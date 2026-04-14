কালীঘাট থেকে দু'প্যাকেট মিষ্টিও দেননি, মমতা আমাদের শুধুই ব্যবহার করেছেন: শিশির অধিকারী
বিধায়ক-সাংসদ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন তাঁর ৷ বর্তমানে ফুল বদল করে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে ৷ সুরজিৎ দত্তের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে শিশির অধিকারী ।
Published : April 14, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 4:50 PM IST
কাঁথি, 14 এপ্রিল: রাজ্য রাজনীতিতে ফের নির্বাচনী দামামা বেজে উঠেছে । আর এই আবহে বঙ্গ রাজনীতির অন্যতম ভরকেন্দ্র পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে । বিগত কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই জেলার রাজনীতির অন্যতম প্রধান মুখ এবং বর্ষীয়ান রাজনীতিক শিশির অধিকারীর পরিচিতি রাজনৈতিক মহলে আলাদা করে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই । বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে যখন দলবদলের রাজনীতি এবং 'বিশ্বাসঘাতক' তকমা নিয়ে শাসকদল ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তরজা তুঙ্গে, তখন ইটিভি ভারত পৌঁছে গিয়েছিল খোদ শিশির অধিকারীর কাঁথির অফিসে ।
বয়সের ভার তাঁকে এতটুকু কাবু করতে পারেনি, বরং এই 88 বছর বয়সেও তিনি নিজের রাজনৈতিক অবস্থানে অনড় এবং সমানভাবে সক্রিয় । এক একান্ত ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকারে বিগত কয়েক বছরের তৃণমূল সরকারের শাসনকাল, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, নন্দীগ্রাম আন্দোলন এবং নিজের বর্ণময় রাজনৈতিক জীবন নিয়ে অকপট তিনি ।
ইটিভি ভারত: বিগত কয়েক বছরে রাজনীতিতে সৌজন্য হারিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় । বিশেষ করে একটা সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার সহকর্মী ছিলেন, অধিকারী পরিবারের ঘরের মানুষ ছিলেন । এখন আপনাদেরকেই 'বিশ্বাসঘাতক' তকমা দেওয়া হচ্ছে । এই বিশ্বাসঘাতক আসলে কে? বিগত পাঁচ বছরের মুখ্যমন্ত্রীর শাসনকেই বা আপনি কীভাবে দেখছেন?
শিশির অধিকারী: মুখ্যমন্ত্রীর শাসন নোংরা আস্তাকুঁড়ে পরিণত হয়েছে । এখনকার রাজ্যের অবস্থা দেখে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিরা যা বলছেন, আমি তার চেয়ে আর ভালো ভাষায় কিছু বলতে পারব না । বিশ্বাসঘাতক তো ক্রিমিনালরা হয় । সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিও বলছেন ক্রিমিনাল লাইক অ্যাক্টিভিটিজ । হাইকোর্টের বিচারপতিও তাই বলছেন । এখন ক্রিমিনাল কারা হয়? লম্পট, চোর, ডাকাত ছাড়া তো আর কেউ ক্রিমিনাল হয় না !
ইটিভি ভারত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল বারবার বলছে, অধিকারী পরিবারকে দলের তরফ থেকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে । তারপরেও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের চাহিদায় আপনারা দলবদল করে অন্য জায়গায় গিয়েছেন...
শিশির অধিকারী: না, আপনারাই বলুন, আমরা তো এতদিন ধরে রাজনীতির মধ্যে রয়েছি, আমাদের কি কোনও পারমিট দেওয়া হয়েছে? না কোনও লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে? উনি কালীঘাট থেকে দু'প্যাকেট মিষ্টিও কি দিয়েছেন? বলতে পারবেন? পারবেন না । এগুলো হচ্ছে নিছক রাজনৈতিক তর্ক । মাছওয়ালিরা যেরকম বক্তৃতা করে, ঠিক সেইভাবে, সেই ভাষায় উনি কথা বলছেন ।
ইটিভি ভারত: তাহলে কি সারাজীবন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকারী পরিবারকে নিজের রাজনৈতিক উত্থানের পথ হিসেবেই কেবল ব্যবহার করেছেন?
শিশির অধিকারী: সারাজীবন ব্যবহার করেছেন । অনেক কঠিন পরিস্থিতির সামনে পড়লে আমরা কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে দলকে পার করে এনেছি । না হলে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিত কোথায়, উনি নিজেই বুঝতে পারতেন না । খালি জলশোভন আর অতুল ড্রাইভার-এই দু'জন জানে, কেশপুরে কোথায় রয়ে যেত ! হরির নাম করে ভগবান জানেন, কেউ বলতে পারবে না । আমি জানি ।
ইটিভি ভারত: তৃণমূল তো বলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে নন্দীগ্রাম আন্দোলন সফল হতো না বা নন্দীগ্রাম হতোই না !
