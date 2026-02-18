16 মার্চ রাজ্যসভায় বাংলার 5 আসনের ভাগ্যপরীক্ষা, তৃণমূল-বিরোধী প্রার্থী নিয়ে জল্পনা

16 মার্চ রাজ্যসভায় বাংলার 5 আসনের ভাগ্যপরীক্ষা, তৃণমূল-বিরোধী প্রার্থী নিয়ে জল্পনা
সাংসদ হিসাবে 6 বছরের মেয়াদপূর্ণ করছেন সিপিআইএম-এর বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷ আসন সংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এবার রাজ্যসভায় বিজেপির সদস্য ৷
Published : February 18, 2026 at 1:57 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনের আগে, আরেক ভোটের দামামা বেজে গেল ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার পাঁচটি আসনে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ সঙ্গে আরও নয় রাজ্য থেকে রাজ্যসভার 32টি আসনেও নির্বাচন হবে ৷ নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 16 মার্চ পশ্চিমবঙ্গ-সহ মোট দশ রাজ্যের 37টি আসনে নির্বাচন হবে ৷
বাংলার রাজনৈতিক অলিন্দে এই পাঁচ আসনের লড়াই নিয়ে ইতিমধ্যে পাটিগণিতের চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ আগামী 2 এপ্রিল এ রাজ্য থেকে নির্বাচিত পাঁচ জন রাজ্যসভা সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৷ এই তালিকায় রয়েছেন তৃণমূলের তিন হেভিওয়েট— সুব্রত বক্সী, সাকেত গোখলে এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ একইদিনে ছয় বছরের মেয়াদ পূর্ণ করে বিদায় নেবেন সিপিআইএমের বর্ষীয়ান সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷
এছাড়া, তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া মৌসম বেনজির নূর আগেই তাঁর সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ৷ ফলে এই পাঁচটি শূন্য আসনে নতুন মুখ বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে ৷ বিধানসভার বর্তমান সমীকরণ বলছে, বিধায়ক সংখ্যার নিরিখে পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটিতে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত ৷
অন্যদিকে, প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির ঝুলিতে রাজ্যসভার একটি আসন পূর্ণ হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে জল্পনা তৈরি হয়েছে পঞ্চম আসনটিকে কেন্দ্র করে ৷ যদি শাসকদল তৃণমূল বা বিরোধী শিবির থেকে কেউ অতিরিক্ত প্রার্থী দাঁড় করায়, তবেই ভোটাভুটির প্রয়োজন পড়বে ৷ অন্যথায়, প্রতিটি আসনের জন্য একজন করে প্রার্থী থাকলে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের পথ প্রশস্ত হবে ৷
2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই নির্বাচন শাসক ও বিরোধী, উভয় শিবিরের কাছেই অত্যন্ত সংবেদনশীল ৷ তৃণমূলের অন্দরে এখন বড় প্রশ্ন হল, বিদায়ী সাংসদদেরই কি পুনরায় সংসদের উচ্চকক্ষের টিকিট দেওয়া হবে, নাকি ভোটের আগে নতুন কোন সমীকরণ সাধতে চমক দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সাকেত গোখলের মতো জাতীয়স্তরে সক্রিয় মুখ কিংবা দলের অভিজ্ঞ নেতা সুব্রত বক্সীর মনোনয়ন নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা তুঙ্গে ৷
উল্টোদিকে, বিজেপি তাদের একমাত্র নিশ্চিত আসনটির জন্য কার নাম বিবেচনা করবে, তা নিয়েও চলছে জোর চর্চা ৷ বাম-কংগ্রেস শিবিরের হাতে বিধায়ক সংখ্যা না-থাকায় বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের উত্তরসূরি হিসাবে কোনও প্রার্থী দেওয়ার ঝুঁকি তারা নেবে কি না, তা-ও স্পষ্ট নয় ৷
সব মিলিয়ে, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এই রাজ্যসভা নির্বাচন কার্যত এক স্নায়ুযুদ্ধের রূপ নিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷ একদিকে দিল্লির দরবারের উচ্চকক্ষে নিজেদের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদ ৷ অন্যদিকে, বাংলার মাটিতে সংগঠনের শক্তি প্রদর্শনের লড়াই, দুইয়ে মিলে 16 মার্চের ভোট ঘিরে সরগরম হতে চলেছে তিলোত্তমা ৷
উল্লেখ্য, কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগামী 26 ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভার এই 37টি আসনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে ৷ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষদিন ধার্য করা হয়েছে 5 মার্চ ৷ পরেরদিন অর্থাৎ, 6 মার্চ জমা পড়া আবেদনপত্রগুলি স্ক্রুটিনি বা যাচাই করা হবে ৷ কোনও প্রার্থী যদি তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে চান, তবে তাঁর হাতে সময় থাকবে 9 মার্চ পর্যন্ত ৷
এরপর 16 মার্চ সকাল 9টা থেকে বিকেল 8টে পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ পর্ব ৷ নিয়ম মেনে ওই দিন বিকেল পাঁচটায় ব্যালট বাক্স খুলে গণনা এবং বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে ৷ পশ্চিমবঙ্গ (5 আসন) ছাড়াও যে রাজ্যগুলি থেকে রাজ্যসভার 32টি ভোট হতে চলেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহারাষ্ট্র (7 আসন), তামিলনাড়ু (6), বিহার (5), ওড়িশা (4), অসম (3), ছত্তিশগড় (2), হরিয়ানা (2), তেলেঙ্গানা (2) এবং হিমাচল প্রদেশ (1) ৷