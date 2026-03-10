তৃণমূলের লোকজনকে চিনি, ছাব্বিশে এটাই আমার অ্যাডভান্টেজ: মৌসম
মৌসম চান, বরকত গনি খান চৌধুরীর উত্তরসূরীদের হাত ধরে আরও একবার জেলায় হারানো জমি পুনরুদ্ধার করুক কংগ্রেস ৷
Published : March 10, 2026 at 7:42 PM IST
পার্থ দাস
মালদা, 5 মার্চ: কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে গিয়েছিলেন বরকত পরিবারের মৌসম নুর ৷ হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন হাত শিবিরের কর্মী থেকে শুরু করে সমর্থকরাও ৷ যখন রাজ্য রাজনীতির মানচিত্র থেকে শতবর্ষ প্রাচীন দলটি অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে, তখন তাঁর দলত্যাগ মোটেই ভালোভাবে নেননি কংগ্রেসিরা ৷ পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী হিসাবে তাঁর কর্মক্ষমতা জেলা দেখেছে ৷ ঘাসফুল শিবিরের জেলা সভানেত্রী হয়ে একুশের ভোট পরিকল্পনা করেছিলেন ৷ তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের তৈরি সেই নীল নকশায় যে কোনও ভুল ছিল না, একুশের নির্বাচনী ফলাফল তার প্রমাণ দিয়েছে ৷ জেলার 12টি আসনের মধ্যে প্রথমবার আটটি আসন দখল করে ঘাস-ফুল শিবির ৷
কিন্তু সেই নির্বাচনের পর হঠাৎ করেই তাঁর চেয়ার চলে যায় ৷ তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করে দিল্লি পাঠিয়ে দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজ্যসভার সাংসদ হয়ে লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচন ভিত্তিক রাজনীতিতে তেমন কিছু করার থাকে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অনেক ৷ তাঁকেও আর সেভাবে পায়নি মালদা জেলা ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে মোহভঙ্গ ৷ প্রত্যাবর্তন করেছেন পুরনো দলেই ৷ ফের চাঙ্গা জেলার কংগ্রেস নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সমর্থকরাও ৷
লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস প্রতিনিধি ছিলেন তাঁর দাদা ৷ সবাই চাইছেন, ছাব্বিশের নির্বাচনের পর আবারও বিধানসভার সদস্য হন মৌসম ৷ বরকত গনি খান চৌধুরীর উত্তরসূরীদের হাত ধরে আরও একবার জেলায় হারিয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধার করুক কংগ্রেস ৷ চাহিদা প্রচুর ৷ দলের কর্মী-সমর্থকদের দাবি কি পূরণ করতে পারবেন মৌসম ? নির্বাচন ঘোষণার আগেই ইটিভি ভারতের মুখোমুখি তিনি ৷ কী বললেন ? তুলে ধরা হল এক্সক্লুসিভ সেই সাক্ষাৎকারের প্রধান অংশগুলি ৷
প্রশ্ন (ইটিভি ভারত): তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী হিসাবে আপনার নির্বাচনী কৌশল জেলাবাসী দেখেছে ৷ এবার কংগ্রেসের নির্বাচনী কৌশলও আপনাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে ৷ বিশেষ করে যখন এবার সিপিআইএম ছাড়াই কংগ্রেস ভোটের ময়দানে নামছে ৷ এই অবস্থায় মৌসমের নির্বাচনী কৌশল কতটা ফলপ্রসূ হবে ?
