ভোটে ফায়দা তুলতে 'এক্সট্রিমলি ডেসপারেট' ইডিকে ব্যবহার কেন্দ্রের! I-PAC কর্তার গ্রেফতারিতে সরব তৃণমূল

ভোটে ফায়দা তুলতে 'এক্সট্রিমলি ডেসপারেট' ইডিকে ব্যবহার কেন্দ্রের! I-PAC কর্তার গ্রেফতারিতে সরব তৃণমূল
তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ইডি-কে 'এক্সট্রিমলি ডেসপারেট' বা 'চরম মরিয়া' বলে কটাক্ষ করেন ।
Published : April 14, 2026 at 3:11 PM IST
কলকাতা, 14 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে । আর এই আবহেই রাজ্যে ইডি তৎপরতা ৷ আর্থিক তছরূপের অভিযোগে সোমবার রাতে ইডির হাতে গ্রেফতার হন তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাক (I-PAC)-এর অন্যতম ডিরেক্টর ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্দেল ৷ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "ভিনেশ চান্দেলের গ্রেফতারির ঘটনা শুধু উদ্বেগজনকই নয়, ভীতিপ্রদর্শন ।" এবার একই সুরে গলা চড়াল তাঁর দলও ৷ তৃণমূলের কটাক্ষ, 'ইডি মানেই এক্সট্রিমলি ডেসপারেট'৷
ভোটের আবহে এদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) এবং বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল তৃণমূল কংগ্রেস । মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ইডি-কে 'এক্সট্রিমলি ডেসপারেট' বা 'চরম মরিয়া' বলে কটাক্ষ করেন । তাঁর অভিযোগ, বিধানসভা ভোটের মুখে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে এবং বিরোধীদের কোণঠাসা করতেই কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করছে কেন্দ্র । এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ডেরেকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও ।
সংবিধান অবমাননার অভিযোগ
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই ডেরেক ও'ব্রায়েন সংবিধানের রূপকার ড. বিআর আম্বেদকরের 136তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানান । আম্বেদকরের একটি বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "যদি আমি দেখি সংবিধানের অপব্যবহার করা হচ্ছে, তবে আমিই প্রথম ব্যক্তি হব যে এটি পুড়িয়ে দেবে ।" ডেরেক অভিযোগ করেন, বর্তমান বিজেপি সরকার দেশের সংবিধানকে ক্রমাগত পদদলিত করছে । রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে বলে দাবি করেন তিনি ।
'ইডি' মানেই চরম হতাশা !
ইডি-র সাম্প্রতিক কাজকর্ম এবং ধরপাকড় নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে ডেরেক বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে যেভাবে বিরোধীদের নিশানা করা হচ্ছে, তা আদতে কোনও আইন কার্যকর করা নয় । এটি স্পষ্টতই একটি 'ইলেকটোরাল সাবোতাজ' বা নির্বাচনী নাশকতা । পিএমএলএ (PMLA) আইনের অধীনে ইডি-র সাফল্যের হার নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পেশ করেন । ডেরেক বলেন, ইডি এ পর্যন্ত 5900টি মামলা রুজু করেছে, যার মধ্যে মাত্র 0.1 শতাংশ ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণ বা সাজা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে । তৃণমূল নেতার দাবি, এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে, বিজেপি বিরোধী নেতাদের হেনস্তা করতেই এই সংস্থাকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ।
বিজেপির তথাকথিত 'ওয়াশিং মেশিন' তত্ত্ব নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে ডেরেক বলেন, বিরোধী দলের অন্তত 25 জন হেভিওয়েট নেতার বিরুদ্ধে একসময় দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ ছিল । কিন্তু তাঁদের মধ্যে 23 জন বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সাথে সাথেই তাঁদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত অভিযোগ যেন ম্যাজিকের মতো উবে গিয়েছে । একে 'নির্মা এফেক্ট' বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে ঢুকলেই সব দাগ পরিষ্কার হয়ে যায় ।
'অমিত ও নরেন্দ্র' সম্বোধন এবং বিধানসভার প্রচার
বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বকে নাম ধরে সম্বোধন করে ডেরেক এদিন জানান, এবার থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে 'নরেন্দ্র' এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে 'অমিত' বলেই ডাকবেন । এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "বিজেপি নেতারা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামান্য সম্মানটুকু দিয়ে ডাকেন না । তাই আমরাও সৌজন্য দেখানোর দায়বদ্ধতা থেকে সরে আসছি । আপনারা মুখ্যমন্ত্রীকে যেভাবে সম্বোধন করবেন, বাংলার মাটি থেকে আমরাও আপনাদের ঠিক সেই ভাষাতেই যোগ্য জবাব দেব ।"
বিধানসভা ভোটের প্রচার প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদি বাংলায় একাধিক জনসভা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে । ডেরেকের দাবি, "বিজেপি বিলক্ষণ জানে যে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে তারা শোচনীয়ভাবে হারতে চলেছে । তাই তারা এখন কেবল এজেন্সির ভয় দেখিয়ে এবং বারবার ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে হারের ব্যবধান কমানোর মরিয়া চেষ্টা করছে ।"
'নারী শক্তি' ও মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে তোপ
সংসদে পাশ হওয়া মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আসার সময় এবং এর উদ্দেশ্য নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলেছেন ডেরেক ও’ব্রায়েন । তিনি অভিযোগ করেন, বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটের আগে এটি আসলে বিজেপির একটি বড় ভাঁওতা । আদতে বিজেপি ডিলিমিটেশন বা আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ করতে চায়, অথচ মহিলাদের নাম করে দেশজুড়ে ইমোশনাল কার্ড খেলছে । তিনি মনে করিয়ে দেন যে, "1998 সালে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম সংসদে মহিলাদের অধিকার এবং সংরক্ষণের দাবিতে সরব হয়েছিলেন । আজ বিজেপি কেবল সেই কথার নকল করে নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছে ।"
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও এই বিষয়ে ডেরেকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেন, বিজেপি শাসিত তথাকথিত 'ডাবল ইঞ্জিন' রাজ্যগুলির তুলনায় বাংলায় মহিলারা অনেক বেশি সুরক্ষিত এবং ক্ষমতায়িত । তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই মহিলাদের অধিক আসন দিয়ে উদাহরণ তৈরি করেছে, যেখানে বিজেপি কেবল বিল পাশ করিয়ে আর বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটের প্রচার চালাচ্ছে ।"
বিরোধী জোট এবং তৃণমূলের আত্মবিশ্বাস
দিল্লিতে বিরোধী দলগুলির আসন্ন বৈঠক প্রসঙ্গে ডেরেক জানান, বিরোধী দলগুলি একত্রিত হয়ে বিজেপির এই স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে । তিনি দাবি করেন, লোকসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকতে পারে, কিন্তু নৈতিকভাবে তারা সারা দেশের কাছে ইতিমধ্যেই হেরে গিয়েছে ।
পরিশেষে, বাংলার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী মেজাজ ধরা পড়ে ডেরেক ও’ব্রায়েনের গলায় । তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, "দক্ষিণ 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনা থেকে শুরু করে কলকাতা - রাজ্যের সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয় নিশ্চিত । বিজেপি তাদের নিজেদের হারের ভয়ে ভীত হয়েই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে । কিন্তু বাংলার মানুষ এর আগে যেমন জবাব দিয়েছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও ব্যালট বাক্সে তার যোগ্য জবাব দেবে ।"