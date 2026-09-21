ভোটের পর প্রতীক চুরি ! বাংলায় 'মহারাষ্ট্র মডেল' চালানোর অভিযোগ শুভঙ্করের

ভোটের পর প্রতীক চুরি ! বাংলায় 'মহারাষ্ট্র মডেল' চালানোর অভিযোগ শুভঙ্করের
Assembly Bye Elections 2026: বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে এক হওয়ার বার্তা শুভঙ্কর সরকারের ৷
Published : September 21, 2026 at 9:00 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: রাজ্য তথা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের ৷ অভিযোগ করলেন, বিজেপির শাসনে দেশের গণতন্ত্র গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ ভোট চুরির অভিযোগ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের প্রতীক কেড়ে নেওয়া, কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷ সোমবার তিনি দাবি করেন, বিজেপি বাংলার রাজনীতিতে 'মহারাষ্ট্র মডেল' প্রয়োগ করছে ৷
এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শুভঙ্কর ৷ পাশাপাশি, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ভয়ের পরিবেশ তৈরির অভিযোগ করেন তিনি ৷ তাই বিজেপি-বিরোধী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া আহ্বান জানিয়েছন তিনি ৷ একইসঙ্গে আসন্ন রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷
শুভঙ্কর সরকার বলেন, "কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভোটচুরির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে, তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক লড়াই নয়, সংবিধান রক্ষার লড়াই ৷ নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রের শাসকদলের প্রভাবাধীন হয়ে কাজ করছে ৷ বিধায়ক কেনাবেচা, দল ভাঙানো এবং নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে শিবসেনা ও এনসিপি-র মতো দলগুলির প্রতীক কেড়ে নেওয়া হয়েছে ৷ সেই একই 'মহারাষ্ট্র মডেল' আজ বাংলায় আমদানি করা হয়েছে ৷"
পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার সময় 'ভয় আউট, ভরসা ইন' স্লোগান দিয়েছিল ৷ সেই কথা উল্লেখ করে কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগ করেছেন, বাস্তবে তার বিপরীত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যে ৷
তিনি অভিযোগ করেন, গরিব মানুষের দোকান ও বাড়ি ভেঙে দিয়ে 'বুলডোজার রাজনীতি' চলছে ৷ 'সকালে ধরব, বিকেলে কাটব'-র মতো বক্তব্যের মাধ্যমে হিংসাত্মক রাজনীতির পরিবেশ তৈরি হচ্ছে ৷ পুলিশকে ব্যবহার করে বিরোধী কণ্ঠস্বর দমন করা হচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিকে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে দাবি করে তিনি ৷ বদলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মডেলের সঙ্গে বাংলার বিজেপি সরকারের মিল রয়েছে বলে অভিযোগ করেন শুভঙ্কর ৷ তিনি দাবি করেন, বাংলার মানুষ এই ভয়ের রাজনীতি থেকে মুক্তি চায় ৷
বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানান শুভঙ্কর সরকার ৷ তাঁর দাবি, রাজ্যে বিজেপি-বিরোধী সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তি ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে ৷ তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এই মানুষদের একটি অংশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে লড়াই করতে আগ্রহী রয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে তিনি বিজেপি-বিরোধী সকলের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দেন, যাতে এমন কোনও বক্তব্য বা পদক্ষেপ না-নেওয়া হয়, যা বিরোধী ঐক্যে ফাটল তৈরি করতে পারে ৷ শুভঙ্কর সরকার বলেন, "এই লড়াই কেবল ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়, বরং আদর্শ ও বিচারধারার লড়াই—যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাহুল গান্ধি ৷ তাই রেজিনগরে আবদুল্লাহিল কাফি এবং নন্দীগ্রামে মিলন প্রধানকে কংগ্রেসের হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান ৷