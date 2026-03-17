অনুব্রতর গড়ে কাজল শেখ ‘নতুন সূর্য’ ! তৃণমূলের প্রার্থিতালিকা ঘোষণা হতেই শুরু জল্পনা

অনুব্রতর গড়ে কাজল শেখ ‘নতুন সূর্য’ ! তৃণমূলের প্রার্থিতালিকা ঘোষণা হতেই শুরু জল্পনা
মঙ্গলবার দুপুরে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা তৃণমূলের কার্যালয়ে বসেই শোনেন অনুব্রত মণ্ডল৷ তার পর আর তিনি মুখ খোলেননি৷
Published : March 17, 2026 at 9:41 PM IST
নানুর ও বোলপুর, 17 মার্চ: কাজল শেখ বীরভূমের 'নতুন সূর্য'। প্রার্থী হয়ে বললেন একদা অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ নরেশ বাউড়ি। তিনি বীরভূমের দুবরাজপুর থেকে তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হয়েছেন। অন্যদিকে, বীরভূমের হাঁসন কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ। এছাড়া সিউড়ি বিধানসভার কেন্দ্রে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীকে টিকিট দেওয়া হয়নি৷
রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই বীরভূমে কাজল-কেষ্ট দূরত্ব আরও প্রকাশ্যে। বীরভূম যে শুধু 'অনুব্রতর গড়', সেই ধারণা বেশ কিছুটা বদলে গেল৷ এই নিয়ে জোর জল্পনা দলেরই অন্দরে৷ বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে বসে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা শোনেন অনুব্রত মণ্ডল৷ তবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি তিনি৷
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 294টি আসন৷ এর মধ্যে 291টি আসনে লড়বে তৃণমূল কংগ্রেস৷ সেই আসনগুলির প্রার্থীদের নাম মঙ্গলবার দুপুরে কালীঘাট থেকে ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই তালিকায় বীরভূমের 11টি বিধানসভার প্রার্থীদের নামও রয়েছে।
কাদের বীরভূমে প্রার্থী করা হল, দেখে নেওয়া যাক একনজরে -
- দুবরাজপুর - নরেশচন্দ্র বাউড়ি
- সিউড়ি - উজ্বল চট্টোপাধ্যায়
- বোলপুর - চন্দ্রনাথ সিংহ
- নানুর - বিধানচন্দ্র মাজি
- লাভপুর - অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানা
- সাঁইথিয়া - নীলাবতি সাহা
- ময়ূরেশ্বর - অভিজিৎ রায়
- রামপুরহাট - আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
- হাঁসন - ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ
- নলহাটি - রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ
- মুরারই - মুশাররফ হোসেন
সিউড়িতে যিনি প্রার্থী হয়েছেন, সেই উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এখন সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান৷ বোলপুরের প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ তিনবার ওই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন৷ তিনি মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সদস্যও৷ রামপুরহাটে লড়াই করবেন ওই আসনের পাঁচবারের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়৷ হাঁসনের প্রার্থী কাজল শেখ বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি৷ হাঁসন বিধানসভার বিধায়ক ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক অশোক চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে এবার টিকিট দেওয়া হল না৷ তাঁর পরিবর্তে টিকিট পেলেন অনুব্রতর যুযুধান হিসাবে পরিচিত কাজল শেখ।
অন্যদিকে, আগে অনুব্রতর ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত ছিলেন বোলপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নরেশচন্দ্র বাউড়ি৷ 2016 সালে তাঁকে দুবরাজপুর বিধানসভায় টিকিট পাইয়ে দিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। তৃণমূলের টিকিটে জয়ীও হয়েছিলেন৷ 2021 সালে তাঁকে আর টিকিট দেওয়া হয়নি৷ তাঁর পরিবর্তে টিকিট দেওয়া হয়েছিল অধ্যাপক দেবব্রত সাহাকে৷ বিজেপি প্রার্থী অনুপ সাহার কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন৷ সেই নরেশচন্দ্র বাউড়ি পরবর্তীতে কাজল শেখের অনুগামী হন৷ এবার তাঁকে পুনরায় দুবরাজপুর বিধানসভা থেকে টিকিট দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।
প্রার্থী হয়েই ফুল-মিষ্টি নিয়ে সোজা নানুরের পাপুড়ি গ্রামে কাজল শেখের বাড়িতে হাজির হল নরেশচন্দ্র বাউড়ি৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "জয়ের বিষয়ে একশো শতাংশ আশাবাদী। আমি উপলক্ষ্য মাত্র৷ সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভরসা করেছেন, এটাই যথেষ্ট। আর বীরভূম জেলার নতুন সূর্য হলেন কাজল শেখ৷ তাঁর দেখানো পথেই আমি চলছি। আমি কোনও বিতর্কে যাব না, আমি এটুকুই বলব সকলের প্রিয় নব সূর্য কাজল শেখ জিন্দাবাদ।"
অন্যদিকে, সিউড়ি বিধানসভায় দুই বারের জয়ী বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। তিনি অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসাবেই পরিচিত। দলের জেলা কোর কমিটির সদস্য। তাঁকে এবার টিকিট দিল না দল৷ তাঁর বদলে টিকিট পেলেন সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্বল চট্টোপাধ্যায়।
অর্থাৎ, একদা বামদুর্গ বীরভূমকে অনুব্রত মণ্ডলের গড় বলা হতো৷ কিন্তু, এবার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা গেল জেলার তিন বিধানসভায় (হাঁসন, সিউড়ি ও দুবরাজপুর) অনুব্রত ঘনিষ্ঠদের টিকিট দেওয়া হয়নি৷ কাজল শেখের পাল্লা বেশ কিছুটা ভারি৷
এই প্রসঙ্গে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ বলেন, "দল যাকে মনে করেছে প্রার্থী করেছে৷ আমাদের দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী ঠিক করেছেন৷ আমার বাড়ি নানুরে, আমি হাঁসন কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছি, আমি ওখানকার কোনও নেতাকে ঠিকমতো চিনি না৷ চেনার প্রয়োজনও নেই, কারণ আমাদের দলের 294টি আসনেই একজনই প্রার্থী, তিনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উন্নয়ন দেখেই মানুষ ভোট দেয়।"
তবে জানা গিয়েছে প্রার্থী ঘোষণা হতেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন অনুব্রত মণ্ডল। বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে বসে প্রার্থী তালিকা শুনছিলেন৷ তারপর আর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে চাননি৷ তাঁর দেওয়াল লিখনের কথা ছিল, তাও করেননি তিনি৷ দলীয় কার্যালয়ের বাইরে নিজের প্রচারের দেওয়াল লিখন করলেন বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ।
তিনি বলেন, "জয়ের বিষয়ে আশাবাদী। ধন্যবাদ জানাবো দলনেত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷ প্রচারে জোর দেব৷ আমাদের সরকার 15 বছরে যা উন্নয়ন করেছে, তা মানুষের কাছে তুলে ধরলেই মানুষ ভোট দেবে৷ আর কে প্রার্থী হবে, আর কে হবে না তা ঠিক করার আমরা কেউ নই৷ সবটাই কলকাতা থেকে হয়।"