এখনও ওর গার্ড হয়ে পার্টি অফিসে বসি! মুখ্যমন্ত্রী-শুভেন্দুকে নিয়ে আবেগঘন শিশির অধিকারী

এখনও ওর গার্ড হয়ে পার্টি অফিসে বসি! মুখ্যমন্ত্রী-শুভেন্দুকে নিয়ে আবেগঘন শিশির অধিকারী
ক্ষমতা বদলায়, বদলায় দল ও রাজনৈতিক মানচিত্রও। কিন্তু বাবার কাছে ছেলে কখনও মুখ্যমন্ত্রী হয় না! সে থেকে যায় বাড়ির সন্তানই । সুমন বটব্যালের বিশেষ প্রতিবেদন৷
Published : May 9, 2026 at 5:57 PM IST
কলকাতা, 9 মে: কলকাতার ব্রিগেড থেকে কাঁথির দূরত্ব কত ? মানচিত্র বলবে 91 কিলোমিটার । কিন্তু শনিবার বেলা সওয়া 11টায় সেই দূরত্ব যেন মাপা যাচ্ছিল ইতিহাস, আবেগ আর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের অদৃশ্য রেখায় । ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে যখন বাংলার প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী, তখন কাঁথির শান্তিকুঞ্জে টেলিভিশনের পর্দার সামনে নিঃশব্দে বসে ছিল অধিকারী পরিবার ।
ঘরের মধ্যে চাপা উত্তেজনা । আত্মীয়স্বজন, দলীয় কর্মী, পরিচিত মানুষদের আনাগোনা । কিন্তু সবার ভিড়ের মাঝেও স্থির হয়ে বসেছিলেন 88 বছরের শিশির অধিকারী । বাংলার রাজনীতির এক দীর্ঘ অধ্যায়ের জীবন্ত সাক্ষী । বয়স শরীরকে ধীর করেছে, কিন্তু স্মৃতি এখনও ধারালো । টিভির পর্দায় শপথ নিতে থাকা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে দেখে তাঁর চোখে যেন ভেসে উঠছিল অন্য এক ছবি, ছোটবেলার 'বুবাই' ।
ক্ষমতা বদলায় । দল বদলায় । রাজনৈতিক মানচিত্রও বদলে যায় । কিন্তু বাবার কাছে ছেলে কখনও মুখ্যমন্ত্রী হয় না ! সে থেকে যায় বাড়ির সন্তানই !
শিশির অধিকারী নিজেও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । বাম আমলে টানা 30 বছর কন্টাই পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন । একসময় পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনীতি বলতে কার্যত অধিকারী পরিবারের প্রভাবকেই বোঝানো হত । কাঁথির পুরসভার অলিন্দ থেকে শুরু হওয়া সেই রাজনৈতিক যাত্রা পরে পৌঁছয় বিধানসভা, লোকসভা, নবান্নর ক্ষমতার করিডর পর্যন্ত । আর আজ সেই পরিবারেরই এক সদস্য বাংলার প্রশাসনিক শীর্ষে ।
শুভেন্দু অধিকারীর আরও দুই ভাই দিব্যেন্দু ও সৌমেন্দু সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত । বড় ভাই কৃষ্ণেন্দু অবশ্য পারিবারিক ব্যবসা সামলান । কিন্তু শিশিরবাবুর কাছে এই রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা নতুন কিছু নয় । তাঁর গলায় তখন এক ধরনের নির্ভার আত্মবিশ্বাস, "আমাদের পরিবার বরাবরই নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে ।"
ইটিভি ভারতকে দেওয়া টেলিফোন সাক্ষাৎকারে এই 'নেতৃত্ব'-এর ইতিহাস টেনে তিনি পৌঁছে যান আরও পেছনে । তাঁর বাবা কেনারাম অধিকারী ছিলেন তৎকালীন লোকাল বোর্ডের সভাপতি । পূর্বপুরুষের আদি বাড়ি বর্ধমানে । একসময় তাঁদের পদবি ছিল 'চক্রবর্তী' । চৈতন্যদেবের দেশভ্রমণের সময় তাঁদের পূর্বপুরুষ বর্ধমান থেকে বেলদা-এগরা রাজ্যসড়কের পাশে ভবানীচকে চলে আসেন । পরে রামনারায়ণ রামের সময় 'অধিকারী' উপাধি পান তাঁরা ।
শুনতে অনেকটা পারিবারিক স্মৃতিচারণের মতো । কিন্তু বাংলার রাজনীতিতে বংশপরম্পরার গুরুত্ব বোঝার জন্য এই ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ । কারণ অধিকারী পরিবারের কাছে রাজনীতি কখনও শুধুই ভোটের সমীকরণ ছিল না । এটি ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠা, প্রভাব এবং জনসংযোগের দীর্ঘ অনুশীলন ।
তাই শুভেন্দুর মুখ্যমন্ত্রী হওয়াকে শিশির অধিকারী কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য হিসেবে দেখছেন না । তাঁর কথায়, "স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের পরিবারের পূর্ব পুরুষের অনেক অবদান আছে । সেই পরিবারের একজন ছেলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলে তো ভাল লাগবেই । পরিবার তো বটেই, সারা জেলা আনন্দিত ।"
2020 সালের 19 ডিসেম্বর । রাজ্য সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব ছেড়ে মেদিনীপুর কলেজ মাঠে অমিত শাহর সভায় বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । ঘনিষ্ঠদের অনেকেই অবশ্য শুভেন্দুকে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত না নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ সেই সময় কি কখনও মনে হয়েছিল, একদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন শুভেন্দু ?
