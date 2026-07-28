অনুরোধ গড়াল সংঘর্ষে ! মাকে বাঁচাতে গিয়ে রক্তাক্ত বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলে

অনুরোধ গড়াল সংঘর্ষে ! মাকে বাঁচাতে গিয়ে রক্তাক্ত বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলে
লেবুগাছের ঝুলে থাকা ডাল ছেঁটে ফেলার অনুরোধ । আর সেই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত সংঘর্ষ !
Published : July 28, 2026 at 2:35 PM IST
কোচবিহার, 28 জুলাই: একটি লেবুগাছের ঝুলে থাকা ডাল ছেঁটে ফেলার অনুরোধ । আর সেই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত সংঘর্ষের অভিযোগ । মাকে হামলার হাত থেকে বাঁচাতে এগিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম হলেন বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলে । তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি । ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে কোচবিহারের মাথাভাঙা 1 নম্বর ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মেলারডাঙা এলাকায় ।
আহত যুবকের নাম টোটন রায় । তিনি বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা কবিতা রায়ের ছেলে । অভিযোগ, এলাকার একটি রাস্তার উপর স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মীর বাড়ির লেবুগাছের ডাল অনেকটাই ঝুঁকে পড়েছিল । পথচলতি সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছিল । বিষয়টি নিয়ে একাধিক বাসিন্দা কবিতা রায়ের দ্বারস্থ হন । অভিযোগ, তাঁদের অনুরোধের ভিত্তিতেই তিনি ওই গাছের মালিককে ডাল ছেঁটে দেওয়ার কথা বলেন ।
এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ । কবিতা রায়ের দাবি, ওই অনুরোধে ক্ষুব্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট তৃণমূল কর্মী প্রথমে তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন । এরপর তাঁর উপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করা হয় । সেই সময় মাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন ছেলে টোটন রায় । অভিযোগ, তখনই ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালানো হয় । মাথা ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর আঘাত পান তিনি । রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন । পরে দ্রুত মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।
ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । রাতেই মাথাভাঙা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কবিতা রায় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্তে নেমে দুই অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ । তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
কবিতা রায়ের অভিযোগ, "আমি শুধু এলাকার মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে রাস্তার উপর ঝুঁকে থাকা গাছের ডাল কেটে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলাম । এতেই আমার উপর হামলার চেষ্টা হয় । ছেলে আমাকে বাঁচাতে গেলে ওকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় । দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই ।"
যদিও এই অভিযোগ নিয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী বা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে আটক করা হয়েছে । ঘটনার নেপথ্যে ব্যক্তিগত বিবাদ, নাকি রাজনৈতিক বিরোধ- সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্ত শেষ হলেই ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