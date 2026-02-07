ETV Bharat / politics

বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের মুখ কে? তিনদিনে ভোলবদল শুভঙ্করের

এর আগে শুভঙ্কর সরকার অধীররঞ্জন চৌধুরীর নাম বলেছিলেন৷ শনিবার এই বিষয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি৷

Bengal Assembly Elections 2026
সাংবাদিক বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 7, 2026 at 9:31 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। ঘর গোছাতে ব্যস্ত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। নির্বাচনী পথও ঠিক করে ফেলেছেন কেউ কেউ। সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর তিন দিন আগে একা চলার কথা ঘোষণা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

স্বাভাবিকভাবেই তারা আসন্ন নির্বাচনের কাকে মুখ করবেন, তা নিয়ে জোরচর্চা শুরু হয়েছে। তিনদিন আগে দিল্লিতে দাঁড়িয়েই প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা লোকসভার প্রাক্তন দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীকে ‘মুখ করে’ লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছিলেন প্রদেশের বর্তমান সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের মুখ কে? তিনদিনে ভোলবদল শুভঙ্করের (ইটিভি ভারত)

সেক্ষেত্রে, অধীরের ‘ইচ্ছা-অনিচ্ছার’ বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন শুভঙ্কর। আজ তিনদিন পেরোতেই ভোলবদল করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। কাকে মুখ করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা একা লড়াই করতে চাইছেন, সে প্রশ্ন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না।

রাজ্যের ওবিসি শংসাপত্র ও ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সমস্যা নিয়ে আজ সাংবাদিক বৈঠক করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতা তথা ওবিসি সেলের ইনচার্জ রামগণেশ প্রজাপতি, বর্ষীয়ান নেতা প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সেখানেই শুভঙ্কর সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কাকে মুখ করে বিধানভবন 26-এর নির্বাচনের গণ্ডি পেরোতে চাইছে? জবাবে তিনি বলেন, "কংগ্রেস একা লড়াই করবে তিনদিন আগেই আমরা জানিয়েছি। পুরনো খবর। কংগ্রেস কেন্দ্রে তথা দেশে এবং রাজ্যে গণতন্ত্র ফেরাতে প্রতিদিন লড়াই করে যাচ্ছে। দলের ভিতরেও যাতে গণতন্ত্র থাকে, সেই বিশ্বাসটা আমরা করি। এই কারণে কংগ্রেসের সমস্তস্তরের নেতা-কর্মীদের নিয়ে একা লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে। তাতে সম্মতি জানিয়েছে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। আমরা তাঁদের প্রতিদিনই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’’

এর পর তিনি বলেন, ‘‘তাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ঠিক করবেন তাঁদের নেতা কে হবেন! বিধানসভার ভিতরে ফ্লোরে দাঁড়িয়েই কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিরায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অতএব, আমরা সবসময় বিশ্বাস করি, মেনে চলি প্রথম দিন থেকে আমি যে কথা বলে আসছি, আমি নই আমরা। সকলে মিলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সেটাই হবে। যাতে রাজ্যের সমস্ত মানুষের কল্যাণ হয়, তাদের উন্নয়ন হয়, সেরকম নেতাই বেছে নেওয়া হবে। তিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হবেন।"

হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত বদল? বিধানভবন সূত্রের দাবি, "অধীররঞ্জন চৌধুরীকে মুখ করার কথা তিনদিন আগেই শুভঙ্কর সরকার বলেছিলেন। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে বর্তমান সভাপতি এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু, পরে অধীররঞ্জন চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন, তাতে সিদ্ধান্ত বদল হওয়া স্বাভাবিক।"

সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

শুধুই কী তাই? ওই সূত্রের দাবি, "অধীররঞ্জন চৌধুরী সেদিনের বৈঠকে রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে-কে বঙ্গের নির্বাচনে একা চলার পরিবর্তে বামপন্থীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মত পোষণ করেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত উল্টো হয়েছে। বামেদের প্রতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর কিছুটা হল দুর্বলতা রয়েছে। ফলে, তাঁকে মুখ করা হলে নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। রাজনীতি ‘সম্ভাবনময় শিল্প’ হলেও ঘোষিত সিদ্ধান্তের পর পিছনে হাঁটা সম্ভব নয়। এগিয়ে যাওয়াটাই মূল লক্ষ্য।" আর তাই অধীররঞ্জন চৌধুরীকে এবারের নির্বাচনে মুখ না-করাটাই শ্রেয় মনে করছেন অনেকেই। অধীররঞ্জন চৌধুরীকে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিধায়ক পদপ্রার্থী করা হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারেনি বিধানভবন।

অন্যদিকে, এসআইআর নিয়ে আগামী সোমবার কংগ্রেস নির্বাচন কমিশন অভিযান করবে বলে জানিয়েছেন শুভঙ্কর সরকার৷ তাঁদের দাবি, শুনানির সময় আরও 15 দিন বৃদ্ধি করতে হবে৷ এছাড়াও, রাজ্যের ওবিসি তালিকার সংশোধন এবং সাধারণ নাগরিকের হেনস্তার অভিযোগ তুলে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "বাংলার জনসংখ্যার প্রায় 50 শতাংশ মানুষ ওবিসি তালিকাভুক্ত। চাকরি, কাজের ক্ষেত্রে এই ওবিসি জনসংখ্যার বড় অংশ বঞ্চিত। হিন্দু - মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষ ওবিসি তালিকাভুক্ত। বিডিও অফিস ওবিসি সার্টিফিকেট বিলি করেনি। বিডিও-সহ একাধিক সরকারি দফতরে ওবিসি সেলের নাম থাকলেও কোনও দফতর নেই, আধিকারিক নেই। কেন ওবিসি তালিকাভুক্ত মানুষের কেন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে না? কেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার ওবিসিদের দুর্দশার কথা গুরুত্ব দিচ্ছে না? পশ্চিমবঙ্গে আজ পর্যন্ত একটা কমিশন গঠন করা হল না। এখন উচিত কোনও বিচারপতিকে দিয়ে তফসিলি উপজাতি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের অ্যাসেসমেন্ট করা৷’’

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "ওবিসি বিষয়টা নিয়ে কনফিউশন তৈরি হয়েছে। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এদের চিহ্নিত করার দরকার আছে। যেটা রাহুল গান্ধি অনেক আগে থেকেই বলে আসছেন। ভর্তি থেকে ভোটে লড়ার ক্ষেতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। যা পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা পুরোটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কারা কারা ওবিসি, তা পরিষ্কার নয়। সরকারের দায়িত্ব কারা কারা ওবিসি, তা চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। তবেই, বৈষম্য কমবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সরলীকরণ পদ্ধতিতে ওবিসি বিষয়টার কনফিউশন ক্লিয়ার হোক। কমিশন করে দেওয়া হোক।"

