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নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীর গ্রেফতারি গণতন্ত্রের কলঙ্ক, বিজেপিকে আক্রমণ অধীরের

Nandigram Congress candidate Arrest: মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনের আগে প্রার্থীকে গ্রেফতার কেন, প্রশ্ন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির ।

Nandigram bye election
নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর গ্রেফতারিতে সরব কংগ্রেস (সূত্র ছবি-কংগ্রেস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 11:42 AM IST

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কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা । 2007 সালের জমি উচ্ছেদ আন্দোলন সংক্রান্ত একাধিক মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে । আজ, শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া মহকুমা আদালতে তাঁকে পেশ করা হবে । এই গ্রেফতারিকে ঘিরে পুলিশের ভূমিকা এবং ঘটনাক্রম নিয়ে বিদেশ থেকে বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ পাশাপাশি, সরব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও ।

শুক্রবার মিলনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । খবর পেয়ে গভীর রাতে কংগ্রেস নেতৃত্ব পৌঁছয় মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থানায় । রাত দেড়টা নাগাদ থানায় উপস্থিত হন তাঁরা । কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস ভট্টাচার্য (তাতা) মুক্তি পেলেও মিলন প্রধানকে ছাড়া হয়নি বলে জানিয়েছে দল । এরপরই গ্রেফতারির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ।

লন্ডন থেকে দলীয় প্রার্থীর গ্রেফতারির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন নেতা অধীর ৷ তিনি বলেছেন, "সকলেই জানেন 6 অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে দু'টি আসনে বিধানসভা উপনির্বাচন হতে চলেছে । মনোনয়নপত্র জমা এবং প্রচার শুরু হয়েছে । আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, শুক্রবার হঠাৎ করে কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই স্থানীয় পুলিশ আমাদের প্রার্থী মিলনকে গ্রেফতার করেছে ৷"

এরপর বিজেপিকে নিশানা করে অধীরের মন্তব্য, "অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি মিলন প্রধানকে সমর্থন জানাচ্ছে বলে বিজেপি ভয় পেয়েছে । আমাদের জেতার সম্ভাবনা দেখে মরিয়া হয়ে প্রার্থীকে গ্রেফতার করেছে ৷ এটা গণতন্ত্রের জন্য কলঙ্ক ৷ নির্বাচন প্রক্রিয়া সেই সরকারই চালাচ্ছে, যারা রাজ্য শাসন করছে । আমাদের দেশের সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারা। নির্বাচনকে উপহাসের পাত্র বানাচ্ছে ৷"

Nandigram bye election
চণ্ডীপুর থানার সামনে শুভঙ্কর সরকাররা (সূত্র ছবি-কংগ্রেস)

অধীরের বক্তব্য, 2007 সালের জমি উচ্ছেদ আন্দোলন সংক্রান্ত মামলায় এত বছর পর কেন হঠাৎ গ্রেফতার করা হল কংগ্রেস প্রার্থীকে? এতদিন পুলিশ কোথায় ছিল? কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মিলন তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় উল্লেখ করেছেন । তিনি পালিয়ে বেরাচ্ছিলেন না । তাহলে তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ বা আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা গেল না কেন, সেই প্রশ্নও তুলছে কংগ্রেস ।

Nandigram bye election
মিলন প্রধানকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি তুলল কংগ্রেস (সূত্র ছবি-কংগ্রেস)

শুক্রবার রাতে গ্রেফতারি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি । তিনি বলেন, "তৎকালীন তৃণমূল নেতা শুভেন্দু অধিকারী, সবুজ প্রধান এবং মিলন প্রধান-সকলেই উচ্ছেদ বিরোধী কমিটিতে ছিলেন । মিলন এখন জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন । তিনি তো প্রচার করবেন রাস্তায় । লুকিয়ে কোথাও পালিয়ে যাবেন না । তাঁকে ধরার জন্য এই ব্যবস্থা কেন? ডেকে পাঠালেই তো চলে যাবেন । মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনের আগে কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেফতার করার পিছনে অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে । আলাদা কোনও খেলা আছে । তাই মিলনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

Adhir Chowdhury
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী (ফাইল চিত্র)

নন্দীগ্রাম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জেতা আসন ৷ তিনি ওই আসনটি ছেড়ে দেওয়ায় সেখানে উপনির্বাচন ৷ তার আগে এই নির্বাচনকে ঘিরে প্রত্যেকদিন কোনও না কোনও নয়া রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হচ্ছে ৷ আগেই নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে ৷ তিনি শুক্রবার দুপুরে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন ৷ এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তাঁর দল নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে । আর তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুরনো একটি মামলায় গ্রেফতার করা হয় কংগ্রেস প্রার্থীকে । এখন দেখার শেষ পর্যন্ত জল কতদূর গড়ায় ৷

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NANDIGRAM BYE ELECTION
CONGRESS CANDIDATE MILAN PRADHAN
কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন
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