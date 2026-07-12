বিজেপি কর্মীরা ডেপুটেশন নয়, 'থেরাপি' দেবেন; মন্ত্রী নিশীথের মন্তব্যে বিতর্ক

বিজেপি কর্মীরা ডেপুটেশন নয়, 'থেরাপি' দেবেন; মন্ত্রী নিশীথের মন্তব্যে বিতর্ক
নাগরিক পরিষেবা নিয়ে বিজেপির অভিযোগের প্রেক্ষিতে ডেপুটেশন দিতে বলায় কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানকে 'থেরাপি' দেওয়ার নিদান নিশীথের ৷
Published : July 12, 2026 at 3:40 PM IST
কোচবিহার, 12 জুলাই: বিজেপি কর্মীদের দাবির প্রেক্ষিতে ডেপুটেশন দিতে বলায়, পাল্টা কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানকে 'থেরাপি' দেওয়ার নিদান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ! আর মন্ত্রীর এহেন মন্তব্যের জেরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে কোচবিহার জেলার রাজনীতিতে ৷ প্রশ্ন উঠছে, সরকারে থেকে কীভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী !
উল্লেখ্য, কোচবিহার শহরের বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূল কাউন্সিলররা পুরসভার না-যাওয়ায় নাগরিক পরিষেবা বন্ধ রয়েছে ৷ আর তাই কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহার পদত্যাগ দাবি করেছেন বিজেপি নেতারা ৷ যার প্রেক্ষিতে পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, "ওঁদের কোনও দাবিদাওয়া থাকলে ডেপুটেশন দেওয়া উচিত ৷"
দিলীপ সাহার এই মন্তব্যের জবাবে সরাসরি 'থেরাপি' দেওয়ার কথা বলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ৷ তিনি বলেন, "আমি শুনেছি, বিজেপির নেতা-কর্মীদের নাকি ডেপুটেশন দিতে বলা হয়েছে ৷ বিজেপির এতটাও খারাপ দিন আসেনি, যে পুরসভার ডেপুটেশন দিতে যাবে ৷ এখন তো থেরাপি দেওয়ার সময় ৷ তাই যাঁরা এসব কথাগুলো বলছেন, তাঁরা একটু বুঝে শুনে বলবেন ৷ আমাদের কর্মীরা একবার থেরাপি দেওয়া শুরু করলে, ওদের থামানো মুশকিল হয়ে যাবে ৷"
একজন জনপ্রতিনিধি এবং রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে কীভাবে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করলেন নিশীথ প্রামাণিক, জেলার রাজনৈতিক মহলে সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ যা নিয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহার সঙ্গে ইটিভি ভারত যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, "মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক কোন কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করেছেন তা না-জেনে আমি কোনও কথা বলব না ৷"
উল্লেখ্য, রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই বিভিন্ন পুরসভায় নাগরিক পরিষেবা না-মেলার অভিযোগ উঠেছে ৷ যা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ৷ বাদ নেই কোচবিহার পুরসভাও ৷ এবার সেখানে তৈরি হল থেরাপি বিতর্ক ৷
অন্যদিকে, বর্ষার শুরু থেকেই কোচবিহার থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে ৷ প্রভাব পড়েছে কোচবিহারের জনজীবনে ৷ শহরের দীর্ঘদিনের জলনিকাশি সমস্যার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্ত্রী জানান, বর্ষাকালে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয় ৷ তাই রাজার শহর কোচবিহারের নিকাশি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন ৷