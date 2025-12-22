ঘোষণার আগেই মুখে মুখে ঘুরছে নাম, এটাই কি হুমায়ুনের নতুন দল

ঘোষণার আগেই মুখে মুখে ঘুরছে নাম, এটাই কি হুমায়ুনের নতুন দল
সোমবার নতুন রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করবেন তৃণমূলের সাসপেন্ডেড নেতা তথা ভরতপুরের বিধায়ক ৷
মুর্শিদাবাদ, 22 ডিসেম্বর: হুমায়ুনের নতুন দলের নাম 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' ! আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হওয়ার আগে, সর্বত্র এই নামই ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ এমনকি সোশাল মিডিয়াতেও 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' বা 'জেইউপি’র নামে জোর প্রচার শুরু করেছেন হুমায়ুনের কবীরের সমর্থকদের একাংশ ৷ তবে, এই জেইউপি নামই ভরতপুরের বিধায়কের নতুন রাজনৈতিক দল কি না, তা হুমায়ুন বা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে নিশ্চিত করা হয়নি ৷
হুমায়ুন কবীর গত শনিবার জানিয়ে দিয়েছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের টিএমসি ও ভারতীয় জনতা পার্টির বিজেপি’র মতোই তাঁর দলের সংক্ষিপ্ত নাম তিন অক্ষরের হবে ৷ আর তারপরেই এদিন সকাল থেকে সোশাল মিডিয়া এমনকি হুমায়ুন কবীরের সমর্থকদের মুখে মুখে এই নামটাই ঘুরছে ৷
উল্লেখ্য, এ দিন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বিশাল জনসভার মাধ্যমে নিজের নতুন রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করবেন হুমায়ুন কবীর ৷ তার আগে তিনি সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন যে, শুধু রাজনৈতিক দল গঠন বা ভোটে লড়াই করলেই চলবে না ৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে অন্ততপক্ষে 90টি আসনে জিতে বিধানসভায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে হবে ৷ হুমায়ুন দাবি করেছেন, 90 আসন জিততে পারলে তাঁর দল রাজ্যে সরকার গঠনের কাণ্ডারি হবে ৷ আর সেটা হলেই মুর্শিদাবাদে 'বাবরি মসজিদ' তৈরি করা যাবে ৷ সেটা না-হলে তৃণমূল বা বিজেপি, যে-ই ক্ষমতায় আসুক না-কেন, তারা 'বাবরি মসজিদ' করতে বাধা দেবে বলেও দাবি করেন হুমায়ুন ৷