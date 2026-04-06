নাগরাকাটায় 'ডামি' নাকি বিকল্প ! তৃণমূলের জোড়া নমিনেশনে জল্পনা তুঙ্গে

নাগরাকাটায় 'ডামি' নাকি বিকল্প ! তৃণমূলের জোড়া নমিনেশনে জল্পনা তুঙ্গে
তৃণমূলের এই 'ডামি' প্রার্থী কি শুধুই কৌশল, নাকি আড়ালে লুকিয়ে আছে আশঙ্কা ! নির্বাচনের আগে এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে নাগরাকাটার রাজনৈতিক মহলে ।
Published : April 6, 2026 at 9:32 PM IST
মালবাজার, 6 এপ্রিল: নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ দিনে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা বিধানসভায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে কি কোনও অস্বস্তি ? একই আসনে জোড়া প্রার্থীর নমিনেশন ঘিরে এই প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে ।
সোমবার দুপুরে নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই নিজের নির্বাচনী এজেন্ট বাবু হাসানকে নিয়ে মহকুমা শাসকের দফতরে পৌঁছন তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর । তিনি আগেই নমিনেশন জমা দিয়েছিলেন ৷ এদিন এসেছিলেন নির্বাচনী এজেন্টের তথ্য জমা দিতে । কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই একই দফতরে হাজির হন প্রাক্তন লোকসান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তথা জেলা পরিষদের ভূমি কর্মাধ্যক্ষ গণেশ ওঁরাও । তিনিও নাগরাকাটা কেন্দ্র থেকেই নমিনেশন জমা দেন !
দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গণেশ ওঁরাও 'ডামি' বা বিকল্প প্রার্থী হিসেবেই নমিনেশন জমা দিয়েছেন, যা নাকি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক অংশ । কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিষয়টিকে এতটা সরল মনে করছেন না !
সূত্রের খবর, 4 এপ্রিল নমিনেশন জমার দিন থেকেই জল্পনার সূচনা । সেদিন মালবাজার ও নাগরাকাটার তৃণমূল প্রার্থীরা একসঙ্গে মিছিল করে মহকুমা শাসকের দফতরে পৌঁছন । মালবাজারের প্রার্থী বুলুচিক বারাইক দ্রুত নমিনেশন জমা দিলেও, সঞ্জয় কুজুরের ক্ষেত্রে সময় লাগে অনেক বেশি । সেই বিলম্ব ঘিরেই সমর্থকদের মধ্যে তখন থেকেই শুরু হয়েছে চাপা গুঞ্জন ।
জল্পনার কেন্দ্রে সঞ্জয় কুজুরের সামাজিক শ্রেণি সংক্রান্ত নথি । পরিবারের পালিত সন্তান হওয়ায় তাঁর তপশিলি উপজাতি (এসটি) শংসাপত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি । সেই সম্ভাব্য জটিলতা এড়াতেই কি গণেশ ওঁরাওকে 'ব্যাকআপ' হিসেবে প্রস্তুত রাখা ? যদিও শাসকদল এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ । তাদের দাবি, অতিরিক্ত প্রার্থী দেওয়া নির্বাচনী কৌশলেরই অংশ, এর সঙ্গে কোনও আশঙ্কার সম্পর্ক নেই ।
এদিকে বিরোধীরাও বিষয়টি হাতছাড়া করতে নারাজ । বিজেপি প্রার্থী শুক্রা মুন্ডা এদিন আরও একটি নমিনেশন জমা দিয়েছেন । সিপিএমের পক্ষ থেকেও একই প্রার্থীর একাধিক নমিনেশন জমার নজির রয়েছে ।
সব মিলিয়ে নাগরাকাটার সমীকরণে নতুন করে জটিলতা বাড়ল । তৃণমূলের এই 'ডামি' প্রার্থী কি শুধুই কৌশল, নাকি আড়ালে লুকিয়ে আছে আশঙ্কা, নির্বাচনের আগে এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে নাগরাকাটার রাজনৈতিক মহলে।