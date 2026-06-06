তৃণমূল বিধায়কদের স্বাক্ষর-তালিকা প্রকাশ করেও 'ডিলিট' করলেন শোভনদেব ! কী প্রতিক্রিয়া ঋতব্রতর

তৃণমূল বিধায়কদের স্বাক্ষর-তালিকা প্রকাশ করেও 'ডিলিট' করলেন শোভনদেব ! কী প্রতিক্রিয়া ঋতব্রতর
শোভনদেবের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, 6 মে 30বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বৈঠকে 67 জন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন ! সেই তালিকায় কাদের নাম রয়েছে ?
Published : June 6, 2026 at 2:41 PM IST
কলকাতা, 6 জুন: বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের বিতর্ক নতুন মোড় নিল । দলীয় পরিষদীয় নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় শনিবার নিজের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এমন কিছু নথি প্রকাশ করেছেন, যেখানে গত 6 মে এবং 19 মে কালীঘাটে অনুষ্ঠিত তৃণমূল বিধায়কদের বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে । যদিও ওই তালিকা প্রকাশের কিছুক্ষণ পরই ফের তা ডিলিট করে দিয়েছেন বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক নিজেই ৷ স্বভাবতই, যা নিয়ে নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে ৷ তবে কী কারণে ওই তালিকা প্রকাশ করেও ডিলিট করলেন তার কোনও সদুত্তর জানা যায়নি ৷
শোভনদেবের প্রকাশ করা নথি অনুযায়ী, 6 মে 30বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত বৈঠকে 67 জন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন । নথিতে তাঁদের স্বাক্ষর, বিধানসভা কেন্দ্রের নাম এবং তারিখ উল্লেখ করা রয়েছে । কেউ বাংলা, কেউ ইংরেজিতে স্বাক্ষর করেছেন । কয়েকজন বিধায়ক অবশ্য স্বাক্ষরের পরিবর্তে ব্লক লেটারে নিজেদের নাম লিখেছেন । সেই তালিকায় রয়েছেন মহেশতলার শুভাশিস দাস, বোলপুরের চন্দ্রনাথ সিংহ, খড়্গপুরের দীনেন রায় এবং ক্যানিং পূর্বের বাহারুল ইসলাম-সহ আরও কয়েকজন ।
নথির শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি তৃণমূলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের উপস্থিতি সংক্রান্ত দলিল, যেখানে বিরোধী দলনেতা, উপদলনেতা এবং মুখ্যসচেতক নির্বাচনের বৈঠকের কথা বলা হয়েছে । প্রকাশিত কাগজপত্রে দাবি করা হয়েছে, 6 মের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন ফিরহাদ হাকিম । তাঁর নাম সভার সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন অরূপ রায় এবং সমর্থন করেছিলেন চন্দ্রনাথ সিংহ । একই বৈঠকে পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম উত্থাপন করেন মদন মিত্র । উপস্থিত সদস্যরা সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানান বলেও নথিতে উল্লেখ রয়েছে । এমনকি যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন না, তাঁরাও পরে সমর্থন জানিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে ।
অন্যদিকে, 19 মের বৈঠকের নথিতেও 59 জন বিধায়কের স্বাক্ষর রয়েছে বলে শোভনদেবের দাবি । সেই তালিকাতেও কয়েকজন সদস্যের নাম ব্লক লেটারে লেখা দেখা যায় । এদিকে, তৃণমূল বিধায়কদের কিছু স্বাক্ষর জাল করে বিধানসভার স্পিকারের কাছে নথি জমা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহা । অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টির তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই কয়েকজন বিধায়কের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করেছেন । উল্লেখযোগ্যভাবে, অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর ঋতব্রত এবং সন্দীপনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় । তবে পরবর্তী সময়ে 59 জন বিধায়কের সমর্থনপত্রের ভিত্তিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয় ।
সেই সিদ্ধান্ত নিয়েও বিতর্ক অব্যাহত । তবে শোভনদেব নথি প্রকাশের পর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ঋতব্রত জানান, তদন্ত প্রক্রিয়া চলায় এই মুহূর্তে তিনি বিস্তারিত মন্তব্য করতে চান না । তবে তাঁর দাবি, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট দিনের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন বিশ্লেষণ করলে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসতে পারে । তাঁর মতে, সদ্য প্রকাশিত নথিও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । শুধু তা-ই নয়, নথির প্রকৃত চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ।
ঋতব্রতের বক্তব্য, এটি উপস্থিতির তালিকা হতে পারে, কিন্তু বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবপত্র কি না, তা স্পষ্ট নয় । তাঁর প্রশ্ন, যদি এটিই প্রকৃত প্রস্তাবপত্র হয়ে থাকে, তবে স্পিকারের কাছে জমা দেওয়া নথিও কি একই ছিল ? প্রকাশিত কাগজপত্রের বিন্যাস নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি । তাঁর দাবি, নথির প্রথম দুই পৃষ্ঠা এবং তৃতীয় পৃষ্ঠার মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য রয়েছে । পাশাপাশি তৃতীয় পাতায় কোনও স্বাক্ষর না থাকাকেও তিনি প্রশ্নের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ।
এদিকে, দলের এক বিদ্রোহী বিধায়ক দাবি করেছেন, 19 মের বৈঠকে সদস্যদের কাছ থেকে দু'ধরনের স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল । একটি ছিল উপস্থিতি নথিভুক্ত করার জন্য, অন্যটি ছিল আলাদা উদ্দেশ্যে । তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, 6 মের বৈঠকেও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার প্রস্তাবের সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছিল । যদিও এ বিষয়ে কেশপুরের বিধায়ক শিউলি সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি । ফলে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তা আপাতত থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের ।