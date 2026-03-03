ETV Bharat / politics

মানুষের জেদ চেপেছে, ছাব্বিশে ফের মমতা ! বালিগঞ্জে রঙের উৎসবে মেতে দাবি শোভনদেবের

বসন্ত উৎসবে জনসংযোগে জোর ৷ সকাল থেকেই বালিগঞ্জ বিধানসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে দোল খেলেছেন তিনি ।

রঙের উৎসবে মেতে বালিগঞ্জে জনসংযোগ (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 3 মার্চ: রঙের উৎসব দোল । আর এই বসন্ত উৎসবের আনন্দ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে জনসংযোগে নামলেন রাজ্যের প্রবীণ মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । এদিন সকাল থেকেই বালিগঞ্জ বিধানসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে দোল খেলেছেন তিনি । যদিও বালিগঞ্জে জনসংযোগ নিয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল, সবটাই দলনেত্রীর নির্দেশ ।

2026 সালের দোল উৎসব উদযাপনে মেতে ওঠার পাশাপাশি এদিন তাঁর গলায় শোনা গেল আত্মবিশ্বাসের সুর । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি জানান, বাংলার মানুষের জেদ চেপে গিয়েছে ৷ 2026 সালের নির্বাচনে তাঁরা আবারও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ক্ষমতায় আনবেন । উৎসবের আবহে তাঁর এই রাজনৈতিক মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে চর্চার জন্ম দিয়েছে ।

রঙের উৎসবে মেতে বালিগঞ্জে জনসংযোগ (নিজস্ব চিত্র)

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ । আর এই উৎসবগুলিকে জনসংযোগের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা । 2026 সালের বসন্ত উৎসবও তার ব্যতিক্রম নয় । এদিন সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দোল উদযাপনে মেতে ওঠেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা । সেই তালিকাতেই অন্যতম উজ্জ্বল নাম শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী এদিন সাধারণ মানুষ এবং দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে আবির খেলায় মাতেন । হাসিমুখে সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রবীণ এই রাজনীতিক । রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে রঙের উৎসবে সকলের সঙ্গে তাঁর এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষের নজর কেড়েছে ।

তবে শুধু রঙের খেলাই নয়, এদিন দোল উৎসবের মাঝেই রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করেন শোভনদেব । তিনি বলেন, "বাংলার মানুষের জেদ চেপে গেছে, 2026-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই আনবে ।" বিরোধীরা যখন নানা ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালাচ্ছে, ঠিক সেই আবহে দাঁড়িয়ে প্রবীণ এই মন্ত্রীর এমন দাবি রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় রাজ্য রাজনীতির অন্যতম অভিজ্ঞ এবং বর্ষীয়ান নেতা । দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি বহু উত্থান-পতন দেখেছেন । ফলে তাঁর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখে রাজনৈতিক মহল । তাঁর মতে, বিরোধী শিবিরের যাবতীয় আক্রমণ বা অপপ্রচারের জবাব সাধারণ মানুষ ইভিএমেই দেবেন । সাধারণ মানুষের মধ্যে যে জেদ তৈরি হয়েছে, তা শাসকদলের পক্ষেই যাবে বলে তিনি মনে করেন । তাঁর এই মন্তব্য দলের নিচুতলার কর্মীদের মনোবল বাড়াতেও সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে ।

2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন বাংলার শাসক এবং বিরোধী - উভয় শিবিরের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখা এবং অন্যদিকে বিরোধীদের লক্ষ্য পালাবদল ঘটানো । এই আবহে দোল বা হোলির মতো উৎসবগুলি মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছানোর সুযোগ করে দেয় । শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এদিন সেই সুযোগটিই কাজে লাগিয়েছেন । একদিকে রঙের উৎসবের আনন্দ, অন্যদিকে নিজস্ব রাজনৈতিক বার্তা - দুইয়ের মেলবন্ধনে এদিন তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ভোটের ময়দানে শাসকদল এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ ।

SOVANDEB CHATTOPADHYAY
HOLI CELEBRATION IN BALLYGUNGE
2026 ASSEMBLY POLLS
দোলযাত্রা 2026
DOL YATRA 2026

