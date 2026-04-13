হলফনামায় কয়েক কোটির সম্পত্তি ও ফৌজদারি মামলা, সোনারপুরে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু রূপা

হলফনামায় কয়েক কোটির সম্পত্তি ও ফৌজদারি মামলা, সোনারপুরে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু রূপা
রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ হলফনামায় জানিয়েছেন নিজের কয়েক কোটির সম্পত্তির হিসাব ৷
Published : April 13, 2026 at 8:31 PM IST
সোনারপুর, 13 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনে সোনারপুর দক্ষিণ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায় । অভিনয় জগতের সফলতা থেকে রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা, দুই ক্ষেত্রেই তাঁর পরিচিতি সুপ্রতিষ্ঠিত । মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় দাখিল করা তাঁর হলফনামা প্রকাশ্যে আসতেই সম্পত্তির পরিমাণ, বিনিয়োগ, গয়না এবং আইনি মামলার তথ্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে । কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ৷
প্রচার চলাকালীন রূপা গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সোনারপুর এলাকায় তাঁর নিজস্ব বাড়ি রয়েছে । এই স্থানীয় সংযোগকে তিনি তাঁর অন্যতম শক্তি হিসেবে তুলে ধরছেন । তাঁর মতে, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ এবং এলাকার সমস্যার সঙ্গে পরিচিতি তাঁকে নির্বাচনে বাড়তি সুবিধা এনে দিতে পারে । হলফনামা অনুযায়ী, সবমলিয়ে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মোট সম্পদের পরিমাণ 9 কোটি 39 লক্ষ 54 হাজার 158 টাকা ।
রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থাবর সম্পত্তি
স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেও রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মালিকানায় রয়েছে একাধিক সম্পদ । হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর তিনটি কৃষিজমি এবং পাঁচটি বাড়ি রয়েছে । সবমিলিয়ে তাঁর মোট স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 6 কোটি 95 লক্ষ টাকা ৷
রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের অস্থাবর সম্পত্তি
নগদ অর্থ হিসেবে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে প্রায় এক লক্ষ টাকা রয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে । পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্ট ও ফিক্সড ডিপোজিট মিলিয়ে তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় 16 লক্ষ 36 হাজার 114 টাকা । বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সক্রিয় ৷ বিভিন্ন খাতে তাঁর মোট বিনিয়োগ প্রায় 1 কোটি 47 লক্ষ 37 হাজার 619 টাকা বলে হলফনামায় জানানো হয়েছে ।
এছাড়া তাঁর কাছে প্রায় 496 গ্রাম সোনার গয়না রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন । যার বর্তমান বাজার মূল্য 65 লক্ষ 78 হাজার 305 টাকা ৷ দু’টি গাড়ি রয়েছে ৷ যার বাজার মূল্য প্রায় 14 লক্ষ 2 হাজার 120 টাকা । তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 2 কোটি 44 লক্ষ 54 হাজার 158 টাকা ৷
আয়করের হিসাব
নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের 2024-25 অর্থবর্ষে মোট আয় ছিল 14 লক্ষ 47 হাজার 262 টাকা ৷ 2023-24 অর্থবর্ষে মোট আয় ছিল 15 লক্ষ 67 হাজার 70 টাকা ৷ 2022-23 অর্থবর্ষে মোট আয় 22 লক্ষ 81 হাজার 920 টাকা ৷ 2021-22 অর্থবর্ষে মোট আয় 13 লক্ষ 93হাজার 816 টাকা ৷ 2020-21 অর্থবর্ষে মোট আয় যথাক্রমে 9 লক্ষ 80 হাজার 990 টাকা ৷
রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কী কী অভিযোগ রয়েছে ?
তবে শুধুমাত্র সম্পদের বিবরণই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে থাকা আইনি মামলাগুলিও এই হলফনামায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । জানা গিয়েছে, অশান্তি এবং খুনের চেষ্টার মতো গুরুতর অভিযোগ-সহ মোট পাঁচটি মামলা রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । যদিও এই মামলাগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করা হয়নি ৷
শিক্ষাগত যোগ্যতা
যোগমায়াদেবী কলেজ থেকে 1986 সালে বিএসসি পাশ করেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