পতাকা ধরার লোক নেই, শুধু কোটি টাকার লোভ! মান্নানের নিশানায় কংগ্রেসের 'একলা চলো' নীতি

এক-দু’জন এমএলএ পেলেও সেই কেন্দ্র ধরে সংগঠন বাড়ানো যায়। কিন্তু যদি নোটার থেকেও কম ভোট পেয়ে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়, তাতে কি দল শক্তিশালী হবে ?

ABDUL MANNAN
আবদুল মান্নান (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 9, 2026 at 4:44 PM IST

7 Min Read
সাহাজান পুরকাইত

কলকাতা, 9 মার্চ: ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়নি এখনও । তবু বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর)-এর আবহে বাংলার রাজনীতি কার্যত নির্বাচনী মোডে । প্রায় দু’দশক পর রাজ্য কংগ্রেসের একলা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে । প্রদেশ নেতৃত্বের দাবি, এই সিদ্ধান্তই দলকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করবে । কিন্তু দলের অন্দরে অন্য সুর । সেই সুরই এবার প্রকাশ্যে আনলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা, প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নান ।

ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, "যত আসনে প্রার্থী, তত টাকা! পতাকা ধরার লোক নেই, শুধু কোটি কোটি টাকার লোভ !" তাঁর কথায়, একলা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসকে শক্তিশালী নয়, আরও ক্ষয়িষ্ণু করে তুলবে ।

পতাকা ধরার লোক নেই, শুধু কোটি টাকার লোভ! মান্নানের নিশানায় প্রদেশ নেতৃত্বর 'একলা চলো' নীতি (ইটিভি ভারত)

প্রশ্নোত্তর আকারে তুলে ধরা হল সাক্ষাৎকারের মূল অংশ

প্রশ্ন: বেকারত্ব, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা—তৃণমূল ও বিজেপি, দুই শিবিরের বিরুদ্ধেই অভিযোগ রয়েছে । সে জায়গায় দাঁড়িয়ে বামেদের সঙ্গে জোট না করে একলা লড়াই—এতে কংগ্রেসের সংগঠন কতটা শক্তিশালী হবে ?

উত্তর (আবদুল মান্নান): যাঁরা জোট ভেঙেছেন—তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন । তবে আমার অভিজ্ঞতা বলছে, বাস্তব না বুঝে সিদ্ধান্ত নিলে দল শক্তিশালী হয় না । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছাড়ার পর থেকেই রাজ্যে কংগ্রেস ক্রমশ দুর্বল হয়েছে । দায় কার ? তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ নেতৃত্বের । সংগঠন গড়ার বদলে আত্মীয়পোষণ হয়েছে বেশি । গ্রাসরুট কর্মীরা উঠে আসার সুযোগ পাননি । সবাই তো আর গনিখান চৌধুরী নন, যাঁর নামেই সংগঠন দাঁড়িয়ে যাবে । ফলে নেতা তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে ‘চামচে’ সংস্কৃতি !

প্রশ্ন: তাহলে জোটই কি একমাত্র পথ?

উত্তর: পরিস্থিতি বুঝতে হবে । চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সময় আমাদের একটা বড় সুযোগ এসেছিল । সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ ছিলেন । সেই সময়ে আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম । আইনি লড়াই করেছিলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । বামপন্থীদের অনেকেই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন । কিন্তু কংগ্রেসের ভেতর থেকে তেমন সাড়া পাইনি । আমি তখনই বলেছিলাম—সিপিএমের সঙ্গে কৌশলগত জোট করা উচিত । অনেকে হেসেছিলেন । পরে দেখলাম, সেই নেতারাই আবার বামেদের হাত ধরতে চাইছেন । রাজনীতিতে ভণ্ডামি আমি করি না ।

প্রশ্ন: একলা লড়াইয়ে তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি ?

