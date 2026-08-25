নির্বাচনে মালদার 2 পুরসভায় বিজেপির তাস কি তৃণমূল কাউন্সিলররা ? তুঙ্গে জল্পনা

নির্বাচনে মালদার 2 পুরসভায় বিজেপির তাস কি তৃণমূল কাউন্সিলররা ? তুঙ্গে জল্পনা
গুঞ্জন শুরু, ইংরেজবাজারে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী এবং পুরাতন মালদায় কার্তিক ঘোষকেই নিজেদের মুখ হিসাবে তুলে ধরতে পারে পদ্ম শিবির ৷
Published : August 25, 2026 at 6:39 PM IST
মালদা, 25 অগস্ট: ছাব্বিশের নির্বাচন এখন অতীত ৷ মালদা জেলার দুই পুর এলাকাতেই উড়েছে গেরুয়া পতাকা ৷ তবে গত পুর নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী এখনও দুই পুরসভা তৃণমূল পরিচালিত ৷ এরই মধ্যে এগিয়ে আসছে আরও একটি পুর নির্বাচন ৷ কিন্তু সেই নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপির মুখ কে? সেটাই এখন বড় প্রশ্ন ৷
রাজনৈতিক মহলে চাউর হয়েছে, আসন্ন পুর নির্বাচনে ইংরেজবাজারে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী এবং পুরাতন মালদায় কার্তিক ঘোষকেই নিজেদের মুখ হিসাবে তুলে ধরতে পারে পদ্ম শিবির ৷ এনিয়ে বিজেপির তরফে অবশ্য এখনও কোনও কথা বলা হয়নি ৷ মুখ বন্ধ দুই নেতারও ৷ তবে এমন ঘটনা যে ঘটবেই না, সেকথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না বিজেপির নিচুতলার কর্মীরাও ৷
গত বিধানসভা নির্বাচনের ফল বলছে, ইংরেজবাজার পুরসভার 29টি ওয়ার্ডের মধ্যে 28টিতেই এগিয়ে বিজেপি ৷ পুরাতন মালদা পুরসভার 20টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতেই এগিয়ে তারা ৷ কিন্তু বিধানসভা কিংবা লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল পুর নির্বাচনে পড়ে না ৷ বিগত দুটি নির্বাচন তার প্রমাণ ৷ রাজনৈতিক মহল বলছে, এমন ফলাফলের পিছনে নির্দিষ্ট কারণও রয়েছে ৷ এই দুই পুরসভায় বিজেপি এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও মুখ সামনে নিয়ে আসতে পারেনি যিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামাল দিতে পারেন ৷
শুধু তাই নয়, দুই পুর এলাকায় এখনও পর্যন্ত বিজেপির সংগঠন সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি ৷ গত দুটি বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে ৷ লোকসভা নির্বাচনেও সেই ছবি ধরা পড়েছে ৷ কিন্তু স্থানীয় নির্বাচন এলেই বিজেপির সাংগঠনিক ফাঁকফোঁকড় সামনে চলে আসে ৷ তবে এবার রাজ্যে পালাবদল হয়েছে ৷ ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ সেই সূত্রে এই দুই পুর এলাকাতেও সংগঠনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা ৷ কিন্তু সেই কাজে কতটা এগোনো গিয়েছে, সন্দেহ রয়েছে দলেরই একাংশের ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার এক শীর্ষস্থানীয় নেতা বলছেন, "দুই পুরসভায় দলের সংগঠন বাড়াতে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷ রাজ্য নেতারাও আমাদের সব ধরনের সহায়তা করছেন ৷ কিন্তু এখনও যে আমরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছি, সেকথা হলফ করে বলতে পারি না ৷ দল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর অনেক তৃণমূল নেতা-নেত্রী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন ৷ তাঁদের মধ্যে পুর জনপ্রতিনিধিরাও রয়েছেন ৷ তাঁরা আমাদের দলে যোগ দিতে চান ৷ কিন্তু রাজ্য নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তৃণমূলের কাউকে দলে নেওয়া হবে না ৷ তবে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই ৷ পরবর্তীতে পরিস্থিতি অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত শিথিলও হতে পারে বলে আমি মনে করি ৷ আসন্ন পুর নির্বাচনে দুই পুরসভায় বিজেপি একক ক্ষমতাতেই জিতবে ৷ কিন্তু যদি অন্য দল থেকে ভালো কিছু নেতৃত্বকে দলে নেওয়া হয় তবে জয় আরও মসৃণ হবে ৷"
ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেছেন, "আমরা তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচনে জয়ী হয়ে কাউন্সিলর হয়েছিলাম ৷ কিন্তু সেই দলই এখন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ৷ আমরা কেউ এখন কোনও দলীয় পদেও নেই ৷ সমস্ত পদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে ৷ তবু এখনও তৃণমূল কাউন্সিলর হিসাবেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করে চলেছি ৷"
একই বক্তব্য কার্তিক ঘোষেরও ৷ তাঁর বক্তব্য, "একসময় তৃণমূলের কাউন্সিলর হিসাবে পুরাতন মালদা পুরসভায় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছি ৷ বিধানসভা ভোটের মুখে দলের নির্দেশে পদত্যাগ করি ৷ এখনও তৃণমূলের কাউন্সিলর হয়েই পুরসভায় যাই ৷ আমাকে নিয়ে যে খবর চাউর হয়েছে তা ঠিক নয় ৷"
এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তাঁর সাফ কথা, "এনিয়ে আমি কিছু বলব না ৷ যা বলার ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব বলবে ৷"