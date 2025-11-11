নিয়োগ দুর্নীতি: কার নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর ‘অযোগ্য’ আত্মীয়কে চাকরি, মমতাকে প্রশ্ন সুকান্তর

নিয়োগ দুর্নীতি: কার নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর ‘অযোগ্য’ আত্মীয়কে চাকরি, মমতাকে প্রশ্ন সুকান্তর
স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় চাকরি পেয়েছেন, মঙ্গলবার এমনই অভিযোগ করলেন সুকান্ত মজুমদার৷
Published : November 11, 2025 at 9:19 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: এবার স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার৷ এক্ষেত্রে তাঁর হাতিয়ার, সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া অযোগ্য অশিক্ষক কর্মীদের তালিকা৷
মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই প্রসঙ্গ তোলেন সুকান্ত মজুমদার৷ তিনি বলেন, ‘‘অযোগ্যদের তালিকায় থাকা বৃষ্টি মুখোপাধ্যায় বোলপুরের নিমাই মুখোপাধ্যায়ের কন্যা৷ তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয়। সূত্র অনুযায়ী, বৃষ্টি মুখোপাধ্যায় মানসিকভাবে অসুস্থ এবং ওষুধ খেতেন৷ ফলে তাঁর পরীক্ষায় বসা সম্ভব নয়।’’
এর পর তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন৷ সুকান্ত বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যখনই নিয়োগ কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তাঁর দল পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা অন্যদের দিকে দায় ঠেলে দেয়। আমরা জানতে চাই পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজে কি বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের নাম তালিকায় যুক্ত করেছিলেন, নাকি মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে তা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন?”
একই সঙ্গে তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 15 হাজার শিক্ষক ও 4 নভেম্বর 3512 জন অশিক্ষক কর্মীর তালিকা প্রকাশিত হয়। এঁরা ছিলেন অযোগ্য। এই 3512 জন অযোগ্যর মধ্যে 2349 জন গ্রুপ-ডি এবং 1163 জন গ্রুপ-সি বিভাগের কর্মী ছিলেন। এই তালিকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত বহু নাম রয়েছে বলে অভিযোগ করেন সুকান্ত মজুমদার।
তিনি বলেন, ‘‘তাঁদের মধ্যে একজন হলেন শান্তনু মালিক, যিনি তৃণমূলের বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিশীথকুমার মালিকের ভাই। ইনি আন্দোলনের মধ্যে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। অপরজন হলেন খোকন মাহাতো৷ ইনি তৃণমূলের শালবনির বিধায়কের ভাই, যিনি বৈতাশ্রী গোপাল হাইস্কুলে ক্লার্ক পদে চাকরি পান।’’
তিনি আদালতের কাছে আবেদন করেন, অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের পর যাঁরা ন্যায়সঙ্গতভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের চাকরি পুনর্বহাল ও বেতন প্রদান করা হোক। তিনি বলেন, “48 বছর বয়সে একজন মানুষ পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া প্রায় অসম্ভব, কারণ, তাঁরা নিয়মিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত নেই বহুদিন৷ তাই রাজ্য সরকারের উচিত, সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো যে যোগ্যদের চাকরিতে পুনর্বহাল করার বিষয়ে৷’’
একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানান, শিক্ষা ক্ষেত্রে এইসব নিয়োগ কেলেঙ্কারির কারণে 2019-24 সালের মধ্যে প্রায় নয় লক্ষ পড়ুয়া সরকারি স্কুল থেকে বেসরকারি স্কুলে চলে গিয়েছে। তৃণমূল সরকারের কারণে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে৷ অথচ মুখ্যমন্ত্রী এখনও জাতীয় শিক্ষা নীতি, 2020 প্রয়োগ করছেন না। বর্তমানে প্রায় 18 হাজার শিক্ষক 3800টি স্কুলে পড়াচ্ছেন, যেখানে ছাত্রসংখ্যা শূন্য। 2024-25 শিক্ষাবর্ষে সারাদেশে 20 হাজার 817 জন শিক্ষক ছাত্রশূন্য স্কুলে কর্মরত৷ এর মধ্যে 17 হাজার 965 জনই পশ্চিমবঙ্গের৷ এটাই ‘এগিয়ে বাংলা’-র মডেল।
তিনি সংযোজন করেন যে NIRF র্যাঙ্কিং-এ দেখা গিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 26তম স্থান থেকে নেমে 47তম স্থানে পৌঁছেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও 12 থেকে 18 নম্বরে নেমে গিয়েছে। বর্তমানে দেশের 54টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান QS Rankings-এ স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন, “আমি সম্প্রতি কটকের শ্রীশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি, তারাও QS Rankings-এ স্থান পেয়েছে।”
তিনি আরও বলেন, ‘‘Global Innovation Index-এ ভারত 2015 সালে 79তম স্থান থেকে 2025 সালে 39তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। 2023-24 সালে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা প্রায় 92 হাজার পেটেন্ট দাখিল করেছেন৷ এভাবেই দেশ এগিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে। Stanford-এর তালিকা অনুযায়ী, 6239 জন ভারতীয় বিজ্ঞানী বিশ্বসেরা হিসেবে স্বীকৃত।’’
সুকান্ত আরও বলেন, “যখন দেশ উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। রাজ্যের নয় লক্ষ স্নাতক আসনের মধ্যে মাত্র চার লক্ষ আসন পূরণ হচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।”