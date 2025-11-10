কমিশন গর্তে কার্বলিক অ্যাসিড ঢালতেই সাপ বেরোচ্ছে, SIR নিয়ে কটাক্ষ শুভেন্দুর

কমিশন গর্তে কার্বলিক অ্যাসিড ঢালতেই সাপ বেরোচ্ছে, SIR নিয়ে কটাক্ষ শুভেন্দুর
মাথাভাঙায় বিজেপির বিএলএ-কে জুতোর মালা পরানোর ঘটনায় 'আসল বদল' ও 'বদলা'র হুঁশিয়ারি বিরোধী দলনেতার ৷
Published : November 10, 2025 at 4:45 PM IST
বর্ধমান, 9 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়াকে 'সাপের গর্তে কার্বলিক অ্যাসিড ঢালা' হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এসআইআর-এর বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল বের করে তৃণমূল ৷ সেই মিছিল নিয়েই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে মাথাভাঙায় বিজেপি বুথ এজেন্টকে জুতোর মালা পরানোর ঘটনায় 'আসল বদলা'র হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু ৷
নারী নির্যাতনের অভিযোগে বর্ধমানে রাজ্য সরকার ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা থেকে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা শোনা গেল শুভেন্দু অধিকারীর মুখে ৷ সেখানেই তিনি বলেন, "আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে ইলেকশন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে নেমেছে ৷ দামি ব্লিচিং পাউডার ও ফিনাইল ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ আর গর্তে দেওয়া হচ্ছে কার্বলিক অ্যাসিড ৷ ফলে যেমন সাপ বেরোয়, তেমন এরা রাস্তায় বের হচ্ছে ৷"
পাশাপাশি, ভুয়ো ভোটার বা অনুপ্রবেশকারীদের উদ্দেশেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন শুভেন্দু ৷ আধুনিক প্রযুক্তিতে সব জালিয়াতি ধরা পড়ে যাবে বলে দাবি করলেন তিনি ৷ তাঁর বক্তব্য, "এআই দিয়ে ফটো স্ক্যান হবে ৷ পিতা-মাতার জায়গায় অন্য কারও ছবি দিলেও সেই ছবি এআই স্ক্যানে ধরা পড়বে ৷ ফলে পিতা-মাতার জায়গায় অন্য কারও ছবি দিলে, ইলেকশন কমিশনের সফটওয়্যার সেটা নেবে না ৷"
অন্যদিকে, কোচবিহারের মাথাভাঙায় গত বৃহস্পতিবার বিজেপির বুথ এজেন্টকে জুতোর মালা পরানোর অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ৷ আর সেই নিয়েই শাসকদলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "সব ছবি রাখা রইল ৷ হিসেব আমরা বুঝে নেব ৷ আসল বদল হবে, বদলাও হবে ৷ তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ-2 বানাতে চায় ৷ আমরা সেটা হতে দেব না ৷"
আর আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পরিবর্তনের বার্তা দিয়ে বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, "তৃণমূল নামের দলটা আপাদমস্তক একটা চোর, তোলাবাজদের দল ৷ যার মালিকের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর ম্যানেজিং ডিরেক্টর তোলাবাজ ভাইপো ৷ তাঁদের উপড়ে ফেলার জন্য এই রাজ্যে পরিবর্তন আনতে হবে ৷"