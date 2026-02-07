বিজেপির 'সংকল্প পত্র' অভিযান, সাধারণের জন্য থাকছে পরামর্শদানের সুযোগ
রাজ্যজুড়ে থাকবে 1000টি ড্রপ বক্স ৷ 18 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 'সংকল্প পত্র'-এর জন্য মতামত জানাতে পারবে সাধারণ মানুষ ৷
Published : February 7, 2026 at 8:52 PM IST
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাজ্য বিজেপি ৷ তাদের নির্বাচনী 'সংকল্প পত্র' বা ইস্তেহারের জন্য জনসাধারণের থেকে মতামত সংগ্রহের কর্মসূচি চালু করা হল ৷ গোটা রাজ্যে মোট এক হাজারটি ড্রপ বক্সে সাধারণ মানুষ নিজেদের মতামত প্রকাশ করবেন ৷ মূলত, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সাধারণ মানুষ তাদের থেকে কী কী আশা রাখছে, তা জানতেই এই ভাবনা গেরুয়া শিবিরের ৷
রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শনিবার এই কর্মসূচির সূচনা করেন ৷ যেখানে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ এই কমিটিতে থাকছেন তাপস রায়, অশোক লাহিড়ী, স্বপন দাশগুপ্ত-সহ আরও অনেকে ৷ এ দিন সাংবাদিক বৈঠক করে কর্মসূচির সূচনা করে রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব ৷ সেখানেই বর্তমান সরকারের সমালোচনায় সরব হন শমীক ৷
তিনি বলেন, "রাজ্যে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেছিলেন ৷ কিন্তু, 15 বছর পর এখন বাংলার মানুষ এই ক্ষমতাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে ৷ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার একটি জীবন্ত জীবাশ্ম ছাড়া আর কিছুই নয় ৷ পরিবর্তন শুধু অনিবার্যই নয়, এখন তা নিশ্চিত ৷"
শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "একটি নতুন সরকার গঠনের জন্য বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মেধাভিত্তিক কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত এবং দুর্নীতি ও একাধিপত্যের থেকে মুক্তি চায় ৷ বিজেপি 'বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ' স্লোগান নিয়ে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন, শিল্পায়নের জন্য বিনিয়োগ, আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির পরিবর্তন, বিচার বিভাগের উপর থেকে চাপ কমানো, সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ বন্ধ করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে এবং আগামিদিনেও করবে ৷
রাজ্য বিজেপির সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে, তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য খোলা মনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ তার জন্যই 'সংকল্প পত্র'-এ নিজেদের পরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ করেন শমীক ভট্টাচার্য ৷
শনিবার থেকে 18 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরামর্শ সংগ্রহের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 1000টি ড্রপ-বক্স থাকবে ৷ 'সংকল্প পত্র' কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলায় উপস্থিত থাকবেন ৷ কলকাতায় যেহেতু বিভিন্ন জেলার মানুষ কর্মসংস্থান ও শিক্ষার জন্য আসেন, তাই 17 ও 18 ফেব্রুয়ারি দুই দিন একটি বিশেষ অভিযান চালানো হবে শহরে ৷
একটি টোল-ফ্রি নম্বর চালু করেছে বিজেপি ৷ নম্বরটি হল- 9727294294 ৷ কেউ যদি পরামর্শ সংক্রান্ত চিঠি লিখতে চান, তাদের জন্য সংকল্প পত্রের ড্রপ-বক্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ এছাড়াও, ইমেলের মাধ্যমেও পরামর্শ সংগ্রহ করা হবে ৷ ইমেল আইডি হল- sankalp.wb2026@bjpbengal.org ৷
তিনি আরও বলেন, "আমাদের লক্ষ্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী, অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, পরিবেশবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, যুবক ও ছাত্রছাত্রী, শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী, স্টার্টআপ উদ্যোক্তা, এবং সেইসব মানুষ যারা এই রাজ্যে জীবিকার জন্য সংগ্রাম করছেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে পরামর্শ, কারণ পশ্চিমবঙ্গ খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ৷ বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেট একটি উন্নয়নমুখী ও দূরদর্শী বাজেট, যা পরিকাঠামো এবং পণ্য করিডোরের উপর জোর দিয়েছে ৷ যদি বর্তমান রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রাখত এবং জনতুষ্টির রাজনীতিতে মনোযোগ না-দিত, তাহলে রাজ্যটি একটি উন্নত রাজ্যে পরিণত হতো ৷ বিশ্বকর্মা প্রকল্প, আয়ুষ্মান ভারত, ই-শ্রমের মতো 13টি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প রয়েছে, যা রাজ্য সরকার শুধুমাত্র কেন্দ্রের বিরোধিতা করার জন্য বাস্তবায়ন করেনি ৷ বিজেপি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে সরাসরি পরামর্শ পেতে 10 হাজার চিঠি পাঠাচ্ছে ৷"