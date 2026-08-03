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বিজেপি ভয় পেয়েছে, তৃণমূল এখন 'ভালো'! বিরোধী শক্তি শুধু আমরাই: সৃজন

দলীয় কর্মসূচিতে আসানসোলে এসেছিলেন সৃজন ৷ তারই ফাঁকে আসানসোলের আপকার গার্ডেন দলীয় অফিসে তিনি কেন্দ্রের ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান ।

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সিপিআইএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 5:56 PM IST

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আসানসোল, 3 অগস্ট: রাজ্যে বর্তমানে বিরোধী শক্তি একমাত্র বামেরাই ৷ আসানসোলে এসে এমনই দাবি করলেন সিপিআইএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য । তাঁর মতে, তৃণমূল এখন 'ভালো' তৃণমূল হয়ে গিয়ে বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করে ফেলেছে । তাই টুলু মণ্ডল'রা ধরা পড়লেও টুলু মণ্ডলের 'বাপ-ঠাকুরদারা' বিজেপির সঙ্গে ঘুরঘুর করছে । এই কথার মাধ্যমে অনুব্রত মণ্ডলকে বিঁধেছেন সৃজন ৷ পাশাপাশি তাঁর দাবি, সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের পর ভয় পেয়েছে বিজেপি ৷ সৃজনের কথায়, সরকার অনুমতি না-দিলেও মিটিং মিছিল প্রতিবাদ হবেই ৷ শাসক যদি জনবিরোধী কাজ করে, তাহলে বিরোধিতাও হবে ৷ আর বিরোধিতা করা গণতান্ত্রিক অধিকার ।

দলীয় কর্মসূচিতে আসানসোলে এসেছিলেন সৃজন ভট্টাচার্য ৷ তারই ফাঁকে আসানসোলের আপকার গার্ডেন দলীয় অফিসে বসে তিনি কেন্দ্রের ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান । সৃজন বলেন, "বিজেপি ভয় পেয়েছে । তারা ভেবেছিল যা খুশি তাই করবে দেশজুড়ে । কিন্তু এই নিট পেপার লিক বা এই পেট্রলে ইথানল মেশানো, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি স্কুল সব বন্ধ হয়ে যাওয়া, যে বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া বাঁধানো যায় না, তেমন সমস্ত বিষয় নিয়ে দেশের তরুণ প্রজন্ম, 'জেন জি' ককরোচেরা দেশজুড়ে নেমেছিল রাস্তায় । বিজেপিকে তারা হারিয়ে দিয়েছে । ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছে । যে প্রধানমন্ত্রী 12 বছরে কোনওদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি, তিনি রাত 12টার সময় ফেসবুক লাইভ করেছেন ।"

সিপিআইএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য (নিজস্ব ভিডিয়ো)

সৃজনের দাবি, "​এখন এই গোটাটার মানে হচ্ছে যে বিজেপি চাপে আছে । অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বিজেপি বিভিন্ন রকমভাবে মানুষের সর্বনাশ করেছে । ভোটে জেতার জন্য যা খুশি তাই বলেছে । এখন মানুষ বুঝছে তাদের ঠকানো হচ্ছে । একটার পর একটা সিদ্ধান্তে বিজেপি নিজেদের পুরনো প্রতিশ্রুতি থেকে ব্যাকট্র্যাক করছে । সুতরাং মানুষের ক্ষোভ আমাদের রাজ্যে বাড়ছে । আমরাই বিরোধী । তৃণমূল সম্পর্কে যত কম বলা যায়, তত ভালো । মানুষ আমাদের সঙ্গে আসছেন, আমাদের মিছিল-মিটিংয়ে জোর বাড়ছে । আসানসোলেও দেখেছেন আপনারা, হকারদের উচ্ছেদ রুখতে হকারদের হয়ে কীভাবে লাল ঝান্ডা লড়াই করেছে !"

​বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল সম্পর্কে সৃজন ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "টুলু মণ্ডলদের ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলেছে তৃণমূল । ​তৃণমূল মানে পিসি-ভাইপো । ​শুধু কি পিসি-ভাইপো? টুলু মণ্ডলদেরও যারা বাপ-ঠাকুরদা ছিল, তারা সবাই হয় ভালো তৃণমূল, নয় এনসিপিআই, নয় বিজেপি হয়ে তারা সদর্পে, বীরদর্পে ঘুরছে । তাদের ডিমও খেতে হচ্ছে না, তারা সব বিজেপির লোকেদের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে । তাহলে আর বিচার হল কোথায় ?"

কটাক্ষের সুরে সৃজন বলেন, "​পাড়ার কাউন্সিলর এখন দাঁড়িয়ে ভাবছে যে, 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে ।' যে এমপির জন্য পাড়ার কাউন্সিলর টাকা চুরি করত, সেই কাউন্সিলর এখন ডিম খাচ্ছে, কিন্তু সেই এমপি এখন বিজেপির সঙ্গে সেট করে নিয়ে 'ভালো তৃণমূল' হয়ে গেছে !"

TAGGED:

TRINAMOOL BJP SETTING
LEFT PARTIES
সৃজন ভট্টাচার্য
তৃণমূল বিজেপি সেটিং
SRIJAN BHATTACHARYA

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