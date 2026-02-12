সাধারণ বনধ নয়, তবু শিল্পে ধাক্কা! ধর্মঘট ‘সফল’, দাবি শ্রমিক সংগঠনের, নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে কী?
Published : February 12, 2026 at 9:50 PM IST
কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি: চার শ্রম কোড বাতিল-সহ একাধিক দাবিতে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে ধর্মঘট হয়েছে । কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন-সহ একাধিক শ্রমিক সংগঠনের ডাকে দেশ জুড়ে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় । মাধ্যমিক - উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে বাংলায় শুধুমাত্র কলকারখানা ও পরিষেবায় ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল । বৃহস্পতিবার বিকেলে এ বিষয়ে সংবাদিক বৈঠক করে ধর্মঘট আহ্বানকারীদের দাবি, "সার্বিক না হলেও সেক্টর ধরে ধরে ধর্মঘট সফল । ছ'হাজারের বেশি জায়গায় পিকেটিং হয়েছে । ব্যাংক, বিমা, চা বাগান, চটকলে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে । যা গত কয়েকটি ধর্মঘটে দেখা যায়নি ।"
পরিসংখ্যান তুলে ধরে সিআইটিইউ-র রাজ্য সভাপতি অনাদি সাহু বলেন, চা-বাগানে রক্ষণাবেক্ষণ-সহ প্রায় 65 শতাংশ শ্রমিক অংশ নেন। অধিকাংশ চটকল বন্ধ ছিল, আগে থেকে বন্ধ থাকা মিলগুলির সামনেও বিক্ষোভ হয়েছে। রানিগঞ্জ-আসানসোলে কয়লা ক্ষেত্রে ‘সর্বাত্মক’ সাড়া, আলট্রা টেকে 100 শতাংশ, অন্য সিমেন্ট কারখানায় প্রায় 40 শতাংশ কর্মী সামিল হন ধর্মঘটে। একইভাবে ইস্পাতের ক্যাপটিভ মাইনসে পূর্ণ অংশগ্রহণ, স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় প্রায় 50 শতাংশ, ব্যাঙ্কে স্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়া প্রায় সর্বত্র 100 শতাংশ, এলআইসি-জিআইসি 90 শতাংশ, বিএসএনএল 40 শতাংশ সাড়া পাওয়া গিয়েছে। সেক্টর ফাইভে মিছিল হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ প্রায় 4০ শতাংশ। ইটভাটায় 100 শতাংশ, মুটিয়া মজদুর ও বন্দরে 50 শতাংশ—দ্বিতীয় শিফটে প্রায় পূর্ণ সাড়া।
এছাড়াও কলকাতায় পোস্তা-বড়বাজারের বড় অংশ বন্ধ, ঢাকুরিয়া-ভবানীপুরে হকাররা বসেননি। পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে পরিবহণ সচল রাখা হয়, সন্ধ্যা ছ’টা থেকে দশ মিনিট রাস্তায় প্রতীকী প্রতিবাদ ও শ্রম কোডের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়েছে।
আইএনটিইউসি সভাপতি কামারুজ্জামান কামার বলেন, “পরীক্ষার কারণে মাইক ছাড়া প্রচার করতে হয়েছে। তবু চা ও চট—রাজ্যের দুই বড় শিল্পে সাড়া আগের চেয়ে বেশি। প্রায় ৬ লক্ষ শ্রমিক এই দুই ক্ষেত্রে কাজ করেন।” সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলমের দাবি, “ভারত আমেরিকার বাণিজ্যিক এই চুক্তি মানব না। শ্রম কোড, বাণিজ্যিক চুক্তি—সব মিলিয়ে বিদ্যুৎ, চা, কৃষি বিপদের মুখে। অস্থায়ীদের স্থায়ী করা, ন্যায্য মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।" একই সঙ্গে রাজ্যকে নিশানা করে তিনি বলেন, "রাজ্য সরকারের লজ্জা হওয়া উচিত বিপুল মহার্ঘ ভাতা বকেয়া রেখেছে। কর্মসংস্থান যেটুকু আছে তার কোনও নিরাপত্তা নেই, মর্যাদা নেই। পশ্চিমবঙ্গে শ্রম আইন বলে কিছু নেই ।"
তবে প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, পরীক্ষার দিনে পরিবহণ-সহ জরুরি পরিষেবা সচল থাকায় ‘পূর্ণ প্রভাব’ পড়েনি। তবে শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতে, “এ লড়াই এক দিনের নয়।” ফলে সেক্টরভিত্তিক সাফল্যের এই দাবি ভোটের আগে শ্রমজীবী জনতার মেজাজ কতটা বদলাবে তা নিয়ে সব মহলে কৌতূহল তুঙ্গে৷