জরুরি অবস্থার বিরোধীদের স্বীকৃতি ! ইতিহাস ভোলানোর চেষ্টা করেছে বাম-তৃণমূল: শুভেন্দু
কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূলকে নিশানা শুভেন্দুর ৷ ইতিহাসকে ভুলিয়ে রাখার অভিযোগে সরব মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : August 9, 2026 at 6:01 PM IST
কলকাতা, 9 অগস্ট: 1975 সালের জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের বিশেষ সম্মান জানাল রাজ্য সরকার ৷ রবিবার নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই 'লোকতন্ত্র সেনানী'দের হাতে তুলে দেওয়া হল তাম্রফলক ৷ লোকতন্ত্র সেনানীদের মাসিক 10 হাজার টাকা সম্মাননা, চিকিৎসা ভাতা এবং সরকারি বাসে নিখরচায় ভ্রমণের সুবিধাও প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার ৷
রবিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে এই সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, উমেশ রাই, তাপস রায় এবং শীর্ষ আধিকারিকরা ৷ পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন লোকতন্ত্র সেনানী সঙ্ঘের সদস্য শম্ভুনাথ ধারা, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস লাহিড়ী-সহ অন্যান্যরা ৷
গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে যাঁরা একসময় কারাবরণ করেছিলেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "যাঁরা 1975 সালে অমানবিক অত্যাচার সহ্য করেও মাথা উঁচু করে লড়াই করেছিলেন, যাঁরা ভারতবর্ষকে গণতন্ত্রের সুমহান একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে যাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছিল, তাঁদের প্রত্যেককে আমি আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করি ৷"
মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করেই রাজ্যে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে ৷ বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করে তিনি অভিযোগ করেন, বিগত 34 বছরের বাম এবং 15 বছরের তৃণমূল শাসনে জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম ও ভারতীয় সংস্কৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে ৷ ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ৷
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অতীতে আপনাদের যে অবদান, তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে আমরা প্রথমে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পরে আমাদের যে আট মাসের বাজেট, অর্থমন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত তিনি আট মাসের আমাদের বাজেট প্লেস করেন, সেখানে আমরা এই লোকতন্ত্র সেনানীদের সম্মানিত করার বিষয়টি উল্লেখ করি ৷"
রাজ্য সরকারের জাতীয়তাবাদী পদক্ষেপগুলির কথাও এদিন উঠে আসে শুভেন্দুর বক্তব্যে ৷ তিনি জানান, সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে বিএসএফ-কে জমি দেওয়া এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করার কাজ শুরু হয়েছে ৷ বিগত সরকারের ঘোষিত পয়লা বৈশাখের বদলে 20 জুন প্রকৃত পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান সরকার ৷
পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 6 জুলাই সাধারণ ছুটি ঘোষণা এবং মিলন মেলা প্রাঙ্গণে তাঁর 125 ফুট উঁচু মূর্তি নির্মাণের কথাও উল্লেখ করে শুভেন্দু ৷ এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়া হয়েছে, যার প্রথম বৈঠক আগামী 13 তারিখ নবান্নে অনুষ্ঠিত হবে। এই ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাসেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন ৷
এ দিনের অনুষ্ঠানে লোকতন্ত্র সেনানীদের হাতে তাম্রফলক তুলে দেওয়া হয় ৷ শুভেন্দু বলেন, "দয়া করে এই সম্মানটা আপনারা গ্রহণ করবেন, এটা আমার বিনীত আবেদন আপনাদের কাছে ৷ এটা এমন কিছুই নয়, অত্যন্ত আজকের এই দুর্মূল্যের বাজারে এটা কিছুই নয় ৷" তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, "জরুরি অবস্থার সময় এই মানুষগুলি গণ-আন্দোলন গড়ে না-তুললে ভারত আজ চিন বা উত্তর কোরিয়ার মতো দেশে পরিণত হতো ৷" দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নীতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "বিকাশ ভি হোগা, বিরাসত ভি হোগা ৷ অর্থাৎ শুধু উন্নয়ন নয়, ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ৷"
অনুষ্ঠানে 25 জুন, 1975 সালের জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটও তুলে ধরা হয় ৷ জানানো হয়, সংবিধানের 352 নম্বর অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে সে দিন দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল ৷ 'মিসা' আইনের অপপ্রয়োগ করে দেশজুড়ে লক্ষাধিক মানুষকে বিনা বিচারে গ্রেফতার করা হয় বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু ৷ এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ কারাবন্দি হয়েছিলেন ৷ সেই ইতিহাসকে স্মরণে রেখেই এই স্বীকৃতি প্রদান বলে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে ৷
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতেও রাজ্য সরকার যে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে, তা স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, রাজ্যে 70 লক্ষ বাড়িতে তিরঙ্গা পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে ৷ আগামী সোমবার কলকাতায় নেতাজি মূর্তি থেকে বিড়লা তারামণ্ডলের সপ্তম গেট পর্যন্ত 50 হাজার মানুষ তিরঙ্গা নিয়ে হাঁটবেন বলেও তিনি জানান ৷ সবশেষে লোকতন্ত্র সেনানী সঙ্ঘের যেকোনও গঠনমূলক পরামর্শ রাজ্য সরকার আগামী দিনেও গ্রহণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