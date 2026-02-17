ETV Bharat / politics

সিপিএম ছেড়ে কোন ফুলে প্রতীক উর রহমান ? চলতি সপ্তাহেই কি তৃণমূলে যোগ

আদর্শগত অবস্থানের কারণেই প্রতীক উর রহমান সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলের পথে হাঁটছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

সিপিএম ছেড়ে কোন ফুলে প্রতীক উর রহমান ? (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 17, 2026 at 3:00 PM IST

কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের একবার ভাঙনের মুখে পড়তে চলেছে বঙ্গ সিপিএম (CPIM)। জল্পনা সত্যি হলে, দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট পশ্চিমের দাপুটে যুব নেতা প্রতীক উর রহমান খুব শীঘ্রই ঘাসফুল শিবিরে নাম লেখাতে চলেছেন । সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহের মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তিনি শাসকদলে যোগ দিতে পারেন । এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।

দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় বামফ্রন্টের যুব সংগঠনের অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন প্রতীক উর রহমান । বিশেষ করে মগরাহাট এলাকায় তাঁর নিজস্ব জনভিত্তি ও সাংগঠনিক দক্ষতা নজরকাড়া । কিন্তু হঠাৎ করে সিপিএম ত্যাগের সিদ্ধান্তে হতবাক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ । প্রতীক উর রহমান নিজে জানিয়েছেন যে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিজেপি-র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মোকাবিলা করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য । তাঁর মতে, এ রাজ্যে বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসই সবথেকে শক্তিশালী শক্তি । এই আদর্শগত অবস্থানের কারণেই তিনি সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলের পথে হাঁটছেন বলে মনে করা হচ্ছে ।

দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট পশ্চিমের দাপুটে যুব নেতা প্রতীক উর (নিজস্ব চিত্র)

এদিকে, প্রতীকের দলবদলের সম্ভাবনা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি । গেরুয়া শিবিরের নেতৃত্বের দাবি, সিপিএম এবং তৃণমূল আসলে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ । বিজেপি নেতা রাজর্ষি লাহিড়ী বলেন, "আসলে এঘর থেকে ওঘরে যাওয়া হচ্ছে । বাড়িটা তো একটাই । বাম এবং তৃণমূলের রাজনীতিতে কোনও পার্থক্য নেই । ওরা দুজনেই একযোগে বিজেপি-র বিরোধিতা করে আদতে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে ৷" তাঁর মতে, যারা ফিশফ্রাই আর কফি খেয়ে গণশক্তির বোর্ড লাগানোর অনুমতি পায়, তাদের পক্ষে এই ধরনের দলবদল করা খুব একটা অস্বাভাবিক নয় ।

তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, মগরাহাট পশ্চিম আসনে প্রতীকের জনপ্রিয়তা কাজে লাগাতে চাইছে ঘাসফুল শিবির । ওই এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটের বিন্যাস এবং প্রতীকের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি-কে কোণঠাসা করাই শাসকদলের লক্ষ্য ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা তৃণমূলের এক প্রভাবশালী নেতা বলেন, "প্রতীক উরের মতো তরুণ ও লড়াই করা মুখ যদি আমাদের দলে আসে, তবে নিঃসন্দেহে সাংগঠনিক শক্তি বাড়বে । দলের তরফে তাঁকে সম্মানজনক পদ ও কাজ দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা হতে পারে । তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং সর্বোপরি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।"

অন্যদিকে, সিপিএম-এর পক্ষ থেকে এখনও এই বিষয়ে সরকারিভাবে কোনও কড়া প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি । দলের রাজ্য কমিটির নেতারা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ । তাঁদের দাবি, সোশাল মিডিয়ায় কী আলোচনা হচ্ছে বা কে কোথায় গেল, তা নিয়ে দল মাথা ঘামায় না । সাংগঠনিক বৈঠক এবং দলীয় স্তরেই এই ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে তাঁরা জানিয়েছেন । সব মিলিয়ে, প্রতীকের এই সম্ভাব্য দলবদল দক্ষিণ 24 পরগনার জেলা রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করতে চলেছে । চলতি সপ্তাহের শেষেই এই নাটকের যবনিকা পতন ঘটে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল ।

