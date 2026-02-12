ETV Bharat / politics

অনুব্রতকে-চন্দ্রনাথকে গোপনে বিজেপির হয়ে ভোট করানোর পরামর্শ সৌমিত্রর

চাকরি দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঁচ লক্ষ চিঠি পাঠাতে শান্তিনিকেতনে 'চাকরি চায় বাংলা' কর্মসূচি করে বিজেপির যুব মোর্চা৷ সেখানে হাজির ছিলেন বিজেপির সৌমিত্র খাঁ৷

Soumitra Khan
অনুব্রত মণ্ডল-সৌমিত্র খাঁ-চন্দ্রনাথ সিনহা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 12, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
বোলপুর, 12 ফেব্রুয়ারি: অনুব্রত মণ্ডল ও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহকে তলায় তলায় 'বিজেপির হয়ে' ভোট করার পরামর্শ দিলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ বিজেপির সৌমিত্র খাঁ৷ বৃহস্পতিবার, বোলপুরে 'চাকরি চায় বাংলা' কর্মসূচিতে অংশ নেন বিজেপি সাংসদ। সেখানেই তিনি এই কথা বলেন৷

অনুব্রত মণ্ডলের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়ে সৌমিত্র খাঁ বলেন, "অনুব্রত মণ্ডলকে বলব জীবনে অনেক পাপ করেছেন। দয়া করে এবার সনাতনীদের হয়ে কাজ করুন৷ আপনি বাড়িতে থেকে সনাতনীদের পক্ষে ভোট করুন। সনাতনী মানে বিজেপির হয়ে ভিতর ভিতর ভোট করুন৷ তাতে আপনার মেয়ে ও আগামী প্রজন্ম ভালো থাকবে৷’’

অনুব্রতকে-চন্দ্রনাথকে গোপনে বিজেপির হয়ে ভোট করানোর পরামর্শ সৌমিত্রর (ইটিভি ভারত)

একই পরামর্শ সৌমিত্র দেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের উদ্দেশ্যে৷ তিনি বলেন, ‘‘চাঁদুবাবু (মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ) আপনি ভোটে দাঁড়াতে পারেন৷ কিন্তু আপনার পাড়ার লোকও আপনাকে ভোট দেয় না৷ আপনি নিজেই আক্ষেপ করেছেন৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আপনাকে টিকিট দেয়, তা সত্ত্বেও আপনি বিজেপির হয়েই ভোট করুন। আপনাকে অস্তিত্ব রাখতে হলে, এখানে ঘরবাড়ি রাখতে হবে, বিজেপির হয়ে ভোট করুন।"

এদিন শান্তিনিকেতনের কবিগুরু হস্তশিল্প মার্কেটে 'চাকরি চায় বাংলা' নামে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার একটি কর্মসূচি হয়৷ এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য, চাকরি দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঁচ লক্ষ চিঠি পাঠানো৷ সেখানেই যোগ দিয়ে সৌমিত্র খাঁ অনুব্রত ও চন্দ্রনাথকে বিজেপির হয়ে ভোট করানোর পরামর্শ দেন৷ পাশাপাশি তোপ দাগেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তৃণমূলের ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখের বিরুদ্ধে৷

Soumitra Khan
শান্তিনিকেতনে 'চাকরি চায় বাংলা' কর্মসূচি বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ (নিজস্ব ছবি)

সৌমিত্র খাঁ বলেন, "বীরভূম জেলায় যে সমস্ত ট্রাক চলে, তাতে যদি সঠিকভাবে টাকা আদায় হতো, ফলস চালান যদি না-কাটা হতো, তাহলে বীরভূমের যুবকদের আজ অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে হতো না। এখানে যে ফলস চালান ব্যবহার করা হয়, জেলা সভাধিপতি হিসাবে কাজল শেখ ভাগ পান। আর ডিএম তো আছেনই, এরা সবাই ভাগ পান।"

Soumitra Khan
সাংবাদিকদের মুখোমুখি বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ (নিজস্ব ছবি)

নাম না-করে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তিনি। বিষ্ণুপুরের সাংসদ বলেন, "ভাইপো এই বীরভূম থেকে প্রতি মাসে 52 কোটি টাকা তুলে নিয়ে যায়৷"

Soumitra Khan
শান্তিনিকেতনে 'চাকরি চায় বাংলা' কর্মসূচি বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ (নিজস্ব ছবি)

এদিকে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে হুমায়ুন কবীর এখন রাজ্য রাজনীতিতে চর্চিত নাম। এই প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, "মসজিদ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনও আপত্তি নেই৷ তবে বাবরি নাম না-দেওয়াই ভালো, এটাই বলব হুমায়ুন কবীরকে৷ কারণ বাবরি নামটা অত্যাচারিত নাম৷ আর তাঁরা যেন তৃণমূলকে হারানোর সংকল্পটা ধরে রাখেন।"

