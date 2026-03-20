সোনারপুর দক্ষিণকে মডেল করাই লক্ষ্য, প্রতিপক্ষকে নিয়ে চিন্তিত নন 'আত্মবিশ্বাসী' লাভলি

সোনারপুর দক্ষিণকে মডেল করাই লক্ষ্য, প্রতিপক্ষকে নিয়ে চিন্তিত নন 'আত্মবিশ্বাসী' লাভলি
সোনারপুর দক্ষিণে লাভলির লড়াই আরও এক অভিনেত্রীর সঙ্গে ৷ বিজেপি এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে ৷
Published : March 20, 2026 at 2:06 PM IST
সোনারপুর, 20 মার্চ: আসন্ন নির্বাচনের জন্য সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লাভলি মৈত্র জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিলেন । মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়েই তিনি আবারও ভোটের ময়দানে । তিনি জানান, মানুষের পাশে থাকা তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য এবং সেই পথেই তিনি অটল রয়েছেন ।
লাভলি বলেন, "মানুষের সঙ্গে ছিলাম, মানুষের পাশে ছিলাম, এখনও আছি । এই নির্বাচনেও আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত । আগেরবার মানুষের যে ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছিলাম, এবার তার থেকেও বেশি আশীর্বাদ পাব বলে আমরা আশাবাদী ।"
ভোটে জিতলে তাঁর কী লক্ষ্য হবে, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে লাভলি জানান, সোনারপুর দক্ষিণকে একটি মডেল বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাই তাঁর মূল লক্ষ্য । তাঁর কথায়, "যেসব কাজ এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেগুলো দ্রুত শেষ করাই আমাদের অগ্রাধিকার । পাশাপাশি নতুন নতুন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই ।" রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি ।
উল্লেখ্য, সোনারপুর দক্ষিণে লাভলির লড়াই আরও এক অভিনেত্রীর সঙ্গে ৷ দ্বিতীয় তালিকায় বিজেপি এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে ৷ তবে প্রতিপক্ষকে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে নারাজ তৃণমূল প্রার্থী । তাঁর কথায়, "আমরা প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবছি না । আমরা শুধুই উন্নয়নের সঙ্গে আছি । মানুষ উন্নয়ন চায়, আর সেই উন্নয়নের বার্তা নিয়েই আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি ।" তাঁর মতে, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং সরকারের কাজের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে মানুষের ৷
তিনি বলেন, "আমাদের নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী সারা বছর মানুষের জন্য কাজ করেন । মানুষকে নিয়ে ভাবেন ৷ তিনি একের পর এক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছেন, যার সুফল মানুষ সরাসরি পাচ্ছেন । সেই উন্নয়নই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি ।" রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলিকে হাতিয়ার করেই তিনি ভোটের লড়াইয়ে নামছেন বলে জানান লাভলি ।
এদিন মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন লাভলি মৈত্র ৷ তিনি বলেন, "মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই আমরা সব কাজ শুরু করি । আগেরবারও মায়ের আশীর্বাদ নিয়েছিলাম, এবারও নিয়েছি । এলাকার মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেছি ৷"
সবশেষে ভোটারদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে অভিনেত্রী-প্রার্থী বলেন, "এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে ৷ মানুষ যেন ভেবে-চিন্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন ৷ কাকে রাখলে বাংলা ভালো থাকবে, কে বাংলাকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে । আমরা বিশ্বাস করি, মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই রায় দেবেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করবেন, যাতে আগামী দিনে আরও বেশি করে মানুষের পাশে থাকতে পারি । আমি ঘরের মেয়ে ৷ ঘরের মেয়ে যেন নিজের ঘরেই থাকতে পারে, সেজন্য সবার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি ৷"