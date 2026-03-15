ব্রিগেড ফেরত স্পেশাল ট্রেনে পাথরবৃষ্টি ! শিলিগুড়িতে উত্তেজনা

বিজেপির দাবি, পাথরের আঘাতে কয়েকজন কর্মী জখম হন । এরপর ট্রেনের ভিতর থেকে পালটা পাথর ছোড়ার ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ ।

বিশেষ ট্রেনকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়িতে (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 15, 2026 at 4:43 PM IST

শিলিগুড়ি, 15 মার্চ: ব্রিগেডের সভা সেরে ফেরার পথে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের জন্য চালানো বিশেষ ট্রেনকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়িতে । রবিবার সকালে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের আগে কয়লাডিপো এলাকায় ওই স্পেশাল ট্রেনকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার অভিযোগ ওঠে । ঘটনায় কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের । যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সেই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । তাদের পালটা দাবি, ট্রেন থেকে বিজেপি কর্মীদের উস্কানিমূলক আচরণের জেরেই স্থানীয়দের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেডের সভা সেরে কর্মী–সমর্থকদের ফেরানোর জন্য দলের তরফে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । রবিবার সকালে হলদিবাড়ি স্পেশাল ট্রেনে করে অনেকে ফিরছিলেন । আলিপুরদুয়ারগামী ওই ট্রেনটি শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের আগে 7 নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে যাওয়ার সময় কয়লাডিপো এলাকার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে । অভিযোগ, সেই সময় ট্রেনটিকে লক্ষ্য করে বাইরে থেকে আচমকা পাথর ছোড়া শুরু হয়।

ব্রিগেড ফেরত স্পেশাল ট্রেনে হামলার অভিযোগ (নিজস্ব চিত্র)

বিজেপির দাবি, পাথরের আঘাতে কয়েকজন কর্মী জখম হন । এরপর ট্রেনের ভিতর থেকে পালটা পাথর ছোড়ার ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ । কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । পরে ট্রেনটি পুনরায় রওনা দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ।

অন্যদিকে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, ট্রেনটি প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার সময় বিজেপি কর্মী–সমর্থকদের কেউ কেউ রাস্তায় থাকা মহিলাদের উদ্দেশে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেন এবং উস্কানিমূলক আচরণ করেন । তার জেরেই এলাকার মানুষের সঙ্গে বচসা শুরু হয় এবং পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । অভিযোগ, এরপর দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় পাথর ছোড়াছুড়ি হয় ।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছয় জিআরপি ও শিলিগুড়ি থানার পুলিশ । পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি বড় আকার নেওয়ার আগেই ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয় । তবে ঘটনাকে ঘিরে ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেছেন, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর ছুড়েছে।

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুন মণ্ডল বলেন, "ট্রেন থেকে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান শোনামাত্রই কিছু লোক ট্রেনের উপর পাথর ছুড়তে শুরু করে । আমাদের কর্মী–সমর্থকেরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে তারা পালিয়ে যায় । এসব তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের কাজ । এর জবাব বাংলার মানুষ ভোটেই দেবে ।"

অন্যদিকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের এটা সংস্কৃতি নয় । এটা বিজেপিরই ষড়যন্ত্র । যেমনভাবে রাষ্ট্রপতির সফর নিয়েও রাজনীতি করেছে, তেমনই আবার নতুন করে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে ।"

যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেই 7 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষের অভিযোগ, "ট্রেন থেকে কিছু বিজেপি কর্মী রাস্তায় থাকা মহিলাদের উদ্দেশে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করছিল । প্রতিবাদ করতেই হাতাহাতি শুরু হয় । যারা প্রতিবাদ করছিল, তাদের মারধর করে তুলে নিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করা হয় ।" ঘটনার পর এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন ।

আরও পড়ুন:

