চা-বানিয়ে ভোটারদের খাওয়ালেন তৃণমূল প্রার্থী, সোনারপুর উত্তরে প্রচারে ফিরদৌসী বেগম

চা-বানিয়ে ভোটারদের খাওয়ালেন তৃণমূল প্রার্থী, সোনারপুর উত্তরে প্রচারে ফিরদৌসী বেগম
চায়ের দোকানের আড্ডায় ঢুকে প্রচার ৷ জনসংযোগ বৃদ্ধিতে এমন প্রচার আরও হবে বলে জানালেন ফিরদৌসী বেগম ৷
Published : April 6, 2026 at 9:07 PM IST
সোনারপুর, 6 এপ্রিল: সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে অভিনব পন্থা ৷ চায়ের দোকানে ঢুকে প্রচার শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ প্রার্থী নিজে ঘোষণা করলেন, চায়ের দোকানে গিয়ে জনসংযোগ করবেন তিনি এবং তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা ৷ আর নিজেই একটি চা-দোকানে ঢুকে চা-বানালেন ও গ্রাহকদের পরিবেশনও করলেন তৃণমূল প্রার্থী ফিরদৌসী বেগম ৷
উল্লেখ্য, ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীরা মানুষের কাছে পৌঁছতে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করছেন ৷ কখনও রান্নাঘরে ঢুকে গৃহিণীদের সঙ্গে রান্না, কখনও বা সেলুনে বসে সাধারণ মানুষের মতো দাড়ি কাটা, এসব দৃশ্য এখন আর নতুন নয় ৷ তবে, সেই তালিকায় এবার এক অন্য মাত্রা যোগ করলেন সোনারপুর উত্তরের বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ফিরদৌসী বেগম, যিনি চায়ের দোকানে ঢুকে নিজেই চা-বানিয়ে খাওয়ালেন ৷
শনিবার বিকেলে প্রচারে বেরিয়ে গড়িয়া বোড়ালের রক্ষিতের মোড় এলাকায় প্রচারে যান ফিরদৌসী বেগম ৷ স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে আচমকাই ঢুকে পড়েন প্রার্থী ৷ প্রথমে তাঁর এই উপস্থিতিতে কিছুটা অবাক হয়ে যান দোকানদার ও স্থানীয়রা ৷ কিন্তু, মুহূর্তের মধ্যেই সেই অবাকভাব বদলে যায় উচ্ছ্বাসে ৷ প্রার্থীকে এত কাছ থেকে, এত স্বাভাবিকভাবে দেখে, অনেকেই এগিয়ে আসেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ৷
এরপরই শুরু হয় মূল চমক ৷ ফিরদৌসী বেগম নিজেই দোকানের দায়িত্ব নিয়ে চা-বানাতে শুরু করেন ৷ কেটলি হাতে নিয়ে জল ফোটানো থেকে শুরু করে চা-পাতা, দুধ, চিনি মিশিয়ে একেবারে পাকা হাতে চা তৈরি করেন তিনি ৷ তাঁর এই সহজ-সরল উপস্থিতি এবং আচরণে মুগ্ধ হয়ে পড়েন উপস্থিত সকলে ৷
শুধু চা তৈরি করেই থেমে থাকেননি তৃণমূল প্রার্থী ৷ নিজে হাতে সেই চা পরিবেশন করেন কর্মী-সমর্থক, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ৷ কয়েকশো কর্মী-সমর্থকের ভিড়ে চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে প্রার্থীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ ৷
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান সময়ে শুধু বক্তৃতা বা মিছিল করে মানুষের মন জয় করা কঠিন ৷ ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি করতে গেলে প্রয়োজন এই ধরনের ছোট-ছোট কিন্তু প্রভাবশালী পদক্ষেপ ৷ তাই তৃণমূল প্রার্থী বলছেন, "চায়ের দোকান বাংলার সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ—এখানেই বসে হয় রাজনীতি, সমাজ ও জীবনের নানা আলোচনা ৷ ফলে চায়ের দোকানকে কেন্দ্র করে এমন জনসংযোগ মানুষের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলে ৷"
ফিরদৌসী বেগমের এই উদ্যোগকে অনেকেই তাঁর 'গ্রাউন্ড কানেকশন' মজবুত করার কৌশল হিসেবে দেখছেন ৷ সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারলে ভোটারদের আস্থা অর্জন করা সহজ হয় ৷ এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের ৷ বিশেষ করে গ্রামীণ ও শহরতলির ভোটারদের কাছে এই ধরনের সহজ-সরল আচরণ দ্রুত জনপ্রিয়তা এনে দেয় ৷