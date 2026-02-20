ETV Bharat / politics

SIR: ‘ঐতিহাসিক জয়’ বনাম ‘কমিশনের ব্যর্থতা’! সুপ্রিম রায়ে বাংলায় রাজনৈতিক তরজা চরমে

আদালতের হস্তক্ষেপে আপাতত নতুন অধ্যায় শুরু হলেও, ভোটের আগে এই বিতর্ক যে আরও ঘনীভূত হবে, তা বলাইবাহুল্য!

SIR
নজিরবিহীন পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের৷ (ফাইল ছবি৷)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 20, 2026 at 8:03 PM IST

Updated : February 20, 2026 at 8:14 PM IST

কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) ঘিরে টানাপোড়েনের আবহে শুক্রবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৷ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এসআইআর-এ ভোটারদের তথ্যগত অসঙ্গতি খতিয়ে দেখবেন কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত বর্তমান ও প্রাক্তন বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা । শীর্ষ আদালতের এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তুমুল তরজা ।

শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এই রায়কে তাদের আন্দোলনের 'স্বীকৃতি' হিসেবেই দেখছে। দলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "বাংলার বৈধ ভোটারদের নাম কাটার চক্রান্ত চলছিল । তথ্যগত অসঙ্গতির নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছিল । তৃণমূলনেত্রীর নেতৃত্বে বাংলার মানুষ যে লড়াই করেছে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেই লড়াই মান্যতা পেল ।" তাঁর দাবি, এখন আর 'বিজেপি-নির্ধারিত' নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা নয়, বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরাই বিষয়টি দেখবেন—যা চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কুণালের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের 'নিরপেক্ষতা' নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে আদালতের এই নির্দেশ । তিনি আরও অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক চিঠির জবাব দেয়নি কমিশন । ফলে অসঙ্গতির বিষয়গুলি তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়েছে । তাঁর দাবি, " এই রায় কমিশনের উপর অনাস্থার প্রতিফলন ।"

এ ব্যাপারে কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও । তাঁর মতে, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ রাজ্যের নির্বাচনী ব্যবস্থার বিপর্যয়ের প্রতিফলন । তিনি বলেন, "লজিকাল ডিসক্রেপেন্সির নামে 1.2 কোটিরও বেশি ভোটারকে নোটিস দেওয়া আইনসম্মত নয় । ERO এবং AERO-দের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় বহিরাগত হস্তক্ষেপ হয়েছে, যার একদিকে নির্বাচন কমিশন, অন্যদিকে রাজ্য সরকার। বিচার বিভাগীয় তত্ত্বাবধানই হয়তো এখন একমাত্র সমাধান ।"

কমিশন ও রাজ্যকে নিশানা করে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও৷ তাঁর কথায়, "জুডিসিয়াল অফিসার নিয়োগের কথা উঠছে মানে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা স্পষ্ট । আদালত ট্রাস্ট ডেফিসিয়েন্সির কথা বলছে । মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে কমিশনকে দায় স্বীকার করতে হবে ৷"

এখানেই না থেমে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যেও৷ বাম জমানার প্রসঙ্গ টেনে সেলিমের কটাক্ষ, "রাইটার্স বিল্ডিং থেকে জ্যোতি বসু কোনও কথা বলা মানে মানুষ ভরসা পেতো । আর এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেভাবে রাজ্য সরকারকে চালনা করা হচ্ছে তাতে প্রশাসন চলে না !"

অন্যদিকে বিজেপি সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে কথা বলছে । কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন, রাজ্যের অসহযোগিতার কারণেই এসআইআর প্রক্রিয়া বিলম্বিত । তাঁর অভিযোগ, গ্রুপ–এ স্তরের পর্যাপ্ত আধিকারিকের নাম কমিশনকে দেয়নি রাজ্য। শ্লেষের সুরে তাঁর প্রশ্ন, " ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গেলে তৃণমূলের হয়ে কে চাপ্পা ভোট দেবে? " । বিজেপির বক্তব্য, তারা চায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ভোটার তালিকা, যেখানে বৈধ ভোটার বাদ পড়বেন না, আবার অনুপ্রবেশকারীর নামও থাকবে না ।

শুক্রবারের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি এন ভি অঞ্জরিয়ার বেঞ্চ রাজ্য ও কমিশনের মধ্যে ‘বিশ্বাসের ঘাটতি’র কথা উল্লেখ করেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, পশ্চিমবঙ্গে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। আগের শুনানিতে ডিজি-কে শো-কজ নোটিস দেওয়া হয়েছিল এসআইআর সংক্রান্ত আপত্তির ফর্ম পোড়ানোর অভিযোগে এফআইআর না হওয়া নিয়ে ।

কমিশনের তরফে আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কার কথাও জানানো হয়েছে আদালতে । এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ হয়েছে, তা পরবর্তী শুনানিতে হলফনামা আকারে জানাতে বলা হয়েছে । মার্চের প্রথম সপ্তাহে মামলার পরবর্তী শুনানি হতে পারে ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এসআইআর আর নিছক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নেই—তা এখন রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার লড়াই । শাসকদল রায়কে নিজেদের জয় বলছে, বিরোধীরা বলছে প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রমাণ । আদালতের হস্তক্ষেপে আপাতত নতুন অধ্যায় শুরু হলেও, ভোটের আগে এই বিতর্ক যে আরও ঘনীভূত হবে, তা বলাইবাহুল্য!

