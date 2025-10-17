মমতার মন্ত্রীকে বাংলাদেশে পাঠানোর হুমকি সুকান্তর, পালটা চ্যালেঞ্জ সাবিনার
এসআইআর ইস্যুতে সাবিনা ইয়াসমিনকে তোপ সুকান্তর৷ পালটা জবাব দিলেন রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী৷
Published : October 17, 2025 at 9:34 PM IST
মালদা, 17 অক্টোবর: গত সোমবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তোপ দেগেছিলেন রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে৷ বলেছিলেন, “এসআইআর-এ যদি আপনার নাম ভারতীয়দের তালিকায় না-থাকে তবে আপনাকেও বাংলাদেশে পাঠানো হবে৷ কেউ ঠেকাতে পারবে না৷”
কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন৷ তিনি সুকান্তর উদ্দেশ্যে ওপেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, “আপনার হিম্মত থাকলে আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেখান৷ আমার নাগরিকত্ব কেড়ে দেখান৷ মুখে বড় বড় কথা বলবেন না৷ সবার আগে তাঁরই নাগরিকত্ব যাচাই করা প্রয়োজন৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘তিনি (সুকান্ত) প্রকাশ্য সভায় কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর গুলি চালানোর হুমকি দিচ্ছেন৷ একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হয়ে তিনি এমন মন্তব্য কীভাবে করতে পারেন? আমি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ করতে চলেছি৷”
সাবিনা আরও বলেন, “শুনেছি সুকান্ত মজুমদার একজন অধ্যাপক৷ কিন্তু তিনি কী নিয়ে পড়াশোনা করেছেন জানি না৷ কোনও ভারতীয়র নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকার তাঁর কিংবা তাঁর দলের নেই৷ শুধু মুখে বড় বড় কথা বলে কাজ হবে না৷ হিম্মত থাকলে তিনি যা যা বলেছেন করে দেখান৷ আমি তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি৷ আমরা এখানে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব৷ এসআইআর আমরা সমর্থন করি না৷’’
মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকারের মন্ত্রী সাবিনা আরও বলেন, ‘‘বিজেপি এখন গোটা রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে৷ কলকাতায় সুকান্তবাবুর বক্তব্যই তার বড় প্রমাণ৷ কিছুদিন আগে মোথাবাড়িতে সেই চেষ্টা করা হয়েছিল৷ সেই ঘটনার জন্যও সুকান্ত মজুমদারই সম্পূর্ণভাবে দায়ী৷ আমি তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করব৷ এই নিয়ে আমি আমার আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছি৷”
এই ইস্যুতে সুকান্তর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসিও৷ তিনি বলেন, “বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি এই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছে৷ ওরা চায়, কোনও উপায়ে হিংসা ছড়িয়ে রাজ্যে 355 ধারা জারি করে ক্ষমতা দখল করা৷ ওদের এই পরিকল্পনা সমর্থন করছেন না বিজেপির নীচুতলার কর্মীরাও৷ নাগরাকাটায় খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার ঘটনাতেই তার প্রমাণ মিলেছে৷’’
তাঁর দাবি, ‘‘সেখানে তৃণমূলের কেউ তাঁদের উপর হামলা চালায়নি৷ চালিয়েছে বিজেপির কর্মীরাই৷ যদিও এমন ঘটনা কখনোই কাম্য নয়৷ তবে এখন দলের নীচু স্তরের কর্মীদের উপর বিজেপি নেতাদের নিয়ন্ত্রণ নেই৷ বিভিন্ন জায়গায় ওই দলের নেতাদের লাঠিপেটা, ঝাঁটাপেটা করা হচ্ছে৷ সুকান্তর কপালেও একই ঘটনা লেখা রয়েছে৷ ক্ষিপ্ত মানুষজন যখন লাঠি আর ঝাঁটা নিয়ে তাঁদের তাড়া করবেন, তখন তাঁরা বুঝবেন এমন অশালীন মন্তব্য করার ফল কী হয়৷ তবে বিজেপি নেতারা নিশ্চিন্ত থাকুন, হিন্দু-মুসলমান করে বাংলার ভোটে কখনও জেতা যায়নি, যাবেও না৷”