল' এর মাধ্যমে পাহাড়কে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রস্তাবের বদলে গুরুং পুনরায় পূর্ণাঙ্গ 'গোর্খাল্যান্ড' রাজ্যের দাবি তোলেন । এদিকে, পাহাড়ের মানুষ ঘিসিংয়ের দীর্ঘদিনের শাসনে ক্লান্ত হয়ে ততদিনে গুরুংয়ের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে ।
2008 সালের মার্চ মাসে পরিস্থিতি চূড়ান্ত রূপ নেয় । বিমল গুরুংয়ের অনুগামীরা পাহাড়জুড়ে প্রবল আন্দোলন শুরু করে । ঘিসিং তখন সমতলে রাজনৈতিক কাজে গিয়েছিলেন । তিনি যখন পাহাড়ে ফেরার চেষ্টা করেন, তখন কার্শিয়াংয়ের পেন্টিং রোডে বিমল গুরুংয়ের সমর্থকরা তাঁর পথ আটকে দেয় । কয়েক দিন ধরে তিনি পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন । তীব্র আন্দোলনের চাপে 2008 সালের 10 মার্চ তিনি দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের প্রশাসক পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ।
পাহাড়ে তাঁর জীবনের ওপর প্রাণনাশের আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় এবং মোর্চার প্রবল বিরোধিতার মুখে তিনি পাহাড় ছাড়তে বাধ্য হন । তিনি দীর্ঘ সময় জলপাইগুড়িতে ও পরে মাটিগাড়ায় একটি বাড়িতে রাজনৈতিক নির্বাসনে কাটান । এক সময়ের পাহাড়ের মুকুটহীন সম্রাটকে সমতলের সাধারণ এক বাড়িতে নিভৃতে দিন কাটাতে হয় । 2011 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি পাহাড়ে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর প্রভাব ছিল নামমাত্র ।
ধনমায়া ঘিসিং ছিলেন সুবাস ঘিসিংয়ের দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গিনী । ঘিসিং যখন পাহাড়ের উত্তাল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং পরবর্তীতে যখন তিনি প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন, ধনমায়া ঘিসিং সব সময় নিভৃতে থেকে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন । বৃদ্ধ বয়সে চিকিৎসার জন্য তাঁকে সিকিমের গ্যাংটকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । 2007 সালের 16 আগস্ট, গ্যাংটকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় ।
গ্যাংটক থেকে দেহ নিয়ে যখন পাহাড়ের দিকে আসা হচ্ছিল, তখন পরিস্থিতি ছিল চরম উত্তপ্ত । পাহাড়ে বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে তখন জোরদার আন্দোলন চলছে । ঘিসিংয়ের স্ত্রীর দেহ বহনকারী কনভয় যখন রোহিণী (শিলিগড়ি-কার্শিয়াং রুট) দিয়ে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করে, তখন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার শত শত সমর্থক রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়ায় । তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন যে, সুভাষ ঘিসিংয়ের স্ত্রীয়ের দেহ তাঁরা পাহাড়ে ঢুকতে দেবেন না । এমনকি মৃতদেহের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন না করে রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে সেই গাড়ি আটকে দেওয়া হয় ।
তৎকালীন পাহাড়ের নেতা সুবাস ঘিসিং তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ পাশে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হন । এই ঘটনাটি ঘিসিংকে মানসিকভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল । যে পাহাড়কে তিনি 20 বছর শাসন করেছেন, সেখানেই তাঁর প্রিয়জনের শেষ যাত্রায় বাধা দেওয়া হচ্ছে, এটি ছিল তাঁর জন্য চরম অপমানের। প্রবল বাধার মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত মরদেহ নিয়ে কনভয়টি দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর অন্য পথ দিয়ে কার্শিয়াং ও দার্জিলিংয়ের দিকে এগোতে বাধ্য হয় ।
প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলেও সেই দিনের ঘটনাটি প্রমাণ করেছিল যে, পাহাড়ের সাধারণ মানুষের ওপর ঘিসিংয়ের নিয়ন্ত্রণ আর নেই । ওই ঘটনার কিছু সময় পরেই বিমল গুরুং আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন দল গঠন করেন এবং সুবাস ঘিসিংকে কার্যত পাহাড় ছাড়া হতে হয় । তার স্ত্রীর প্রয়ানের প্রতি ওই অসম্মান এবং সেই সময়কার মানসিক আঘাত ঘিসিংয়ের রাজনৈতিক লড়াই করার ক্ষমতা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল । পরবর্তীতে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে যান সুবাস ঘিসিং । 2015 সালের 29 জানুয়ারি দিল্লিতে তাঁর মৃত্যু হয় । মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ যখন পাহাড়ে নিয়ে আসা হয়, তখন হাজার হাজার মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় করেছিলেন যা প্রমাণ করেছিল যে, পাহাড় ত্যাগের তিক্ত ইতিহাস থাকলেও গোর্খা আন্দোলনের জনক হিসেবে সাধারণ মানুষের মনে তাঁর স্থান অমলিন । অনেকের মতে, প্রকাশ্যে না বললেও আজও গোর্খা ও পাহাড়ের প্রতি সুবাস ঘিসিংয়ের অবদান যে অবিস্মরণীয় তা পরিস্কার ।
স্মৃতিচারণ করে জিএনএলএফের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ওয়াই লামা বলেন, "সুবাস ঘিসিং মানেই দার্জিলিংয়ের মাটির গন্ধ । দার্জিলিংয়ের নাম উঠলে তাঁর নাম উঠবেই । জানেন তো সুবাস ঘিসিং বলতেন, পার্টি থেকে জাতি বড়, জাতি থেকে মাটি বড় । এই গোর্খাদের মাটির লড়াই তাঁকে দিয়েই শুরু হয়েছিল । জিএনএলএফ একটা প্রতিষ্ঠান । এখান থেকেই শিখে এখন পাহাড়ে এতো রাজনৈতিক দল । সুবাস ঘিসিংয়ের ইতিহাস, তাঁর অবদান মুছে ফেলার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে । কিন্তু কেউ পারেনি । তিনি গোর্খাদের পিতা ছিলেন, আছেন ও থাকবেন ।"
সুভাষ ঘিসিংয়ের ছেলে মন ঘিসিং । ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও খালি বললেন, "বাবা পাহাড়ের জন্য যা যা করেছেন তা আর কেউ পারবে না । বাবার অবদান আর ত্যাগই সুবাস ঘিসিংকে গোর্খাপিতা তৈরি করেছিল ।" সুবাস ঘিসিংয়ের একদা ছায়াসঙ্গী ভাই কিশোর কুমার মুখিয়া বলেন, "দাদার কথা মনে করলে খুব কষ্ট হয় । পাহাড় আর পাহাড়বাসীর জন্য অনেক ত্যাগ করেছিলেন তিনি ।" ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের সম্পাদক দীপু থাপা বলেন, "সুভাষ ঘিসিংই প্রথম পাহাড়বাসীর জন্য আওয়াজ তুলেছিলেন । তিনিই প্রথম গোর্খাদের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন । তাঁর অবদান ভোলার নয় ।" ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "সুবাস ঘিসিংকে আমরা এখনও সম্মান করি । তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই । পাহাড়ের প্রতি তাঁর অবদান আর আত্মত্যাগ ভুলে যাওয়া কখনই উচিৎ নয় ।"
অথচ ভোটের উত্তাপের মধ্যেও সুবাস ঘিসিংয়ের বাড়িতে নেই সেই কোলাহল । আছে তাঁর পুরনো ছবি । তাঁর ইতিহাস আর আত্মত্যাগের গাঁথা! রাজনৈতিক মহলের মতে, সুবাস ঘিসিংযের ছেলে মন ঘিসিং জিএনএলএফকে নিয়ে পাহাড়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু সাংগঠনিকভাবে জিএনএলএফ আজ অনেক দুর্বল । গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে জোট করে একটি বিধানসভা আসন নিজের দখলে রেখেছিল তারা । এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জিএনএলএফ জোট হলেও তারা টিকিট পায়নি । পাহাড়ের বৃহত্তর স্বার্থে বিজেপিকে এবারের নির্বাচনে সমর্থন জানাচ্ছেন মন ঘিসিং । বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারেও বেরোচ্ছেন ! ফলে একদা পাহাড়ের দাপুটে জিএনএলএফের অস্তিত্ব আর ভবিষ্যৎ যে এখন বড়সড় প্রশ্নের মুখে, তা বলাইবাহুল্য !
আরও পড়ুন: