প্রত্যাবর্তনের পরই জেলা কংগ্রেসের মুখ মৌসম নুর, ছাব্বিশে তিনিই কি হাতের বাজি
আগামী 29 জানুয়ারি মানিকচক ব্লকের মথুরাপুরে দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন ইশা খান চৌধুরী ও মৌসম ৷
Published : January 27, 2026 at 8:06 PM IST
মালদা, 27 জানুয়ারি: মাত্র 24 দিন আগে ঘর ওয়াপসি হয়েছে তাঁর ৷ 10 জানুয়ারি দিল্লি থেকে মালদা ফিরেছেন ৷ আর মাত্র 17 দিনেই হয়ে উঠেছেন জেলা দলের মুখ ৷ তাঁকে সামনে রেখেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঘুঁটি সাজাচ্ছে কংগ্রেস ৷ তিনি মৌসম নুর ৷ এখনও মালদার গ্রামগঞ্জের মানুষের কাছে তিনি 'বরকতদার ভাগনি'৷ তাই কংগ্রেসি আতর মেখে কোতওয়ালি ভবনে ফেরার পরেই দলের সমস্ত কর্মসূচিতে তিনিই কার্যত নেতৃত্ব দিচ্ছেন ৷ সঙ্গে অবশ্যই থাকছেন দাদা তথা কংগ্রেসের মালদা জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ৷ কিন্তু প্রতিটি কর্মসূচির মধ্যমণি সেই মৌসমই ৷
মায়ের মৃত্যুর পর যখন সক্রিয় রাজনীতিতে নেমেছিলেন, তখন মৌসমকে দেখতেই মানুষ ভিড় করত ৷ সবাই একবার তাঁকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করত ৷ মানুষের সেই উন্মাদনাই তাঁকে বিধায়ক করেছে, দু’বার সাংসদও করেছে ৷ পরবর্তী সময়ে তিনি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ কিন্তু মানুষ তাঁর এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি ৷ নির্বাচনে তারা নিজেদের অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছে ৷ ঘাসফুলের প্রার্থী হয়ে জিততে পারেননি মৌসম ৷ সম্ভবত তিনি মানুষের সেই মনোভাব বুঝেই আবার ফিরে এসেছেন তাঁর পুরনো দলে ৷
কংগ্রেসে ফিরেই দলীয় নেতা-কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে নেমে পড়েছেন তিনি ৷ প্রতিদিনই কোনও না কোনও জায়গায় দলীয় সভা করছেন, এসআইআর-সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, দলীয় সভাগুলিতে ভিড়ও বাড়তে শুরু করেছে ৷ এখন দেখার বিষয়, কংগ্রেস কর্মীদের এই উচ্ছ্বাসের কতটা প্রভাব আসন্ন নির্বাচনে পড়ে ৷
ইতিমধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুরে সভা করে এসেছেন মৌসম-ইশা ৷ সেখানকার কংগ্রেস নেতা জিয়াউর রহমান বলছেন, "দলে ফিরেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মৌসম ৷ এতে দলের প্রতিটি কর্মী উৎসাহিত ৷ তাঁদের মনোবল অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ উনি আগে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কেন নিয়েছিলেন, সেসব নিয়ে আর কিছু জানতে চাই না, বলতেও চাই না ৷ আমরা এখন সামনের দিকে এগোতে চাই ৷ আমরা নিশ্চিত, ইশা খান চৌধুরী ও মৌসম নুরের নেতৃত্বে ছাব্বিশের নির্বাচনে মালদা জেলায় কংগ্রেসের ফল অনেক ভালো হবে ৷"
আগামী 29 জানুয়ারি মানিকচক ব্লকের মথুরাপুরে দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন ইশা-মৌসম ৷ মানিকচক ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মতিউর রহমান বলেন, "মথুরাপুর ও সংলগ্ন এলাকার ভূগর্ভস্থ পানীয় জলে আর্সেনিক মিশে রয়েছে ৷ অথচ এখানে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল প্রকল্পের কাজ থমকে রয়েছে ৷ এই ইস্যুতেই আগামী 29 তারিখ মথুরাপুরে দলের প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হবে ৷ ওই কর্মসূচিতে দলের জেলা সভাপতি তথা আমাদের সাংসদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন মৌসম নুর ৷ মৌসম কংগ্রেসে ফিরে আসায় আমরা উচ্ছ্বসিত ৷ মানুষ তাঁকে একবার দেখতে চায়, তাঁর কথা শুনতে চায় ৷ আমরা নিশ্চিত, 29 তারিখের কর্মসূচিতে এখানে মানুষের ঢল নামবে ৷"
জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরী বলছেন, "মালদা জেলার প্রতিটি ব্লকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে ৷ সমস্যা রয়েছে জেলার দুটি পৌর এলাকাতেও ৷ আমরা প্রতিটি ব্লকের সমস্যা নিয়ে আলাদা আলাদা করে কর্মসূচি নিয়েছি ৷ আগামী 31 জানুয়ারি পর্যন্ত এই আন্দোলন কর্মসূচি চলবে ৷ আমি আর মৌসম প্রতিটি কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকব ৷ ইতিমধ্যে যে ব্লকগুলিতে কর্মসূচি হয়েছে, প্রতিটি জায়গাতেই মানুষের ব্যাপক সাড়া পেয়েছি ৷ আমরা আশাবাদী, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আমরা মানুষের বিপুল সমর্থন পাব ৷"