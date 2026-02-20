SIR: ‘ঐতিহাসিক জয়’ বনাম ‘কমিশনের ব্যর্থতা’! সুপ্রিম রায়ে বাংলায় রাজনৈতিক তরজা চরমে

SIR: ‘ঐতিহাসিক জয়’ বনাম ‘কমিশনের ব্যর্থতা’! সুপ্রিম রায়ে বাংলায় রাজনৈতিক তরজা চরমে
আদালতের হস্তক্ষেপে আপাতত নতুন অধ্যায় শুরু হলেও, ভোটের আগে এই বিতর্ক যে আরও ঘনীভূত হবে, তা বলাইবাহুল্য!
Published : February 20, 2026 at 8:03 PM IST|
Updated : February 20, 2026 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) ঘিরে টানাপোড়েনের আবহে শুক্রবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৷ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এসআইআর-এ ভোটারদের তথ্যগত অসঙ্গতি খতিয়ে দেখবেন কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত বর্তমান ও প্রাক্তন বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা । শীর্ষ আদালতের এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তুমুল তরজা ।
শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এই রায়কে তাদের আন্দোলনের 'স্বীকৃতি' হিসেবেই দেখছে। দলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "বাংলার বৈধ ভোটারদের নাম কাটার চক্রান্ত চলছিল । তথ্যগত অসঙ্গতির নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছিল । তৃণমূলনেত্রীর নেতৃত্বে বাংলার মানুষ যে লড়াই করেছে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেই লড়াই মান্যতা পেল ।" তাঁর দাবি, এখন আর 'বিজেপি-নির্ধারিত' নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা নয়, বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরাই বিষয়টি দেখবেন—যা চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
কুণালের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের 'নিরপেক্ষতা' নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে আদালতের এই নির্দেশ । তিনি আরও অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক চিঠির জবাব দেয়নি কমিশন । ফলে অসঙ্গতির বিষয়গুলি তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়েছে । তাঁর দাবি, " এই রায় কমিশনের উপর অনাস্থার প্রতিফলন ।"
এ ব্যাপারে কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও । তাঁর মতে, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ রাজ্যের নির্বাচনী ব্যবস্থার বিপর্যয়ের প্রতিফলন । তিনি বলেন, "লজিকাল ডিসক্রেপেন্সির নামে 1.2 কোটিরও বেশি ভোটারকে নোটিস দেওয়া আইনসম্মত নয় । ERO এবং AERO-দের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় বহিরাগত হস্তক্ষেপ হয়েছে, যার একদিকে নির্বাচন কমিশন, অন্যদিকে রাজ্য সরকার। বিচার বিভাগীয় তত্ত্বাবধানই হয়তো এখন একমাত্র সমাধান ।"
কমিশন ও রাজ্যকে নিশানা করে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও৷ তাঁর কথায়, "জুডিসিয়াল অফিসার নিয়োগের কথা উঠছে মানে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা স্পষ্ট । আদালত ট্রাস্ট ডেফিসিয়েন্সির কথা বলছে । মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে কমিশনকে দায় স্বীকার করতে হবে ৷"
এখানেই না থেমে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যেও৷ বাম জমানার প্রসঙ্গ টেনে সেলিমের কটাক্ষ, "রাইটার্স বিল্ডিং থেকে জ্যোতি বসু কোনও কথা বলা মানে মানুষ ভরসা পেতো । আর এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেভাবে রাজ্য সরকারকে চালনা করা হচ্ছে তাতে প্রশাসন চলে না !"
অন্যদিকে বিজেপি সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে কথা বলছে । কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন, রাজ্যের অসহযোগিতার কারণেই এসআইআর প্রক্রিয়া বিলম্বিত । তাঁর অভিযোগ, গ্রুপ–এ স্তরের পর্যাপ্ত আধিকারিকের নাম কমিশনকে দেয়নি রাজ্য। শ্লেষের সুরে তাঁর প্রশ্ন, " ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গেলে তৃণমূলের হয়ে কে চাপ্পা ভোট দেবে? " । বিজেপির বক্তব্য, তারা চায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ভোটার তালিকা, যেখানে বৈধ ভোটার বাদ পড়বেন না, আবার অনুপ্রবেশকারীর নামও থাকবে না ।
শুক্রবারের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি এন ভি অঞ্জরিয়ার বেঞ্চ রাজ্য ও কমিশনের মধ্যে ‘বিশ্বাসের ঘাটতি’র কথা উল্লেখ করেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, পশ্চিমবঙ্গে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। আগের শুনানিতে ডিজি-কে শো-কজ নোটিস দেওয়া হয়েছিল এসআইআর সংক্রান্ত আপত্তির ফর্ম পোড়ানোর অভিযোগে এফআইআর না হওয়া নিয়ে ।
কমিশনের তরফে আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কার কথাও জানানো হয়েছে আদালতে । এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ হয়েছে, তা পরবর্তী শুনানিতে হলফনামা আকারে জানাতে বলা হয়েছে । মার্চের প্রথম সপ্তাহে মামলার পরবর্তী শুনানি হতে পারে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এসআইআর আর নিছক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নেই—তা এখন রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার লড়াই । শাসকদল রায়কে নিজেদের জয় বলছে, বিরোধীরা বলছে প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রমাণ । আদালতের হস্তক্ষেপে আপাতত নতুন অধ্যায় শুরু হলেও, ভোটের আগে এই বিতর্ক যে আরও ঘনীভূত হবে, তা বলাইবাহুল্য!