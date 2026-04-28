ফলতায় বাহিনী নিয়ে জাহাঙ্গিরের অফিসে 'সিংহম' অজয়, দিল্লিওয়ালার কাছে মাথা নোয়াব না: তৃণমূল প্রার্থী

ফলতায় বাহিনী নিয়ে জাহাঙ্গিরের অফিসে 'সিংহম' অজয়, দিল্লিওয়ালার কাছে মাথা নোয়াব না: তৃণমূল প্রার্থী
দক্ষিণ 24 পরগনার পুলিশ অবজারভার অজয় পাল শর্মাকে চ্যালেঞ্জ জাহাঙ্গির খানের ৷ মানুষের সমর্থন তাঁর সঙ্গে, আত্মবিশ্বাসী ফলতার তৃণমূল প্রার্থী ৷
Published : April 28, 2026 at 7:06 PM IST
ফলতা, 28 এপ্রিল: প্রথমদিন বাড়িতে গিয়ে পরিবার ও স্থানীয় তৃণমূলের নেতা, কর্মীদের সতর্ক করেছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনার পুলিশ অবজারভার অজয় পাল শর্মা ৷ ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগে ফলতা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন 2011 সালের উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস আধিকারিক ৷ এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে সোজা জাহাঙ্গিরের দলীয় কার্যালয় তথা অফিসে হানা দিলেন পুলিশ অবজারভার ৷ সেখানেই অজয় পাল শর্মাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল নেতা, কর্মীরা ৷
মঙ্গলবার পুলিশ অবজারভার ফলতায় জাহাঙ্গিরের অফিসে হানা দেওয়ার পরেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয় ৷ কে বা কারা ভোটারদের হুমকি দিচ্ছে, তার একটি তালিকা তৈরি করে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ এরপর সেখানে এক ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায় তারা ৷ জানা গিয়েছে, যাঁদের নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, তাঁদের চিহ্নিত করতে ও বাড়ির ঠিকানা জানার জন্যই ওই ব্যক্তিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী তুলে নিয়ে গিয়েছে ৷ এলাকা চেনার জন্য সেই ব্যক্তিকে নিয়েই ফলতা বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় ঘোরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
আর বাহিনীর সঙ্গেই ছিলেন পুলিশ অবজারভার আইপিএস অজয় পাল শর্মা ৷ সেই সময় তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের পার্টি অফিসের বাইরে জমায়েত করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও কর্মীরা ৷ আধিকারিক ও বাহিনীর গাড়ি এলাকা ছেড়ে বেরনোর সময় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা ৷ ঘন ঘন 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা ৷ প্রথমে সেখানে জাহাঙ্গিরকে দেখা যায়নি ৷ পুলিশ অবজারভার ও কেন্দ্রীয় বাহিনী বেরিয়ে যাওয়ার সময় পার্টি অফিসে ঢুকতে দেখা যায় তাঁকে ৷ তিনিও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে স্লোগান দিতে শুরু করেন ৷
যদিও, এ দিন দক্ষিণ 24 পরগনার পুলিশ অবজারভারকে কোনও মন্তব্য করতে শোনা যায়নি ৷ কেবল উপস্থিত কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায় তাঁকে ৷ তবে, বাহিনীকে নিয়ে পুলিশ অবজারভারের রুটমার্চ আদতে সাধারণ ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা বলে পালটা অভিযোগ করেছে তৃণমূল ৷
এ নিয়ে জাহাঙ্গির খান বলেন, "এই পুলিশ অবজারভার কী চাইছেন আমি জানি না ! ওঁ এইভাবে আমাকে ভয় দেখাতে পারবেন না ৷ আমি বাংলার গণদেবতার কাছে মাথা নত করব ৷ কোনও দিল্লিওয়ালা পুলিশের সামনে করব না ৷ আমাকে দমাতে পারবে না ৷ কাল আমার অফিসে এসেছিল ৷ আমি ছিলাম না ৷ আমার নিরাপত্তারক্ষীদের ধমকে চমকে গেছেন ৷ তারপর আমার পাড়ায় ও বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখিয়েছে ৷ ভোটের দিন কিছু করতে এলে মা-বোনেরা তৈরি আছেন ৷ তাঁরা বুঝিয়ে দেবেন ৷"
পুলিশ অবজারভার নিজের এক্তিয়ারের বাইরে বেরিয়ে কাজ করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন ফলতার তৃণমূল প্রার্থী ৷ তিনি বলেন, "পুলিশ অবজারভার নিজের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে এসব করছেন ৷ ওঁর কোনও অধিকার নেই রুট মার্চ করার বা বাহিনী নিয়ে এলাকায় ঘোরার ৷ কোনও অভিযোগ পেলে তা পুলিশ সুপার বা লোকাল থানায় জানাবে ৷ নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে কেন ? এভাবে জাহাঙ্গির খানকে দমানো যাবে না ৷ আর আমার সঙ্গে ফলতার মানুষ আছে ৷ আমি জানি আমি জিতছি ৷ আর আমাকে গৃহবন্দি করলেও লাভ হবে না ৷ আমি ফোনে এই অফিস থেকে ভোটের খোঁজ খবর নেব ৷ কোথায় কী হচ্ছে, তার খোঁজ নেব ৷"