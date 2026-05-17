গো হত্যায় কড়াকড়ি ! কোর্টে যাচ্ছে সিপিএম, সম্প্রীতি রক্ষার বার্তা অধীর চৌধুরীর
কুরবানি ঈদের আগে পশু বলি ও জবাইয়ে একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করে নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার, যা নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর ।
Published : May 17, 2026 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 17 মে: কুরবানি ঈদের আগে পশু হত্যাকে ঘিরে রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । পশু বলি ও জবাইয়ে একাধিক বিধিনিষেধ আরোপের জেরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভ্রান্তি, আতঙ্ক এবং হেনস্থার অভিযোগ উঠছে । এই পরিস্থিতিতে সরব হল সিপিএম । রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় অবিলম্বে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।
রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেলিম বলেন, "আমি ব্যক্তিগতভাবে পশু বলির বিরুদ্ধে । কিন্তু, ভারতবর্ষ বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতির দেশ । সকলের খাদ্যাভ্যাস এক নয় । সরকার আইন করতে পারে, বিজ্ঞপ্তিও জারি করতে পারে । কিন্তু তার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে । কারণ বহু মানুষ গরু, ছাগল, ভেড়া পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন । রাতারাতি নিষেধাজ্ঞা চাপালে তাঁরা চরম সমস্যায় পড়বেন ।"
এখানেই থামেননি সেলিম । সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতার অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কুরবানির পশু নিয়ে বাজারে আসা ব্যবসায়ী ও পশুপালকদের হেনস্থা করা হচ্ছে । এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি মানুষকে সংগঠিত করে বৃহত্তর আন্দোলনের বার্তাও দিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ৷ সেলিম বলেন, "যারা গো পালন ও গো-প্রজননের সঙ্গে যুক্ত, তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । আমাদের আইনজীবীরা বিষয়টি নিয়ে আদালতে পিটিশন করবেন । পাশাপাশি প্রত্যেক ব্লকে আক্রান্ত মানুষদের সঙ্গে নিয়ে ঐক্য গড়া হবে । থানার আইসিদের কাছেও স্মারকলিপি দেওয়া হবে ৷"
সিপিএম নেতার দাবি, "গোরক্ষার নামে কিছু উৎসাহী বিজেপি কর্মী মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে । যারা ঝান্ডা বদল করেছে, তারাই এখন উত্যক্ত করছে । কুরবানি মানে ত্যাগের উৎসব । বিভিন্ন দেশেই স্থানীয় পশু কুরবানি দেওয়া হয় । কিন্তু এখানে পশুপালক ও ব্যবসায়ীদের হেনস্থা করা হচ্ছে ।"
এদিকে এই ইস্যুতে সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীও । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিয়ে দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশু জবাই সংক্রান্ত নির্দেশিকা ঘিরে বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভ্রান্তি ও অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে ।
চিঠিতে অধীর লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও বহু ধর্মীয় ঐতিহ্যের মিলনভূমি । প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় রীতি পালনের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা জরুরি ।" তাঁর প্রস্তাব, প্রশাসনের তরফে নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করে দেওয়া হোক, যেখানে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে পারবেন । তাতে বিভ্রান্তি কমবে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও বজায় থাকবে ।