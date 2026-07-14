দুর্নীতি ও মাফিয়ারাজ রুখতে GTA-তে 'সাফাই অভিযান', বাতিল 200 কোটির ডিপিআর
জিটিএ ফান্ডে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর থেকে বাড়তি 250 কোটি টাকা বরাদ্দ ৷ পাহাড়ের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলে গুরুত্ব ৷
Published : July 14, 2026 at 8:14 PM IST
শিলিগুড়ি, 14 জুলাই: পাহাড়ের প্রশাসনে আমূল পরিবর্তন ও স্বচ্ছতা আনতে এবার সরাসরি আসরে নামল রাজ্য সরকার ৷ গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ-র কাজের খতিয়ান নিতে ও দুর্নীতিমুক্ত পাহাড় গড়তে মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় একটি উচ্চপর্যায়ের সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ যেখানে বিগত সরকারের আমলে তৈরি হওয়া প্রায় 200 কোটি টাকার ডিপিআর বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
রাজ্যের নবনিযুক্ত স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামার নেতৃত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, জিটিএ-র উচ্চপদস্থ সচিব, এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ৷ বর্ষার মরশুমে পাহাড়ের ধস ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতির পাশাপাশি পাহাড়ের প্রশাসনিক সংস্কার নিয়ে এই বৈঠকে একাধিক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
এ দিনের বৈঠকের সবচেয়ে বড় ও চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্ত হল, বিগত দিনে তৈরি হওয়া প্রায় 200 কোটি টাকার ডিপিআর (ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট) সম্পূর্ণ বাতিল বা স্ক্র্যাপ করে দেওয়া ৷ জিটিএ-র এই 'সাফাই অভিযান' প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়ে পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা বলেন, "বিগত দিনে জিটিএ-তে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেবল ঠিকাদার এবং নেতাদের পকেট ভরাতেই প্রকল্পগুলি তৈরি করা হতো ৷ যে কাজ পাহাড়ের মানুষের কোনও উপকারেই আসবে না, তা সরকার কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না ৷" স্বরাষ্ট্র দফতর ও মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে চূড়ান্ত সবুজ সংকেত মেলার পরেই পাহাড়ের বুকে প্রকৃত জনকল্যাণমুখী কাজ দ্রুত গতিতে শুরু হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন ৷
অন্যদিকে, দীর্ঘদিনের অবহেলিত পাহাড়ের জন্য এবার পরিকাঠামো উন্নয়নের একগুচ্ছ নতুন রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ তিনি উল্লেখ করেন যে, জিটিএ-র নিজস্ব 360 কোটি টাকার বাজেটের পাশাপাশি এবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর থেকেও বাড়তি 250 কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ৷
আগে 15তম অর্থ কমিশন বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে পাহাড়ের জন্য কোনও টাকা আসত না, যা এবার সুনিশ্চিত করা হচ্ছে ৷ স্বাধীনতার প্রায় 80 বছর পরেও পাহাড়ের বহু গ্রামে পানীয় জল না-থাকা, ভাঙাচোরা রাস্তা এবং ব্রিজ না-থাকার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা গ্রামগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা এবার দ্রুত উন্নত করা হবে ৷ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা বা দেশের বাকি নাগরিকদের মতো পাহাড়ের মানুষও যাতে সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পায়, তা নিশ্চিত করাই নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য বলে সাংসদ দাবি করেন ৷
পাহাড়, শিলিগুড়ি এবং তরাই-ডুয়ার্স জুড়ে সক্রিয় থাকা বিভিন্ন মাফিয়া চক্রের বিরুদ্ধেও এ দিন কড়া হুঁশিয়ারি দেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ ৷ রাজু বিস্তা বলেন, "জিটিএ-র অধীনে এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের প্রায় 50টি প্রকল্পের কাজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি বর্তমানে নিজস্ব স্তরে তদন্ত, স্পট পরিদর্শন ও অডিট শুরু করেছে ৷ বিশেষ করে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য আসা বিপুল অর্থ কোথায় গায়েব হল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেওয়া হচ্ছে ৷ অতীতে জিটিএ-র নামে হওয়া সমস্ত আর্থিক অনিয়মের তদন্তভার আগামী দিনে সিএজি (CAG), ইডি (ED) নাকি সিবিআই (CBI)-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে রাজ্য সরকার শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ৷"
জিটিএ-তে বর্তমানে কোনও নির্বাচিত বোর্ড না-থাকা এবং পাহাড়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন সাংসদ ৷ তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "এতদিন ধরে যেভাবে অগণতান্ত্রিক উপায়ে জিটিএ চালানো হচ্ছিল, তখন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বা সংবাদমাধ্যমের একাংশের গণতন্ত্রের কথা মনে পড়েনি ৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির ঐতিহাসিক জয় এবং পাহাড়ে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী গঠন আসলে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ারই প্রতিফলন ৷" জিটিএ-কে একটি নির্বাচিত 'মিনি সরকার' হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে, রাজ্য প্রশাসন সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পথেই নেবে বলে জানান রাজু বিস্তা ৷