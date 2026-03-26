ভোটের মুখে কি দলবদল করবেন মুকুল-পুত্র! শুভ্রাংশুর সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর সাক্ষাৎ ঘিরে জল্পনা

বৃহস্পতিবার কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘিরে বাড়ল জল্পনা। বীজপুরের প্রার্থীকে ভোটে ভালো ফলাফল করার আশীর্বাদও করলেন তৃণমূল নেতা।

বীজপুরের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস ও প্রয়াত মুকুল রায়ের ছেলে শুভ্রাংশু রায়৷ (নিজস্ব ছবি)
Published : March 26, 2026 at 8:32 PM IST

বীজপুর (উত্তর 24 পরগনা), 26 মার্চ: প্রয়াত মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে হঠাৎই হাজির বীজপুরের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ একান্তে কথা বলেন দু'জনে। বৃহস্পতিবার বিকেলে আচমকা তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিজেপি প্রার্থীর আগমন ঘিরে ভোটের মুখে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে।

তাহলে কি আবারও শুভ্রাংশু বিজেপিতে ফিরতে পারেন? নাকি এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে? যদিও যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলেছেন খোদ তৃণমূল নেতা শুভ্রাংশু রায় নিজেই।

তাঁর দাবি, ‘‘এসব নিন্দুকের জল্পনা। সব কিছুতেই জল্পনা থাকতে পারে। যারা বলছে, আমি অন‍্য দলে যাব, তাদের এসব নিয়ে থাকতে বলুন! আমি আমার দলের হয়েই ভোটে কাজ করব।’’ এর পরেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করতে দেখা যায় মুকুল-পুত্রকে। তিনি বলেন, "যাওয়ার হলে তো অনেক জায়গা খোলা আছে। কিছু সংবাদমাধ্যম এসব রটিয়ে দিচ্ছে।" তবে, এই সাক্ষাৎ-এর মধ্যে রাজনীতি খোঁজা ঠিক নয় বলে মনে করছেন বিজেপি প্রার্থীও। একে সম্পূর্ণ ব‍্যক্তিগত এবং সৌজন্য সাক্ষাৎ বলেই দাবি করেছেন তিনি।

কয়েকদিন আগেই বাবাকে হারিয়েছেন শুভ্রাংশু রায়। মুকুলের শেষকৃত্যে সশরীরে কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে গিয়ে শুভ্রাংশুকে সমবেদনা জানিয়ে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী, মুকুলের মরদেহ নিয়ে সেই সময় পিতৃহারা শুভ্রাংশুকে পাশে রেখে অন্তিম যাত্রাতেও অংশ নিয়েছিলেন শাসক দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড।

স্বভাবতই অভিষেকের এই দায়িত্বশীল আচরণ দেখে অনেকের ধারণা হয়েছিল, এবারের বিধানসভা ভোটে বীজপুর কেন্দ্র থেকে শুভ্রাংশু রায়কে হয়তো প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল। কিন্তু, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব বীজপুরের বিদায়ী বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর ওপরই আস্থা রেখেছে। পুনরায় এই কেন্দ্র থেকেই তাঁকে টিকিট দিয়েছে শাসক শিবির। তবে, টিকিট না পেলেও দলের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে দলীয় প্রার্থী সুবোধ অধিকারীর হয়ে প্রচারে নামার বার্তা দেন প্রাক্তন বিধায়ক ও তৃণমূল নেতা শুভ্রাংশু।

এই কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সুদীপ্ত দাস। 2021 সালের একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত তিনি। আদালত থেকে জামিন মিললেও কোর্টের নির্দেশে প্রায় পাঁচ বছর বীজপুরে নিজের এলাকায় ঢুকতে পারেননি তিনি। প্রার্থী হওয়ার পর সম্প্রতি কোর্টের নির্দেশে বীজপুরের মাটিতে পা রাখেন সুদীপ্ত। ইতিমধ্যে ভোটের প্রচারও শুরু করেছেন বিজেপি প্রার্থী। তারই মধ্যে বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রয়াত মুকুল রায়ের কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে গিয়ে তাঁর ছেলে শুভ্রাংশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সুদীপ্ত দাস। যা ঘিরেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনীতি অন্দরে।

এই নিয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, "সব কিছুর মধ্যে রাজনীতি খোঁজা ঠিক নয়। কাঁচরাপাড়ার যুবক হিসেবে এটা আমাদের কাছে গর্বের জায়গা। মুকুল রায় যখন প্রয়াত হন, তখন কোর্টের বিধিনিষেধ থাকার কারণে আসতে পারেনি। সেই বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ায় এখানে এলাম। কাকু (মুকুল রায়)-র প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। এই বাড়িতে বহু এসেছি। শুভ্রাংশু রায়ের সঙ্গে এক সময় রাজনীতি করেছি। ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলাম। এর বাইরে কোনও কিছু দেখা ঠিক নয়।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের সমাজটা রাজনীতিকরণ হয়ে গিয়েছে। খেতে গেলে, রাজনীতি। ঘুমাতে যাব রাজনীতি...! মানুষ মানুষের কাছে কী আসতে পারে না। সম্পর্ক বলেও তো একটা কথা আছে। তবে, আমি মনে করি রাজনীতিতে সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকা উচিত। যে যার মতো যেকোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতেই পারে। তার মানে এই নয় যে বিরোধী রাজনীতি করলেই তাঁকে মারধর কিংবা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ওঁর (শুভ্রাংশু) কাছে আশীর্বাদ চাইলাম।উনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন।"

বিজেপি প্রার্থীকে আশীর্বাদ করার কথা অস্বীকার করেননি প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা শুভ্রাংশু রায়ও। তিনি বলেন, "আমি ওঁকে বলেছি ভোটে ভালো ফলাফল করো। রাজনীতি কিংবা ভোটের কথা আলোচনা হলে তো আপনারা জানতেই পারতেন। উনি তো আর লুকিয়ে আসেননি। দিনের আলোয় এখানে এসেছেন। দল আলাদা হলেও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কৃষ্টিতে এক জন মানুষ আরেক জনের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, এটাই তো কাম‍্য।"

এদিকে, বিজেপি প্রার্থীর সুরে সুর মিলিয়ে মুকুল পুত্র, তৃণমূল নেতা শুভ্রাংশু রায়ও একে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলেই সাফাই দিয়েছেন। কিন্তু, তাতেও ভোট রাজনীতিতে থামছে না জল্পনা!

