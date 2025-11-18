ETV Bharat / politics

বিহারের মতো মা গঙ্গার আশীর্বাদ মিলবে বঙ্গেও, ছাব্বিশের জয় নিয়ে আশাবাদী বিজেপি সাংসদ

পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে একতা যাত্রায় যোগ দিতে এসে এই আশা প্রকাশ করেন রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ সুরেন্দ্র সিং নাগর৷

প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
Published : November 18, 2025 at 9:30 PM IST

দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 18 নভেম্বর: দু’শো আসনে জয়ের স্লোগান তুলে 2021 সালের বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রচারে নেমেছিল বিজেপি৷ সেবার তাদের সেই স্বপ্ন সফল হয়নি৷ কিন্তু বিহারে ‘200 পার’-এর স্লোগান বাস্তবায়িত হয়েছে৷ 202 আসনে জিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন ন্য়াশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বা এনডিএ৷ এই পরিস্থিতিতে বাংলায় একুশের অধরা লক্ষ্য পূরণের জন্য ছাব্বিশে যে বিজেপি ঝাঁপাবে, সেটাই স্বাভাবিক৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সেই বার্তা ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছেন৷ দলের শীর্ষস্তর থেকে আসা বার্তা এবার অন্য নেতাদের মুখেও ঘুরতে শুরু করেছে৷ শিল্পশহর দুর্গাপুরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের আশা প্রকাশ মোদির ভাষাতেই করলেন রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ সুরেন্দ্র সিং নাগর৷ তাঁর মতে, বিহারের মতো বাংলাতেও মা গঙ্গার আশীর্বাদ পাবে বিজেপি৷ বিহারে যেমন জঙ্গলরাজ ফিরতে দেননি ভোটাররা, তেমনই বাংলার মানুষও বিজেপিকে ভোট দিয়ে এখানে জঙ্গলের রাজত্ব শেষ করবেন৷

বিহারের মতো মা গঙ্গার আশীর্বাদ মিলবে বঙ্গেও, ছাব্বিশের জয় নিয়ে আশাবাদী বিজেপি সাংসদ (ইটিভি ভারত)

বিজেপি এখন থেকেই ভোটে জেতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেও বসে নেই তৃণমূল কংগ্রেস৷ শাসক দলের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও পালটা তোপ দেগেছেন উত্তরপ্রদেশের এই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে৷ তিনি কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলার মানুষ বিজেপির ক্ষমতা দখলের স্বপ্নকে কোনোদিন বাস্তবায়িত হতে দেবে না৷

দুর্গাপুরে বিজেপির একতা যাত্রা

স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ প্যাটেলের জন্মের দেড়শো বছর ধুমধাম করে পালন করছে বিজেপি৷ দেশের বিভিন্ন অংশে তাদের তরফে একতা যাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে৷ ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এই যাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে৷ কোথাও বিজেপির রাজ্যস্তরে শীর্ষনেতারা উপস্থিত থাকছেন, আবার কোথাও উপস্থিত থাকছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা৷

সোমবার সন্ধ্যায় পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে বিজেপির তরফে একতা যাত্রার আয়োজন করা হয়৷ সেই যাত্রায় অংশ নিতে শিল্পশহরে আসেন রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ সুরেন্দ্র সিং নাগর৷ মিছিল শুরু হয় দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি মোড় থেকে৷ সেখানে রাজ্যসভার এই সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই৷ ছিলেন চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায়, সুমন্ত মণ্ডল, অভিজিৎ দত্তর মতো বিজেপির একাধিক নেতা৷ এছাড়াও কয়েকশো বিজেপি কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন সেখানে৷

বাংলাতেও মিলবে মা গঙ্গার আশীর্বাদ

গত শুক্রবার, 14 নভেম্বর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল বের হয়৷ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয় বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ৷ সন্ধ্যাতেই নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে পালিত হয় বিজয় উৎসব৷ সেই উৎসবের মঞ্চ থেকেই বিজেপিকে বঙ্গ-জয়ের লক্ষ্য বেঁধে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ তিনিও সেদিন মা গঙ্গার আশীর্বাদের কথা বলেন৷ মা গঙ্গা বিহার হয়েই বাংলায় পৌঁছায় বলে উল্লেখ করে তিনি কার্যত দাবি করেন যে এবার বাংলার মানুষও বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবে৷ পাশাপাশি বাংলায় তৃণমূল জঙ্গলরাজ চালাচ্ছে বলে মোদি অভিযোগ করেন৷ সেই জঙ্গলরাজ এবার শেষ হবে বলেও সেদিন দাবি করেন তিনি৷

সেই কথাই শোনা গেল সুরেন্দ্র সিং নাগরের গলায়৷ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি বিহারে বিজেপির জয়ের কথা শুরুতে উল্লেখ করেন৷ বলেন, ‘‘নির্বাচন তো সারা দেশে চলতেই থাকে৷ 2024 সালের পর যতগুলি ভোট এই দেশে হয়েছে, ঝাড়খণ্ড ছাড়া প্রতিটি ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে জিতেছে৷ আপনাদের প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের ভোটের ফল নিশ্চয় দেখেছেন! সেখানকার মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টি এবং এনডিএকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছে৷’’

BJP MP Surendra Singh Nagar
দুর্গাপুরে একতা যাত্রায় রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ সুরেন্দ্র সিং নাগর (নিজস্ব ছবি)

এর পরই মোদির কায়দায় তিনি মা গঙ্গাকে সামনে রেখে বিহার ও বাংলার মধ্যে ভোটে জয়ের যোগসূত্র তৈরি করেন৷ সুরেন্দ্র সিং নাগরের যুক্তি, ‘‘আমার বিশ্বাস, যেভাবে সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি ও এনডিএ মা গঙ্গার আশীর্বাদ পেয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও মা গঙ্গার আশীর্বাদ পাওয়া যাবে৷ কারণ, মা গঙ্গা বিহারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েই পশ্চিমবঙ্গে আসে৷ বিহারের মানুষের মতো বাংলার মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে আশীর্বাদ করবেন৷ এখানকার গুন্ডারাজকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে৷ বিকশিত বাংলা তৈরিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন সফল করতে মানুষ কাজ করবেন৷’’

পালটা তোপ তৃণমূল কংগ্রেসের

উত্তর প্রদেশ থেকে আসা বিজেপি নেতা যখন দুর্গাপুরে দাঁড়িয়ে 2026 সালের বিধানসভা ভোটে জেতার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, সেই সময় তৃণমূল গেরুয়া শিবিরকে আরও একবার একুশের বিপর্যয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে৷ পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, "2021 সালেও বিজেপির এই বহিরাগত ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা মানুষের কাছে এ রাজ্যে 200টির বেশি আসন পাওয়ার কথা ফলাও করে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যের মা-মাটি-মানুষ জানে কাদের ক্ষমতা দেওয়া যায়।"

