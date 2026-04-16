শূন্য চন্দননগরের আলো হাব, আঁধারে শিল্পীরা; 'বিরোধীরা উন্নতি দেখতে পাচ্ছেন না'; অভিযোগ ইন্দ্রনীলের
চন্দননগরের আলোক শিল্পের উন্নয়নে আলো হাব গড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এখন অধিকাংশ দোকানই বন্ধ ৷ ভোটের আগে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট ৷
Published : April 16, 2026 at 4:28 PM IST
চন্দননগর, 16 এপ্রিল: তিনতলা বিশাল ভবনের সামনে সার দিয়ে তাল-সুপারি গাছ ৷ দিনের চড়া রোদে খাঁখাঁ করছে চত্বর ৷ ভবনটির ভিতরে অধিকাংশ দোকান বন্ধ ৷ তাই চন্দননগরের আলো হাবের সামনে লোকজনের দেখা তেমন মেলে না ৷ 2021 সালে স্থানীয় আলোকশিল্পীদের উন্নতির লক্ষ্যে এবং এই শিল্পে আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ দিতে এই ভবনটি উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
মাঝে পাঁচটা বছর কেটে গিয়েছে ৷ ফের দুয়ারে ভোট ৷ এই ক'বছরে আলো হাব হয়ে আলোক শিল্পীদের কোনও সুবিধা হয়েছে ? শিল্পীরা আর কী চান ? নির্বাচনের পর নয়া সরকারের কাছ থেকে কী আশা করছেন তাঁরা ? সর্বোপরি কেমন আছেন চন্দননগরের আলোকশিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে শিল্পী, দিন আনা দিন খাওয়া কর্মীরা ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির বিশেষ প্রতিবেদন ৷
একদা ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো জগদ্বিখ্যাত ৷ শুধু দেবীর আরাধনা নয়, আলোর রোশনাইয়ের খ্যাতি ছড়িয়েছে রাজ্য ছাড়িয়ে সমুদ্র পারে বহু দূর ৷ প্রতি বছর পুজোয় দেশের বিভিন্ন জায়গা, এমনকী বিদেশ থেকে আলোর বরাত আসে চন্দননগরে ৷ ফি বছর জগদ্ধাত্রীর পুজোর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে আলোর প্রতিযোগিতা হয় এই ঐতিহ্যবাহী ছোট শহরে, যা দেখতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে এখানে ৷ পুজো আর আলো ঘিরে কয়েকদিন ছোটখাটো পর্যটন গড়ে ওঠে গঙ্গাপাড়ের শহরে ৷
এই আলোক শিল্পীদের উন্নতির কথা ভেবে আলো হাব তৈরি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ৷ 2021 সালের 8 ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে আলো হাব-এর উদ্বোধন করেন তিনি ৷ প্রায় 14 কোটি 7 লক্ষ টাকা ব্যয়ে চন্দননগরের কেএমডিএ পার্কের ভিতর গড়ে ওঠে এই হাব ৷
এই হাব নিয়ে নানা মুনির নানা মত ৷ বিরোধী এবং আলোক শিল্পীদের একাংশের অভিযোগ, আলোক শিল্পের বাজারের মধ্যে না করে, শহরের এক কোনে এই হাব তৈরি হয়েছে ৷ আলোর মার্কেটিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই এখানে ৷ দোকানগুলি বন্ধই থাকে ৷
সম্প্রতি কারিগরি শিক্ষা দফতর একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছে এই আলো হাব-এ ৷ কিন্তু এতেও খুশি নন আলোক শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ী ও শিল্পীরা ৷ তাঁরা মনে করছেন, চন্দননগরে চিনের মতো বিভিন্ন ধরনের এলইডি, আলোর উৎপাদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ৷ তাহলে কর্মসংস্থান বাড়বে ৷ আলো হাব-এ সেসব নেই ৷
কোনও কোনও আলোক শিল্পীর দাবি, এই শিল্পকে বাজারজাত করতে আলোর মিউজিয়াম গড়ে তোলা হোক ৷ শিল্পীদের কাজের প্রদর্শনী করলে, দেশ-বিদেশের মানুষ চন্দননগরে ঘুরতে এলে সেসব দেখতে পারবেন ৷ যথার্থ উন্নয়ন হয়নি চন্দননগরের আলোক শিল্পের ৷ এদিকে শাসকদলের বিদায়ী মন্ত্রী বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, "বিরোধীরা উন্নয়ন দেখতে পান না ৷"
আলো শ্রমিকরা কী বলছেন ?