উত্তর: কংগ্রেসের সংগঠন কোথায় ? আশি হাজারের বেশি বুথ রাজ্যে । বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায় প্রতিটি বুথে বিএলএ-টু দেওয়ার কথা ছিল । দেওয়া গেছে মাত্র 13 হাজার ! 294 টি আসনের মধ্যে বিধানসভা-ভিত্তিক প্রতিনিধি দেওয়া গেছে 70-75টিতে । এজেন্টই নেই, সেখানে সব আসনে প্রার্থী দিয়ে কী হবে ? মনে রাখতে হবে, নেতাকেন্দ্রিক দল কংগ্রেস । এক-দু’জন এমএলএ পেলেও সেই কেন্দ্র ধরে সংগঠন বাড়ানো যায় । কিন্তু যদি নোটার থেকেও কম ভোট পেয়ে জামানত জব্দ হয়, তাতে কি দল শক্তিশালী হবে ?

প্রশ্ন: কিন্তু প্রার্থী হতে সাতশোর বেশি আবেদন জমা পড়েছে!

উত্তর: আবেদন তো পড়বেই । শোনা যায়, প্রার্থী হলে কিছু আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায় । সেই লোভেই অনেকে আসে । আমি ব্যক্তিগত অভিযোগ তুলছি না । তবে প্রশ্ন আছে, উপর থেকে যদি ঘোষণা হয়, " টাকা দেওয়া হবে না ", তখন কতজন প্রার্থী থাকবেন ?

আমি যতবার নির্বাচনে দলের দায়িত্ব পালন করেছি, কখনও দলের টাকা নিজের কাছে রাখিনি । কর্মীদের হাতে দিয়েছি । বন্ধুরা টাকা দিতে চাইলেও নিইনি । রাজনীতি মানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়ানো নয় ।

প্রশ্ন: অতীতে জোটের অভিজ্ঞতা কেমন?

উত্তর: 2011 সালে আমরা তৃণমূলের সঙ্গে জোট করেছিলাম । 34 বছরের বাম শাসন শেষ হয়েছিল । সেখানে আমার ব্যক্তিগত লাভের অঙ্ক ছিল না । বরং টিকিটই পাইনি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে পড়িনি বলে আমাকে টিকিট দেওয়া হয়নি । আমার আসনটি কেড়ে নিয়ে বিজেপির এক প্রার্থীকে দিয়েছিলেন মমতা । তবু পরিবর্তনের স্বার্থে জোট করেছিলাম । পরে বাম-কংগ্রেস জোট হল। কিন্তু মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেল না পুরোপুরি। আংশিক সাফল্য এসেছিল। তখন সূর্যকান্ত মিশ্র-কে সামনে রেখে লড়াইয়ের কথা উঠেছিল। কিন্তু সমন্বয়ের অভাব ছিল । সার্বিক জোট হয়নি ।

প্রশ্ন: ব্যক্তিগতভাবে অপমানিত হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন আপনি…

উত্তর: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলাম । তবু পার্টি অফিসে প্রেস কনফারেন্স করতে পারিনি । বলা হত, ‘ম্যাডামের পারমিশন লাগবে’। বারবার অপমানিত হওয়ার চেয়ে না যাওয়াই ভালো । আইলা থেকে শুরু করে নানা বিপর্যয়ে পাশে দাঁড়াতে চেয়েছি । জেলার নেতৃত্ব অনেক সময় সহযোগিতা করেননি । অথচ বামপন্থীরা পাশে দাঁড়িয়েছেন । আমি সুজন চক্রবর্তী-কে নিয়ে বহু জায়গায় গেছি ।

প্রশ্ন: এখনকার নেতৃত্ব নিয়ে আপনার আস্থা কতটা?

উত্তর: আমি কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনও দলে আগ্রহী নই । কিন্তু বাস্তব বলতেই হবে । বর্তমান সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-কে চিঠি দিয়েছিলাম—বাংলায় তৃতীয় শক্তি গড়তে হলে রাস্তায় লড়াই জরুরি । শুধু আসন সমঝোতা নয়, প্রতিবাদী মুখ দরকার । চাকরি দুর্নীতির মামলায় বিকাশ ভট্টাচার্য যেভাবে সরকারকে কোণঠাসা করেছেন, তাঁকে সামনে রেখেও লড়াই করা যেত । হয়নি । আমাদের দিক থেকেও নয় , বামেদের দিক থেকেও নয়।

প্রশ্ন: কার সঙ্গে কার সেটিং ?

