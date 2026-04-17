আয়কর রিটার্নেও শাসক দলের দাপট: প্রথম দফার ভোটে আয়ের নিরিখে শীর্ষ দশে তৃণমূলের 6

আয়কর রিটার্নেও শাসক দলের দাপট: প্রথম দফার ভোটে আয়ের নিরিখে শীর্ষ দশে তৃণমূলের 6
অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে৷
Published : April 17, 2026 at 9:42 PM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: নির্বাচন কমিশনের কড়া নিয়ম, ভোটে দাঁড়াতে গেলে প্রার্থীদের নিজেদের আয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব ও প্যান কার্ডের তথ্য হলফনামায় জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় সেই নিয়মের কতটা প্রতিফলন ঘটল এবং আয়ের নিরিখে কোন প্রার্থীরা সবচেয়ে এগিয়ে, তা নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর)। সেই রিপোর্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, সম্পদের নিরিখে যেমন শাসক দলের রমরমা, তেমনই বার্ষিক আয়ের হিসেবেও শীর্ষ দশে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদেরই একচেটিয়া আধিপত্য।
এডিআর-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম দফায় মোট 1475 জন প্রার্থীর হলফনামা খতিয়ে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে স্বস্তির খবর হল, প্রায় 99 শতাংশ প্রার্থীই নিজেদের প্যান কার্ডের তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হল, 19 জন প্রার্থী এখনও নিজেদের প্যান কার্ডের কোনও তথ্য হলফনামায় উল্লেখ করেননি। ডিজিটাল লেনদেন ও আয়করের কড়াকড়ির এই যুগে জনপ্রতিনিধি হতে চাওয়া প্রার্থীদের এই তথ্য গোপন করা বা প্যান না থাকা নিয়ে স্বভাবতই বিস্তর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে।
তবে সব থেকে বেশি নজর কেড়েছে আয়কর রিটার্ন অনুযায়ী সর্বাধিক আয় করা শীর্ষ দশজন প্রার্থীর তালিকা। এই তালিকাতে স্পষ্টতই শাসক দলের দাপট। শীর্ষ দশের মধ্যে ছ’জন প্রার্থীই তৃণমূল কংগ্রেসের। তালিকার একেবারে শীর্ষে রয়েছেন জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জাকির হোসেন। তাঁর আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে দেখানো হয়েছে ব্যবসাকে এবং হলফনামা অনুযায়ী তাঁর বার্ষিক আয় 9 কোটি 68 লক্ষ টাকারও বেশি।
দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন রায়গঞ্জ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। ব্যবসা এবং অন্যান্য উৎস থেকে তাঁর বার্ষিক আয় 5 কোটি 35 লক্ষ টাকার বেশি। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বড়জোড়া কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গৌতম মিত্র (দাস), যাঁর বার্ষিক আয় 5 কোটি 3 লক্ষ টাকার বেশি। অর্থাৎ, আয়ের নিরিখে প্রথম তিনটি স্থানই পুরোপুরি শাসক দলের দখলে। শীর্ষ দশে থাকা তৃণমূলের অন্য প্রার্থীরা হলেন বাঁকুড়ার ড. অরূপ রতন (বার্ষিক আয় 1 কোটি 39 লক্ষ টাকার বেশি), সাগরদিঘির সায়ন্তন বিশ্বাস (বার্ষিক আয় 1 কোটি 17 লক্ষ টাকার বেশি) এবং সমশেরগঞ্জের তোফাজ্জল হুসেন (বার্ষিক আয় 1 কোটি 3 লক্ষ টাকার বেশি)।
শীর্ষ দশের এই তালিকায় তৃণমূলের পাশাপাশি নাম রয়েছে বিরোধী শিবিরের প্রার্থীদেরও। জাতীয় কংগ্রেসের দু'জন প্রার্থী রয়েছেন এই তালিকায়। ফরাক্কার কংগ্রেস প্রার্থী একরাম শেখ বার্ষিক 3 কোটি 74 লক্ষ টাকার বেশি আয় নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। ক্যানিং পূর্বের কংগ্রেস প্রার্থী রোহিত সিং রয়েছেন দশম স্থানে, তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় 1 কোটি 46 লক্ষ টাকা।
প্রধান বিরোধী দল বিজেপির মাত্র এক জন প্রার্থী এই শীর্ষ দশে জায়গা করে নিতে পেরেছেন। তিনি হলেন বনগাঁ (তফসিলি জাতি) কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ সাহা, যাঁর বার্ষিক আয় 2 কোটি 98 লক্ষ টাকার বেশি (পঞ্চম স্থান)। এছাড়া শান্তিপুর কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী মলয় মুখার্জী 2 কোটি 45 লক্ষ টাকার বেশি বার্ষিক আয় নিয়ে এই তালিকার ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছেন৷ এদিকে, যে 19 জন প্রার্থী প্যান কার্ডের তথ্যই জমা দেননি, তাঁদের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।