শিশির অধিকারী: উনি আসার কদিন আগে কতজন মারা গিয়েছিল, কটা ফায়ারিং হয়েছিল, উনি নন্দীগ্রামে পা দেওয়ার আগে এসবের ডেট বাই ডেট হিসাব আমাদের কাছে আছে । উনি যখন আসেন, তখন ম্যাচিউর গেম । খানিকটা সিদ্দিকুল্লা বলতে পারবেন । সব সময় বলেছেন এই যুদ্ধ...আমি তো বেইমান নই । আমি জঙ্গলমহলে লড়াই করেছি, সাইকেল করে নন্দীগ্রামে ঘুরেছি । ভূপাল পণ্ডা, সুভাষ চক্রবর্তী যখন ছাত্রনেতা, তখন সাইকেল চড়ে আমি ওঁদের সঙ্গে ঘুরেছি । আমার সাইকেল পাংচার হয়ে গিয়েছে, আমি তাঁর সাইকেলে উঠেছি, তাঁর সাইকেল পাংচার হয়ে গেলে তাঁরা আমার সাইকেলে উঠেছে । এই রকম লোক আমি, নন্দীগ্রামকে আমি চিনি । নন্দীগ্রাম আমি জিতবই ৷
ইটিভি ভারত: এই নন্দীগ্রামে গতবারের ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী ছিলেন । এবার কিন্তু তিনি প্রার্থী নন । তিনি নন্দীগ্রাম এড়িয়ে মঙ্গলবার তমলুকে আসছেন । একে আপনি কীভাবে দেখছেন?
শিশির অধিকারী: উনি দূর থেকে ঢিল মেরে দেখছেন...কেউ বলে যদি যে আপনি তো যাননি, তখন উনি বলবেন, 'হ্যাঁ, আমি জেলায় পা দিয়েছি ।' হয়তো দেখবেন মঙ্গলবার তমলুকে এসে পা ভেঙে পড়ে গেলেন ৷ এসব নাটকের পরিস্থিতি তৈরি করা ছাড়া আর কিছু না ।
ইটিভি ভারত: এসআইআর (SIR) বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে বেছে বেছে সংখ্যালঘু ভোটারদের বাদ দেওয়ার যে অভিযোগ শাসকদল করছে, সেটা কতটা সত্যি?
শিশির অধিকারী: ডাহা মিথ্যা কথা । প্রচণ্ড মিথ্যা কথা । আমাদের এই সাউথ কাঁথিতে প্রচুর মুসলিম আছেন, প্রায় 40 শতাংশ । তারা জীবনভর আমাকে ও আমার পরিবারকে দু'হাত তুলে ঢেলে সমর্থন করেছেন । যাদের উপযুক্ত প্রমাণপত্র বা কাগজ নেই, নিয়ম অনুযায়ী এসআইআরে শুধুমাত্র তাদের নামই কাটা হয়েছে । এতে তো রাজনীতি খোঁজার কিছু নেই, এরপর ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার সুযোগ তো রয়েছেই । ট্রাইব্যুনাল থেকে অর্ডার করে দাঁড় করিয়ে দিন না । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর করতে দেবেন না বলেছিলেন ৷ নাম কাটার বিষয়টা ওঁনার বাহানা ৷
ইটিভি ভারত: শুভেন্দু অধিকারী এবার ভবানীপুরেরও প্রার্থী । আপনার এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার নির্যাস নিয়ে আপনি কি ছেলের পাশে দাঁড়াতে ভবানীপুরে প্রচারে যাবেন?
শিশির অধিকারী: নিশ্চয়ই যাব । কথা বলছি বহু লোকের সঙ্গে, আমাদের পরিচিত লোক আছে । বহু মানুষ । আমি একলপ্তে এখুনি মিনিমাম 10 হাজার লোককে জড়ো করে দিতে পারি ।
ইটিভি ভারত: যদি মুখ্যমন্ত্রী ভবানীপুরে হারেন তাহলে কি মনে হয় বিগত কয়েক বছর ধরে আপনাদের উদ্দেশ্যে যে 'চোর চোর' স্লোগান ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সঠিক জবাব দেওয়া হবে?
শিশির অধিকারী: সে জবাব তো পাবেন । অনেক ভালো উত্তর পাবেন, যে উত্তরটা উনি কখনও জীবনে আশা করেননি । সেটা হারলে তাঁর দলটাই বোধহয় উঠে যাবে, আমি আপনাকে বলছি ।
ইটিভি ভারত: ঘড়ির কাঁটা ইতিমধ্যেই রাত 10টা পেরিয়েছে, আর আমরা এখনও আপনার কাঁথির অফিসে বসে আছি । এই সময়েও এত সক্রিয়তা !
শিশির অধিকারী: আজকের দিনেও আমি 180 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছি । মানুষ ভালোবাসে । তাই এতরাতেও দেখা করতে হয় ।
ইটিভি ভারত: এই বয়সেও আপনার এই অদম্য রাজনৈতিক সক্রিয়তা ইটিভি ভারতের জন্য সত্যিই এক বড় প্রাপ্তি । অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন ।
শিশির অধিকারী: সুস্থ তো থাকবই । স্বয়ং ডা. বিধানচন্দ্র রায় আমাকে দেখেছেন । এখন দিল্লির এইমস দেখে । 2014 সালে আমার প্রোস্টেট ক্যানসার ধরা পড়ে । তখন এইমস-এর 11 জন বড় বড় ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করেন । তাঁরা বলেছিলেন, 'এই মানুষটি নন্দীগ্রামের যুদ্ধ জয় করে এসেছেন, ইনি অনেক বড় যোদ্ধা...মেডিক্যাল সায়েন্স বলতে পারবে না ইনি কতদিন বাঁচবেন ।' প্রোস্টেট ক্যানসার ধরলো, আবার বিদায় হয়ে চলেও গেল । মৃত্যু আমার নেই । সবে তো 88 হয়েছে, আই উইল ক্রস হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি (আমি 130 বছর পার করব) । আমি এখনও এই ঘরে বসি, মানুষের যত রকম অসুবিধা আসে, সব শুনি । যতদিন পারব শুনব ।