প্রশ্ন শুনে শিশিরবাবু যেন ইতিহাসের অলিন্দে ফিরে যান । তাঁর উত্তরেও মিশে যায় পরিবার, আন্দোলন, অত্যাচার আর সংগ্রামের স্মৃতি । "আমার ছোটদাদা বিপিন অধিকারী কাঁথির দেওয়ানি আদালতের আইনজীবী ছিলেন । ব্রিটিশ আমলে 32 বছর জেলে ছিলেন । বহু অত্যাচার হয়েছে আমাদের পরিবারের ওপর ।"
তবে ছেলের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আবেগের মধ্যেও শিশির অধিকারীর কথায় সবচেয়ে বেশি ফিরে আসে বাংলার চাকরি, কর্মসংস্থান এবং বঞ্চনার প্রসঙ্গ । বয়সের ভারে কণ্ঠস্বর ধীর, কিন্তু ক্ষোভ এখনও তীব্র । বললেন, "যেভাবে চাকরি চুরি হয়েছে, যোগ্যরা রাস্তায় শুয়ে কাঁদছে, কোনও সভ্য দেশে এগুলো দেখা যায় না । কলকাতায় গেলে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে যেতে হয় । ওদের দেখলে খুব কষ্ট হয় ।"
খানিক থেমে যোগ করেন, "ছেলেগুলো কষ্ট করে পড়াশোনা করে চাকরির পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে, তারপরেও তাদের চাকরি চুরি হয়েছে । টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হয়েছে । নেতা-মন্ত্রী ধরা পড়ার পরও কোনও ব্যবস্থা হয়নি । এটা বাজে ইতিহাস ।"
বাংলার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে চাকরি দুর্নীতির ইস্যু যে কতটা গভীর সামাজিক ক্ষত তৈরি করেছে, শিশির অধিকারীর বক্তব্য যেন তারই প্রতিফলন । তাঁর কথায় বারবার উঠে আসে 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন । কিন্তু সেই স্বপ্ন কেবল রাজনৈতিক স্লোগান নয়, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের রূপরেখাও। বললেন, "বাংলায় নদী, পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র সব রয়েছে । এগুলো কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার ।"
বিশেষ করে হলদিয়া বন্দর নিয়ে তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পূর্ব মেদিনীপুরের দীর্ঘ অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা । শিশিরবাবুর দাবি, আন্তর্জাতিক মানের বন্দর তৈরির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণেই তা আটকে দেওয়া হয়েছিল । শিশিরবাবুর কথায়, "হলদিয়ায় আন্তর্জাতিক বন্দর তৈরি করা যায় । বিশাল কর্মসংস্থান হবে । রাজ্যের অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে । আশাকরি, শুভেন্দু সেটা করবে ৷"
এরপরই তিনি আরও বিস্ফোরক দাবি করেন । তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি ঘরোয়া আলোচনায় বলতেন, "লক্ষ্মণ শেঠকে হারিয়েছে শুভেন্দু অধিকারী । সঙ্গে রয়েছে শিশির অধিকারী । হলদিয়ায় বৃহৎ বন্দর হলে ওরা আর কালীঘাটকে (তৃণমূল) মানবে না !"
বাংলায় উন্নয়নের বিপুল সুযোগের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে শিশিরবাবু বলেন, পুরুলিয়া ও বর্ধমানে বিপুল খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে । সেখানে বড় শিল্প, কারখানা, কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে । এ প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, "মমতা হচ্ছে ডাকুরানি, একে কেউ তৈরি করেনি, নিজেই হয়েছে, আর ভাইপো সাহায্য করেছে ।"
মুখ্যমন্ত্রীর বাবা হিসেবে ছেলের কাছে কী চাইবেন ? শান্ত, ধীর কণ্ঠে জবাব আসে, "আমার চাওয়া একটাই, বাংলার ছেলেরা দু'মুঠো খেয়ে ভালোভাবে শান্তিতে বাঁচুক । মেয়েরা নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করুক । কোনওভাবে মেয়েদের যেন ক্ষতি না হয় । যে জাত মেয়েদের ছোট করে, যে নেতা/নেত্রী মেয়েদের ছোট করে, সে জাত কখনও বড় হতে পারে না ।"
সবশেষে শিশির অধিকারীর একটি মন্তব্য যেন পুরো সাক্ষাৎকারের আবেগকে এক জায়গায় বেঁধে দেয় । 88 বছর বয়সেও এখনও প্রতিদিন দু'বেলা দু'ঘ‘ণ্টা করে দিনে চার ঘণ্টা বিজেপির পার্টি অফিসে বসেন তিনি । শুভেন্দু এখনও নিয়ম করে বাবা-মায়ের খবর নেন বলেও জানান শিশিরবাবু । নন্দীগ্রামের মতো ভবানীপুরেও ভোটারদের সেবায় শুভেন্দুর বিধায়ক অফিস তৈরি হবে, প্রয়োজনে তিনি সেই অফিসে বসে ছেলের হয়ে জনতাকে 'পরিষেবা' দেবেন বলেও জানান ৷ মুখ্যমন্ত্রী ছেলের জীবনে নিজের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেসে বলেন, "আমি তো ওর গার্ড হিসেবে এখনও চার ঘণ্টা পার্টি অফিসে বসে থাকি, দরকারে ভবানীপুরেও বসব !"
