চোরবাগান-কাণ্ডে 'ভাইপো'কে ছাড় কেন ? মুখ্যমন্ত্রীকে অবস্থান স্পষ্ট করতে বললেন শুভঙ্কর
Chorbagan incident: শুভেন্দু অধিকারীর ভাইপো দেবদীপ অধিকারীকে কেন জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস ৷
Published : October 26, 2026 at 6:38 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: রাজ্য রাজনীতিতে 'ভাইপো' নিয়ে চর্চা বহুদিনের ৷ সেই চর্চাই আরও একবার নতুন রূপে ফিরে এসেছে চোরবাগান-কাণ্ডের পর ৷ এই পুজোর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভাইপো দেবদীপ অধিকারী যুক্ত বলে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ তাঁকে কেন জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হচ্ছে না, এবার তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস ৷
চোরবাগানের দুর্গাপুজোকে ঘিরে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা এবং তার পরবর্তী তদন্ত নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার । তাঁর বক্তব্য, ঘটনার তদন্তে যদি কাউকে ছাড় না-দেওয়ার নীতি নেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে পুজোর সঙ্গে যুক্ত প্রভাবশালীদের জিজ্ঞাসাবাদের আওতার বাইরে রাখা হচ্ছে কেন ? বিশেষ করে দেবদীপ অধিকারীর ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছেন তিনি ।
সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস সদর দফতর বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে শুভঙ্কর সরকারের প্রশ্ন, "দেবদীপ অধিকারী চোরবাগানে কি যুক্ত ছিলেন ? নাকি ছিলেন না ? মুখ্যমন্ত্রী এটা পরিষ্কার করে বলুন ।" তাঁর দাবি, ঘটনার তদন্তে ছোটখাটো ব্যক্তিদের ডেকে হয়রান করা হলেও যাঁদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তাঁদের কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না ।
রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো এবং পরিবারের নাম ব্যবহার করার অভিযোগ তুলে শুভঙ্কর সরকারের কটাক্ষ, "আমরা আগে একটা ভাইপোর কথা শুনেছি । আর এখন নতুন ভাইপোর উদয় হয়েছে ।" তাঁর দাবি, যদি কারও নাম ব্যবহার করে পুজোর সঙ্গে যুক্ত কোনও কাজ করা হয়ে থাকে, তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত । আর যদি সত্যিই ওই পুজোয় দেবদীপ অধিকারীর ভূমিকা থেকে থাকে, তা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হচ্ছে না কেন, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি । শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর উচিত প্রকাশ্যে জানানো, তাঁর পরিবারের নাম ব্যবহার করে কাউকে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে কি না ।
চোরবাগানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুজোর সময় বাংলার মানুষ যে যন্ত্রণা ও লজ্জার মুখোমুখি হয়েছেন, তা ইতিহাসে বর্ণনা করা কঠিন বলে মন্তব্য করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি । তাঁর অভিযোগ, ঘটনার পর সাহায্য চেয়ে পুলিশকে ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি । পাশাপাশি, মৃতদের পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি ।
ঘটনার তদন্তে পুলিশের ভূমিকা এবং প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যখন বলেছিলেন কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না, তখন তদন্তের ক্ষেত্রে সেই অবস্থানের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে কি না, তা স্পষ্ট হওয়া দরকার । পুজোর আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত কর্তৃপক্ষ ও পরিচালনমণ্ডলীর সদস্যদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে কি ? কেন পদাধিকারীদের ডাকা হয়নি ? এই ঘটনার যাঁরা মোড়ল, তাঁদের কেন ডাকা হয়নি ?"
পুজোর অনুমতি কারা দিয়েছিলেন, আয়োজনের দায়িত্বে কারা ছিলেন এবং গোটা ব্যবস্থাপনায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা নিয়েও তদন্তের দাবি জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি । একইসঙ্গে, পুজোর সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের যুক্ত থাকার ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন তিনি ৷
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে জুনিয়র ডাক্তারদের বক্তব্য এবং তাঁদের নিরাপত্তার প্রসঙ্গও তোলেন শুভঙ্কর সরকার । তাঁর অভিযোগ, জুনিয়র ডাক্তারদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় । এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি ।
চোরবাগানকাণ্ডে তদন্তের স্বচ্ছতা, মৃতদের পরিবারের বক্তব্য শোনা, জুনিয়র ডাক্তারদের নিরাপত্তা এবং পুজো পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা - সব মিলিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস । এখন দেখার, শুভঙ্কর সরকারের তোলা প্রশ্নগুলির জবাবে রাজ্য সরকার, পুলিশ প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট পুজো কর্তৃপক্ষ কী অবস্থান নেয় ।