উত্তর (মৌসম): যখন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী ছিলাম তখন দল আমাকে নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিল ৷ আমি সেই দায়িত্ব পালন করেছিলাম ৷ সেই নির্বাচনে তৃণমূল ব্যাপক সাফল্য পায় ৷ তবে সেটা আমার একার কৃতিত্ব বলা ঠিক হবে না ৷ সেটা দলগত সাফল্য ছিল ৷ সবাই একসঙ্গে কাজ করেছিলাম ৷ তবে সব দলেই কিছু গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকে ৷ সেই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে, নতুন ও পুরনোদের এক সুতোয় বেঁধে কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম ৷ আমার ধারণা, সেই বিষয়টি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল ৷ আমি এখন কংগ্রেসে ৷ পুরনো দলে ফিরে এসেছি ৷ এই দলের প্রতি আমার একটা পারিবারিক আবেগ কাজ করে ৷ সেই দলে ফিরে এসে আমি নিজের মতো করে সংগঠনটা মজবুত করার চেষ্টা করছি ৷ এটা আমার কর্তব্য ৷ আমি সেটাই পালন করার চেষ্টা করছি ৷
ছাব্বিশের নির্বাচন অবশ্যই আমাদের পাখির চোখ ৷ তাকে সামনে রেখে কংগ্রেসের নীতি, আদর্শ মেনে মানুষের কাছে থাকার কাজ করছি ৷ মানুষ তাঁদের রায় দেবেন ৷ এর আগে বিভিন্ন নির্বাচনে সিপিআইএম-এর সঙ্গে আমাদের জোট হয়েছিল ৷ কিন্তু কংগ্রেস কর্মীদের মনে একটা প্রশ্ন ছিল, জোট হলে রাজনীতির ময়দানে আমাদের কী জায়গা রয়েছে সেটা জানা যাচ্ছে না ৷ তাঁরা চান, সব জায়গায় যেন কংগ্রেসের পতাকা থাকে ৷ আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষ এখনও কংগ্রেসকে চাইছেন ৷ আমরা মানুষের কাছে ভালো সাড়া পাচ্ছি ৷ কংগ্রেস একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল ৷ সেই আদর্শকে সামনে রেখে কংগ্রেস এগোনোর চেষ্টা করছে ৷ সেই কারণেই এবার একা লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এতে দলও মজবুত হবে ৷ একইসঙ্গে একা লড়ে মানুষের কাছে কংগ্রেসের ইমেজ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি ৷
প্রশ্ন: তৃণমূলে থাকাকালীন নিজের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেছিলেন ৷ যে নেটওয়ার্ক একুশের ভোট বৈতরণী পার করতে আপনার সহায়ক হয়ে উঠেছিল ৷ সেই পুরনো নেটওয়ার্ক কি এখন আপনার কাজে দেবে ? কারণ, কংগ্রেসে ফেরার সময় আপনার দাবি ছিল, আপনার ঘনিষ্ঠ অনেক তৃণমূল নেতা কংগ্রেসে যোগ দিতে ইচ্ছুক ৷ যদিও এখনও পর্যন্ত আপনার সেই দাবির বাস্তবায়ন দেখা যায়নি ৷
উত্তর: আমি যখন কংগ্রেসে ফিরে আসি, তখন মালদা জেলার তৃণমূল নেতৃত্বকে বিষয়টি জানাইনি ৷ কারণ, এই বিষয়টি নিয়ে দিল্লিতেই আলোচনা চলছিল ৷ তবে এখনও তৃণমূলের অনেকের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ রয়েছে ৷ শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপির অনেক নেতাও যোগাযোগ রেখে চলেছেন ৷ ওই দুই দলের অনেকেই দলের কাজকর্মে খুশি নন ৷ আমি তাঁদের কাউকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য জোর করিনি ৷ মালদা জেলায় আমরা দলের ঊর্ধ্বে উঠে কংগ্রেস করি ৷ আমরা সবাইকে ভালোবাসি ৷ সবার ভালো চাই ৷ যাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগে রয়েছেন, তাঁদের আমরা কংগ্রেসে স্বাগত জানিয়েছি ৷ তাঁরা কংগ্রেসে আসতে চাইলে সবাইকে স্বাগত ৷ সঠিক সময় এলে তাঁরাই এনিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ৷
প্রশ্ন: এই মুহূর্তে এই রাজ্যে কংগ্রেসের প্রধান শত্রু তৃণমূল ৷ অন্তত রাজনৈতিক মহল সেটাই মনে করে ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে চেনা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে কোথাও কি একটা সুবিধে পাবেন ?
উত্তর: কংগ্রেস দলের কথা বলতে গেলে আমাদের সবসময় প্রধান শত্রু বিজেপি ৷ বাংলায় অবশ্যই তৃণমূল ৷ ফলে এই লড়াই এবার বিজেপি ও তৃণমূল, দুই দলের সঙ্গেই ৷ এটা ঠিক, আমি তৃণমূল থেকে এসেছি ৷ ওই দলের বিষয়গুলি অনেকটাই জানি ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, আমি এলাকা চিনি ৷ এলাকার মানুষ, যাঁরা কংগ্রেস করেন, যাঁরা তৃণমূল করেন, প্রত্যেককেই চিনি ৷ অন্য দলের লোকজন সম্পর্কেও আমার ধারণা রয়েছে ৷ এই বিষয়টি অবশ্যই আমার কাছে একটা অ্যাডভান্টেজ ৷
প্রশ্ন: নির্বাচন এগিয়ে আসছে ৷ প্রতিটি রাজনৈতিক দল ময়দানে নেমে পড়েছে ৷ আপনাকে গোটা জেলা জুড়েই কাজ করতে দেখা যাচ্ছে ৷ কংগ্রেসে থাকাকালীন মানুষের কাছে আপনার ক্রেজ কি এখনও রয়েছে ?
