নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীর গ্রেফতারি গণতন্ত্রের কলঙ্ক, বিজেপিকে আক্রমণ অধীরের
Nandigram Congress candidate Arrest: মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনের আগে প্রার্থীকে গ্রেফতার কেন, প্রশ্ন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির ।
Published : September 19, 2026 at 11:42 AM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা । 2007 সালের জমি উচ্ছেদ আন্দোলন সংক্রান্ত একাধিক মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে । আজ, শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া মহকুমা আদালতে তাঁকে পেশ করা হবে । এই গ্রেফতারিকে ঘিরে পুলিশের ভূমিকা এবং ঘটনাক্রম নিয়ে বিদেশ থেকে বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ পাশাপাশি, সরব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও ।
শুক্রবার মিলনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । খবর পেয়ে গভীর রাতে কংগ্রেস নেতৃত্ব পৌঁছয় মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থানায় । রাত দেড়টা নাগাদ থানায় উপস্থিত হন তাঁরা । কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস ভট্টাচার্য (তাতা) মুক্তি পেলেও মিলন প্রধানকে ছাড়া হয়নি বলে জানিয়েছে দল । এরপরই গ্রেফতারির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ।
#WATCH | London, UK: Senior Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury says, "Everybody knows that on 6th October, two Assembly by-elections are going to be held in West Bengal. Before that, the nominations of all respective parties have been filed and they have started campaigning. Accordingly, Congress party has fielded its own political stalwart Milan Pradhan from Nandigram...What is astonishing to know that today suddenly, without any provocation, without any rhyme or reason, Milan Pradhan has been arrested by the local Police...When other political parties are extending him their support, BJP got scared and out of desperation arrested him in order to thwart our prospects...It is really a stigma on our democracy that election is being run by the same Govt which is ruling the state and which is controlling all existing institutions in our country. They themselves are trying to make the election a laughing stock..." (Video: Self made) (Video: Self made)— ANI (@ANI) September 18, 2026
লন্ডন থেকে দলীয় প্রার্থীর গ্রেফতারির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন নেতা অধীর ৷ তিনি বলেছেন, "সকলেই জানেন 6 অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে দু'টি আসনে বিধানসভা উপনির্বাচন হতে চলেছে । মনোনয়নপত্র জমা এবং প্রচার শুরু হয়েছে । আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, শুক্রবার হঠাৎ করে কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই স্থানীয় পুলিশ আমাদের প্রার্থী মিলনকে গ্রেফতার করেছে ৷"
এরপর বিজেপিকে নিশানা করে অধীরের মন্তব্য, "অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি মিলন প্রধানকে সমর্থন জানাচ্ছে বলে বিজেপি ভয় পেয়েছে । আমাদের জেতার সম্ভাবনা দেখে মরিয়া হয়ে প্রার্থীকে গ্রেফতার করেছে ৷ এটা গণতন্ত্রের জন্য কলঙ্ক ৷ নির্বাচন প্রক্রিয়া সেই সরকারই চালাচ্ছে, যারা রাজ্য শাসন করছে । আমাদের দেশের সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারা। নির্বাচনকে উপহাসের পাত্র বানাচ্ছে ৷"
অধীরের বক্তব্য, 2007 সালের জমি উচ্ছেদ আন্দোলন সংক্রান্ত মামলায় এত বছর পর কেন হঠাৎ গ্রেফতার করা হল কংগ্রেস প্রার্থীকে? এতদিন পুলিশ কোথায় ছিল? কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মিলন তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় উল্লেখ করেছেন । তিনি পালিয়ে বেরাচ্ছিলেন না । তাহলে তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ বা আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা গেল না কেন, সেই প্রশ্নও তুলছে কংগ্রেস ।
শুক্রবার রাতে গ্রেফতারি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি । তিনি বলেন, "তৎকালীন তৃণমূল নেতা শুভেন্দু অধিকারী, সবুজ প্রধান এবং মিলন প্রধান-সকলেই উচ্ছেদ বিরোধী কমিটিতে ছিলেন । মিলন এখন জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন । তিনি তো প্রচার করবেন রাস্তায় । লুকিয়ে কোথাও পালিয়ে যাবেন না । তাঁকে ধরার জন্য এই ব্যবস্থা কেন? ডেকে পাঠালেই তো চলে যাবেন । মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনের আগে কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেফতার করার পিছনে অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে । আলাদা কোনও খেলা আছে । তাই মিলনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"
নন্দীগ্রাম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জেতা আসন ৷ তিনি ওই আসনটি ছেড়ে দেওয়ায় সেখানে উপনির্বাচন ৷ তার আগে এই নির্বাচনকে ঘিরে প্রত্যেকদিন কোনও না কোনও নয়া রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হচ্ছে ৷ আগেই নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে ৷ তিনি শুক্রবার দুপুরে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন ৷ এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তাঁর দল নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে । আর তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুরনো একটি মামলায় গ্রেফতার করা হয় কংগ্রেস প্রার্থীকে । এখন দেখার শেষ পর্যন্ত জল কতদূর গড়ায় ৷