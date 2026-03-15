রবিতেই প্রার্থী তালিকা জমা দিতে নির্দেশ শরিকদের, বাম ঘোষণা সোম বা মঙ্গলে !
294 আসনের মধ্যে প্রায় 80 শতাংশ আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে । আইএসএফের সঙ্গে 26টি আসনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে ।
Published : March 15, 2026 at 3:23 PM IST
সাহাজান পুরকাইত
কলকাতা, 15 মার্চ: আর মাত্র কয়েকঘণ্টা । বিকেল চারটেয় ঘোষণা হতে চলেছে বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট । তারপর থেকে একে একে শুরু হবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ । তারই চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি চলছে রাজ্যের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিতেও । সূত্রের খবর, আজ রবিবার রাতের মধ্যেই বাম শরিকদলগুলোকে নিজেদের প্রার্থী তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ এসেছে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর থেকে । গত শুক্রবার রাজ্য বামফ্রন্টের বৈঠকেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সেই তালিকা জমা পড়লেই সোম বা মঙ্গলবার বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা ঘোষিত হতে পারে বলে খবর ৷
তাহলে কি বামেদের আসন সমঝোতা সম্পন্ন ? উত্তর বলছে না । 294 আসনের মধ্যে প্রায় 80 শতাংশ আসনে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে । ওই 80 শতাংশ আসনে কে কোথায় প্রার্থী দেবে তা এক প্রকার বলে দেওয়া হয়েছে । সেই আসনগুলোতে ওই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে । যাতে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকেই যৌথ সংবাদিক সম্মেলন করে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা যেতে পারে ।
গত শুক্রবার বামফ্রন্টের বৈঠকের পর আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা করতে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে আসে আইএসএফ প্রতিনিধি দল । যদিও ব্যক্তিগত কাজ থাকায় সেখানে ছিলেন না নওশাদ সিদ্দিকী । বিশ্বজিৎ মাইতি, সামসুর আলি মল্লিক-সহ আইএসএফের নেতৃত্ব সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন । আসন সমঝোতা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি ।
যদিও আইএসএফের সঙ্গে 26টি আসনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে । উত্তর 24 পরগনা ও নদিয়া জেলার কয়েকটি আসন নিয়ে জটিলতা কাটেনি । তবে, বাম শরিকদের সঙ্গে অধিকাংশ আসনে জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন মহম্মদ সেলিম, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য্য, সুজন চক্রবর্তী-রা । অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ জেলায় কয়েকটি আসনে সিপিআইএম এল লিবারেশন ও আরএসপি একই আসনের দাবিদার ।
এদিকে, সিপিআইয়ের সঙ্গে 18টি আসনে সমঝোতা হয়েছে বলে ভূপেশ ভবন সূত্রের দাবি । সাংগঠনিক শক্তিতে পিঠ দেওয়ালে ঠেকলেও 28 আসনের দাবি থেকে সরতে নারাজ ফরোয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায়রা । যদিও সিপিএম 25-26টি আসনের বেশি দিতে রাজি নয় । আরএসপির সঙ্গে 13টি আসনে সমঝোতা হবে বলে আগেই ঠিক হয়েছিল । সূত্রের দাবি, সেই তালিকায় মালদহের বৈষ্ণবনগর যোগ হয়েছে ।
তেমনই, শুক্রবারের বৈঠকে নদিয়ার কালীগঞ্জ, দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তী এবং বীরভূমের বোলপুর আসনে আরএসপি প্রার্থী দিতে চাইছে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তপন হোড়-সহ দলের রাজ্য নেতৃত্ব । এরকম পরিস্থিতিতে আজ ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই মানসিক চাপ বাড়ছে বামপন্থীদের ।
এদিকে, আগামিকাল ও পরশু রাজ্য বামফ্রন্টের বৈঠক রয়েছে । সেই বৈঠক শেষে চূড়ান্ত হওয়া আসনগুলোতে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দেওয়া হতে পারে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাম নেতা বলেন, "প্রতিবার নিবার্চনের আগে আসন সমঝোতা নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলে কথাটা ঠিক নয়, বরং, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকলের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে । প্রতিটি আসনের বিশ্লেষণ করা হয় । যার যেখানে শক্তি বেশি সেখানে তাঁকে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়টি ঠিক হয় । এতে সময় লাগে । ভোট ঘোষণা হলে আমরাও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করে দেব । এবারে, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ছাড়াও বামফ্রন্টের বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও আমাদের আলোচনা হয়েছে । সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে গেলে একটু সময় লাগে ।"