উত্তর: আমি ভোটে দাঁড়ালেই এই বিষয়টি বোঝা যাবে ৷ কিন্তু কংগ্রেসে ফেরার পর থেকে যেভাবে মানুষের ভালোবাসা এবং আবেগ দেখছি, আমার কাছে যেভাবে মানুষের ফোন আসছে, তাতে বুঝতে পারছি, একটা কিছু কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছিল ৷ যা আমি আবার ফিরে পাচ্ছি ৷ আমরা বরকত গনি খান চৌধুরীর পরিবারের সদস্য ৷ বরকত সাহেব মানেই কংগ্রেস ৷ এনিয়ে মানুষের মধ্যে অবশ্যই একটা আবেগ কাজ করে ৷ কংগ্রেসে ফেরার পর আমার মনে হচ্ছে, সেটা অনেকটাই বেড়েছে ৷ আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কোনও শর্ত নিয়ে আমি কংগ্রেসে ফিরে আসিনি ৷ অনেক কথাই আমার কানে আসছে ৷ কেউ বলছে, আমি নাকি ভোটে প্রার্থী হচ্ছি ৷ আবার কেউ বলছে, আমি দুটো আসনে দাঁড়াচ্ছি ৷ এসব পুরো বাজে কথা ৷ এনিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি ৷ দল আগামীতে সিদ্ধান্ত নেবে ৷ দল চাইলে তবেই আমি ভোটে দাঁড়াব ৷
প্রশ্ন: জেলার 12টি বিধানসভা কেন্দ্রেই কংগ্রেস কর্মীরা চাইছেন, আপনি সেই আসনে ভোটে দাঁড়ান ৷ প্রদেশ বা এআইসিসি আপনাকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিলে কোন কেন্দ্রটি আপনার উপযুক্ত বলে মনে করছেন ?
উত্তর: এটা আমার প্রতি কংগ্রেস কর্মীদের ভালোবাসা ৷ সবাই চাইছেন, আমি যেন তাঁদের কেন্দ্রে ভোটে দাঁড়াই ৷ এটাই তো আমার পাওনা ৷ তবে এক্ষেত্রে এআইসিসি নেতৃত্বই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ৷
প্রশ্ন: আসন্ন নির্বাচনে আপনি কি বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা রণকৌশল ঠিক করছেন ?
উত্তর: অবশ্যই ৷ প্রতিটি আসনের জন্যই রণকৌশল আলাদা হবে ৷ আমরা সেই কৌশল তৈরির কাজ শুরু করেছি ৷ আমাদের মূল লক্ষ্য নির্বাচনে জয় পাওয়া ৷ মানুষেরও একটা চাহিদা রয়েছে ৷ তবে এই বিষয়টি পুরোপুরি দলীয় ৷
প্রশ্ন: সুজাপুর কেন্দ্রকে একসময় খান চৌধুরী পরিবারের গড় বলা হত ৷ একুশের নির্বাচনে খান চৌধুরী পরিবারেরই এক সদস্য সেই সুজাপুর কেন্দ্রে পর্যদুস্ত হয়েছিলেন ৷ এবার সুজাপুর কেন্দ্র পুনরুদ্ধারের বিষয়টি নিয়ে কী ভাবছেন ?
উত্তর: একুশের নির্বাচনে মানুষের মনে এনআরসি নিয়ে ভয় কাজ করছিল ৷ সেই ভয় এবার মানুষের মনে নেই ৷ এবার আছে এসআইআর ৷ কিন্তু যেভাবে এসআইআর হচ্ছে তাতে মানুষ বুঝতে পারছে, এটা বিজেপি আর তৃণমূলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ৷ তারা নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে মানুষের মনে ভয় আর আতঙ্ক তৈরি করে ভোট করানোর চেষ্টা করছে ৷ এটা মানুষ বুঝে ফেলেছে ৷ আমার অনুমান, এবার ভোট স্বাভাবিকভাবেই হবে ৷ আগামী দিনে মানুষ কী চাইছে, সেটাও এবার বোঝা যাবে ৷ আমরা নিশ্চিত, এবার কংগ্রেসের ফল ভালো হবে ৷
প্রশ্ন: সাধারণ ভোটার এবং রাজনৈতিক দলগুলির আশঙ্কা, এবারের নির্বাচনে বড়সড় অশান্তি হবে ৷ যদি সেই আশঙ্কা সত্যি হয় তবে আপনাদের অবস্থান কী হবে ?