আলোক শিল্পের এক ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি অশোক পাসোয়ান বলেন, "যে সরকারই আসুক, আমাদের মতো শিল্পীদের প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুক ৷ তাহলে আমি বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বেঁচে থাকতে পারবে ৷ আলোক শিল্পও বাঁচবে ৷ বর্তমানে কিছু ব্যবসাদারের হাতে কাজ থাকলেও, অধিকাংশ শিল্পীরাই বসে আছেন ৷ সারা বছর কাজের জোগান দাবি করছি আমরা ৷"
আলোক শিল্পের মার্কেটিং ও এলইডি উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠুক চন্দননগর, দাবি ব্যবসায়ীদের ৷ চন্দননগরে আলোক ব্যবসায়ী দীপক চন্দ্র ঘোষের কথায়, "চন্দন নগরের আলো হাব ভেবেছিলাম মার্কেটিং হবে ৷ অনেক শিল্পী আলো হাবে ঘর নিয়েছে, কিন্তু ঘরগুলি বন্ধ করে রাখছে ৷ আলোর মার্কেটিং ভালো করে হচ্ছে না ৷ এখন কুড়ি হাজার মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ৷ ঠিকঠাক মার্কেটিং হলে লক্ষাধিক মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে পারতেন ৷ চিন থেকে যে আলো গুলি আসে, সেই কাঁচামালের উৎপাদন যদি চন্দননগর থেকে হত, তাহলে দাম অনেকটা সস্তা হত ৷ তাহলে অনেক কর্মসংস্থানও হত এই চন্দননগরে ৷ আমরা প্রশাসনের কাছে একটাই দরবার করছি, আলো হাব-এ এই এলইডি আলোর উৎপাদন হোক ৷"
চন্দননগরের শিল্পকে আলাদা মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন শিল্পী বাবু পাল ৷ তাঁর কন্যা সুশ্বেতা পাল মহিলা শিল্পী হিসাবে কাজ করছেন । সুশ্বেতা বলেন, "চন্দননগরের আলোক শিল্পী বা কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ করে আসছেন ৷ কিন্তু সঠিক মূল্য পান না ৷ আমি বারোয়ারিদের কাছ থেকে যে কাজের বরাত পাই, সেই বাজেটে শ্রমিকদের জন্য বিমা বা সুরক্ষার কোনও ব্যবস্থা করা যায় না ৷ আমি ভালো কিছু করতে চাইলেও পারি না ৷ অনেক উঁচুতে উঠে কোনও সুরক্ষা ছাড়া ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা কাজ করেন ৷ এই সব শিল্পী ও শ্রমিকদের অন্তত সরকারের তরফে কম খরচে বিমার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক ৷ এছাড়া শিল্পীদের বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক ৷"
আলোর শিল্পের মিউজিয়াম
চন্দননগর আলো হাব এমন একটি জায়গায় অবস্থিত, যা শহরের এক কোনে ৷ এটা সামনের দিকে করা উচিত ৷ জনবহুল এলাকায় শিল্পীদের আলোর মিউজিয়াম করা উচিত, দাবি করেন আলোক শিল্পী রাজা যাদব ৷ তিনি বলেন, "সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা আমাদের সাধারণ শিল্পীদের হাতে এসে পৌঁছয়নি ৷ আমি চাই চন্দননগরে আলোর একটা মিউজিয়াম হোক, যেখানে আলো শিল্পীদের বিভিন্ন রকম শিল্পকর্ম রাখা থাকবে ৷ দেশ-বিদেশের বহু মানুষ আলোর শিল্পের কাজ দেখতে পাবেন ৷ এই মিউজিয়ামটি সামনের দিকে তৈরি করা হোক ৷"
বিরোধীদের বক্তব্য়
চন্দননগর বিধানসভার সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রার্থী মনীশ পান্ডা বলেন, "আলো হাব শুনে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম ৷ কিন্তু বাস্তবে কী হয়েছে, সেটা আলোক শিল্পীদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, তাহলেই জানতে পারবেন ৷ আলো হাব-এ কত শিল্পী আছেন, যে পরিকল্পনা ছিল সেটা কতটা হয়েছে ৷ ওখানে উন্নতির নামে নেশার দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে ৷"
বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "আলোকশিল্পীরা সেভাবে উন্নতি করতে পারছেন না ৷ কারণ আলো হাব করে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে ৷ সিন্ডিকেট করা হয়েছে ৷ আলোক শিল্পীরা ভয়ে রয়েছেন ৷ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারছেন না ৷ আলোক শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা কী দেখে আসুন ৷ এই শিল্পের কোনও মার্কেটিং হয়নি ৷ চন্দননগরে বিজেপি জিতলে এই ব্যবসা সারা পৃথিবীতে প্রসারিত করার ব্যবস্থা নেব ৷"
শাসকদলের বিদায়ী মন্ত্রী ও চন্দননগরের তৃণমূল প্রার্থী
তৃণমূল প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, "আলো হাব নিয়ে অনেক কিছু বলে ৷ উন্নয়ন দেখে না, কিছু জানে না, শুধু বিরোধিতা করে যাবে বলে যাবে ৷ বিশেষত সিপিআই(এম)কে বলছি তিন নম্বর থেকে দুই নম্বরে আসার চেষ্টা করুন ৷ বিজেপির কথা ছেড়েই দিন বাংলার কিছু জানে না ৷"
আগামী 29 এপ্রিল, দ্বিতীয় দফায় ভোট চন্দননগরে ৷ ভোট গণনা 4 মে ৷ আলোক শিল্প-সহ ঐতিহ্যবাহী চন্দনগরের অন্যান্য শিল্পের সুদিন ফিরবে কি না, তা ঠিক করবেন চন্দননগরের মানুষই ৷