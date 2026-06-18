পাহাড়ে রাজনৈতিক ধস অব্যাহত, অনীত থাপার ইস্তফার পরই জিটিএ-তে পদত্যাগের হিড়িক
জিটিএ প্রধান অনীত থাপার পদত্যাগের রেশ কাটতে না-কাটতেই পাহাড়ের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কার্যত ভেঙে পড়তে শুরু করেছে ।
Published : June 18, 2026 at 5:42 PM IST
দার্জিলিং, 18 জুন: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর পাহাড়ের রাজনীতিতে যে অস্থিরতার সূত্রপাত হয়েছিল, তা বুধবারের পর বৃহস্পতিবার আরও গভীর আকার ধারণ করল । জিটিএ প্রধান অনীত থাপার পদত্যাগের রেশ কাটতে না-কাটতেই পাহাড়ের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কার্যত ভেঙে পড়তে শুরু করেছে । একে একে জিটিএ সভাসদ পদ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিরা পদত্যাগ করায় পাহাড়ে এক নজিরবিহীন রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে ।
অনীত থাপার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে একের পর এক পদত্যাগপত্র জমা পড়ছে । দার্জিলিং সদর 1 সমষ্টির সভাপতি এবং যুব শক্তি কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা অমৃত ইয়মজোন জানিয়েছেন যে, অনীত থাপার এই সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী এবং পরিস্থিতি অনুকূল । তিনি দলের কর্মী-সমর্থকদের হতাশ না-হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "নেতৃত্ব মানে কেবল পদে টিকে থাকা নয়, বরং সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে এক ধাপ পিছিয়ে আসার সাহস দেখানোও । এই ঘটনাকে আমরা শেষ হিসেবে নয়, বরং নতুন কৌশলী যাত্রার সূচনা হিসেবে দেখছি ।"
অন্যদিকে, জিটিএ'র উপ-প্রধান কার্যপাল সঞ্চবীর সুব্বাও তাঁর পদ ও সভাসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন । তিনি জানান, পাহাড়ের মানুষ বিধানসভা নির্বাচনে যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, সেই পথে জিটিএ যেন কোনওভাবেই বাধা না-হয়ে দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করতেই তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন । জিটিএ’র বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার চাইলে নিরপেক্ষ তদন্ত করুক, তাতেই সত্য সামনে আসবে ।
পদত্যাগের এই ঢেউ আছড়ে পড়েছে কালিম্পং এবং কার্শিয়াং মহকুমাতেও । কালিম্পং-1 পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা গুরুং নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জানিয়েছেন যে, পাহাড়ের মানুষের অধিকার ও দীর্ঘকালীন আকাঙ্ক্ষার কথা ভেবেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । তিনি বলেন, "পদ থেকে আলাদা হলেও ভারতীয় গোর্খাদের সম্মান ও সমৃদ্ধির লড়াইয়ে আমার অঙ্গীকার অটুট থাকবে ।"
এদিন একই পথে হেঁটেছেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা । কার্শিয়াং মহকুমার চিমনি দেউরালি সমষ্টির সভাসদ শ্যাম শেরপা এবং সোনাদা পচেং সমষ্টির সভাসদ অনোস থাপা উভয়েই কার্যনির্বাহী সভাসদ ও জিটিএ সভাসদ পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন । এছাড়া, পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথ প্রশস্ত করতে জিটিএ সভাসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন প্রমোস্কর ব্লোন । রিলিং কাইজলে সমষ্টির কার্যনির্বাহী সভাসদ সতিশ পোখরেলও তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জানিয়েছেন, এখন থেকে তিনি ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-এর একজন সাধারণ সদস্য হিসেবেই কাজ করবেন ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, পাহাড়ের প্রশাসনিক কাঠামো থেকে তৃণমূল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের এই ব্যাপক পদত্যাগ পাহাড়ের রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে । বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর বিজেপি শিবির যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং জিটিএ-কে কার্যত অকার্যকর করার বার্তা দিয়েছে, তার চাপে পড়েই এই গণ-ইস্তফার ঘটনা ঘটছে । পাহাড়ের সাধারণ মানুষ এখন প্রশ্ন করছেন, এই পদত্যাগের পর পাহাড়ের প্রশাসনিক হাল কী হবে এবং আগামী দিনে কোন রাজনৈতিক শক্তি পাহাড়ের শাসনভার হাতে তুলে নেবে । আপাতত, পাহাড়ের প্রতিটি অলিগলিতে এখন শুধুই অনিশ্চয়তার মেঘ ।
এই বিষয়ে জিএনএলএফের মুখপাত্র ওয়াই লামা বলেন, "আমরা সভাসদের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই । অনীত থাপাকেও ধন্যবাদ জানাই । তবে শুধুমাত্র শাসকে যারা ছিলেন তাঁরাই নন, যাঁরা বিরোধী ও নির্দল সভাসদ ছিলেন তাঁদেরও পদত্যাগ করা উচিত । তাহলে রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে উচিত বার্তা যাবে ।"