উত্তর: বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছেন, কে কার সঙ্গে সেটিং করে চলছে! এই যে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো দোস্তি কুস্তির। এখন তো এটা তৃণমূল বিজেপির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এখানে লড়াই করে কি হবে বিজেপির ? ওসব তো লোক দেখানো ! দিল্লিতে গিয়ে তো দোস্তি করে নিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় !

প্রশ্ন: জোট না হলে কার লাভ?

উত্তর: কংগ্রেসের নয় । বরং ক্ষতি । জোট করে দশটা এমএলএ হলেও ভালো । সব আসনে প্রার্থী দিয়ে জামানত জব্দ হলে দল শক্তিশালী হয় না ।

প্রশ্ন: এবারের নির্বাচনে ভবিষ্যৎ কী দেখছেন?

উত্তর: ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে বোঝা যাবে । আমি কারও সিদ্ধান্তে বাধা দিই না । যাঁরা জেদের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাঁরাই জবাব দেবে । আমি আমার মত জানিয়েছি । আমি 1964 সালে ছাত্রাবস্থায় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি । প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি আমাকে ডেকে নিয়েছিলেন । তখন থেকে আজ পর্যন্ত লোভের কাছে মাথা নোয়াইনি । আগামী দিনেও নোয়াব না । মাথা নত করতে হলে, একমাত্র উপরওয়ালার কাছেই মাথা নত করব ।

প্রশ্ন: বাংলার ভোটে ধর্মের নাম রাজনীতি !

উত্তর: মমতা তো সেই মুসলিমদের নিয়েই রাজনীতি করছেন । আনিস খান যখন মারা গেল তখন কারা লড়াই করেছে ? তখন কিন্তু এই হিন্দুরা লড়াই করেছে । বগটুইতে কারা মারা গেল ? রাজ্যের যত জেলখানা আছে, থানা আছে, গিয়ে দেখে আসুন, সেখানে সবথেকে বেশি মুসলিমদের পাওয়া যাবে । মাথায় ফেট্টটি পড়ে নমাজ পড়লেই সংখ্যালঘুদের মসিহা হওয়া যায় না ! তার জন্য নিয়মকানুন মানতে হয় । কী করে ওজু (নমাজ পড়ার আগে) করতে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা দেখাতে পারলে আমি কংগ্রেসের রাজনীতি ছেড়ে কানধরে ওর দলে যোগ দেব !

প্রশ্ন: হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ শিলান্যাস এবং নতুন রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কী বলবেন...
উত্তর: ওর সম্পর্কে যত কম বলবে তত ভালো । আমি বাজে লোক হতে পারি । কিন্তু আমার একটা রুচি আছে । আমি ওই সমস্ত লোকজনকে নিয়ে কথা বলি না ।

শেষ কথা

প্রদেশ কংগ্রেসের একলা চলো নীতি ঘিরে যখন রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা, তখন দলেরই এক প্রবীণ নেতার এমন প্রকাশ্য সমালোচনা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ । প্রশ্ন উঠছে, একলা পথে হাঁটলে কংগ্রেস কি সত্যিই সংগঠন পুনর্গঠন করতে পারবে, না কি রাজনৈতিক বাস্তবতায় আগামিদিনে আরও কোণঠাসা হবে ?

উত্তর মিলবে ভোটের বাক্সেই। তবে আবদুল মান্নানের কথায় স্পষ্ট, সংগঠনহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, মাটির লড়াই আর নেতৃত্বের সততাই পারে কংগ্রেসকে ঘুরে দাঁড় করাতে ।

CONGRESS
CONGRESS LEADERSHIP
WESTBENGALASSEMBLYELECTION2026
আবদুল মান্নান
ABDUL MANNAN

সম্পাদকের পছন্দ