উত্তর: আমরা সবসময়ই চাই, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হোক ৷ মানুষ নিজের অধিকার প্রয়োগ করুক ৷ কেউ যাকেই ভোট দিন না কেন, তিনি যেন নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন ৷ তবে নির্বাচনে অশান্তি হলে আমরাও তার বিরুদ্ধে লড়াই করব ৷
প্রশ্ন: নির্বাচন ঘোষণার আগেই কমিশন এবার রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এই সিদ্ধান্ত কি মানুষের মনে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার জন্যই ? নাকি অশান্তির আতঙ্ক থেকে মানুষকে বের করে আনাই উদ্দেশ্য ?
উত্তর: এসআইআর-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিজেপি, তৃণমূল কিংবা নির্বাচন কমিশন, কারও ভূমিকা ভালো নয় ৷ প্রত্যেকেই মানুষের মনে একটা আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে ৷ কিন্তু যেহেতু নির্বাচন কমিশন দেশের একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা, আমরা অনুরোধ করব, নির্বাচনটা যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু হয় ৷ তার জন্য যা যা পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, নির্বাচন কমিশন তা করুক ৷ মানুষ যেন নিজেদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পায় ৷
প্রশ্ন: যে ভোটারদের নাম বিচার বিভাগের বিবেচনাধীন, তাঁরা কি এবার ভোট দিতে পারবেন ? আপনার কী ধারণা ?
উত্তর: যে পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে, আমরাও বুঝতে পারছি না, এই মানুষগুলো এবার ভোট দিতে পারবেন কি না ৷ 2002 সালেও এসআইআর হয়েছিল ৷ সেবার কোনও সমস্যা হয়নি ৷ এবার কমিশন এত তাড়াতাড়ি এই প্রক্রিয়া কেন করতে গেল, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না ৷ মানুষ এনিয়ে আতঙ্কিত ৷ আতঙ্কিত আমরাও ৷ আমাদের দাবি, শুধু এআই সফটওয়্যারের জন্য অসংখ্য বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্টের কাছে আমাদের আবেদন, বৈধ ভোটাররা যেন ভোট দেওয়ার সুযোগ পান ৷
প্রশ্ন: তৃণমূল বলছে, নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথামতো কাজ করছে ৷ আপনাদের কী ধারণা ?
উত্তর: নির্বাচন কমিশন অবশ্যই বিজেপির হয়ে কাজ করছে ৷ কিন্তু এতে তৃণমূলেরও মদত রয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, প্রতিটি বুথে ক্যাম্প করে এসআইআর-এর শুনানি করা হোক ৷ শীর্ষ আদালতের সেই বার্তা অবশ্যই প্রশাসনের কাছে এসেছিল ৷ এনিয়ে আমরা জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম ৷ তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি ৷ আমরা প্রতিটি ব্লকেও গিয়েছিলাম ৷ কিন্তু বিডিওরা জানান, বিষয়টি উপরমহল বলতে পারবে ৷ অথচ বুথে বুথে ক্যাম্প হলে মানুষের সুবিধে হত ৷ আসলে প্রশাসনও চাইছে, মানুষ যেন আতঙ্ক নিয়ে ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ৷
প্রশ্ন: গত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে শূন্য, লোকসভা নির্বাচনে একমাত্র মালদা দক্ষিণ কেন্দ্র ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে কংগ্রেসের ভালো ফল নিয়ে আপনারা কতটা আশাবাদী ?
উত্তর: যেভাবে আমরা মানুষের সাড়া পাচ্ছি, তাতে 100 ভাগ নিশ্চিত, এবার মালদা জেলায় কংগ্রেসের ফল খুব ভালো হবে ৷ মানুষ কিন্তু পরিবর্তন চাইছে ৷ আপনারাও দেখবেন, এবার কংগ্রেসের ফল খুব ভালো হবে ৷ কোনও বিশেষ কেন্দ্র নয়, আমাদের নিশানায় জেলার 12টি কেন্দ্রই ৷
জেলার রাজনৈতিক মহল বলছে, ছাব্বিশের নির্বাচন মৌসমের কাছে রাজনীতির অ্যাসিড টেস্ট ৷ ভুললে চলবে না, তিনি রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ৷ এবারের নির্বাচনের ফলের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ৷ কংগ্রেসে থাকাকালীন দেখিয়েছেন, তৃণমূলে গিয়েও ছবিটার পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের পর একবারের বিধায়ক, দু’বার লোকসভার সাংসদ মৌসমের ক্যারিশমা কি আগের মতোই কাজ করবে ? উত্তর পাওয়া যাবে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরেই ৷