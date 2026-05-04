SIR ঝড় নাকি ডিএ ক্ষোভ ? বাংলার রায়ে ফ্যাক্টরের বহুমাত্রিক অঙ্ক

SIR ঝড় নাকি ডিএ ক্ষোভ ? বাংলার রায়ে ফ্যাক্টরের বহুমাত্রিক অঙ্ক
Published : May 4, 2026 at 10:27 PM IST
কলকাতা, 4 মে: বুথ ফেরত সমীক্ষা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল পালাবদলের । তবু ভোটের আগের দিন পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁদের দাবি ছিল, 2026-এ 226টি আসন জিতে চতুর্থবারের জন্য সরকার গড়বে তৃণমূল । কিন্তু গণনা শুরু হতেই ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে, বাংলার জনতা এ বার পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দিয়েছে ।
কমিশন সূত্রে পাওয়া শেষ তথ্য অনুযায়ী, 293টি (ফলতায় পুনর্নির্বাচন হবে) আসনের মধ্যে প্রায় 200-র বেশি আসনে এগিয়ে বা জয়ী বিজেপি, আর তৃণমূল নেমে এসেছে তিন অঙ্কের নীচে ! 2011 সালে বামফ্রন্টকে সরিয়ে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, ঠিক তেমনই আর এক মোড়ে দাঁড়িয়ে বাংলা, তবে এবার বিপরীত স্রোতে !
এই নাটকীয় পরিবর্তনের নেপথ্যে কী কী কারণ কাজ করল, তা নিয়েই এখন জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে । পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই ভোটের আসল লড়াই শুরু হয়েছিল অনেক আগে, গত বছরের অক্টোবরে এসআইআর (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়া ঘিরে । 4 নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই বৃহৎ ভোটার তালিকা সংশোধন অভিযানে বাদ পড়ে প্রায় 90 লক্ষেরও বেশি নাম । অভিযোগ ছিল, এদের একটি বড় অংশই তথাকথিত 'ভূতুড়ে ভোটার', যাদের ভোট অতীতে ফলাফলে প্রভাব ফেলত । সেই পথ রুদ্ধ হওয়াও ফলের সমীকরণ বদলে দিতে পারে বলে মত অনেকের ।
সংখ্যার অঙ্কও এই পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী । প্রায় 92-93 শতাংশ ভোটদান, যা অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে । প্রথম দফায় 152টি আসনে প্রায় 21 লক্ষ এবং দ্বিতীয় দফায় 142টি আসনে 9 লক্ষাধিক অতিরিক্ত ভোট পড়েছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরা এই ভোটবৃদ্ধির অন্যতম কারণ । দীর্ঘদিন বাইরে থাকা বহু ভোটার এ বার নিজের ভোট নিজে দিয়েছেন ।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, হিংসামুক্ত ভোটগ্রহণ । বাংলার নির্বাচনী ইতিহাসে যা প্রায় ব্যতিক্রম বললেই চলে । দু’দফার ভোটেই বড় ধরনের সংঘর্ষ বা প্রাণহানির খবর নেই । কড়া নিরাপত্তা, বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন সব মিলিয়ে নির্বাচন যেন হয়ে উঠেছিল এক 'টেস্ট কেস', যেখানে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছিল নজরকাড়া ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষণে উঠে আসছে আরও কিছু স্তর । গ্রামীণ এলাকায় তৃণমূলের সংগঠন এখনও শক্তিশালী হলেও শহর ও শহরতলিতে বিজেপির প্রভাব ক্রমশ বেড়েছে । সংখ্যালঘু, তফসিলি ও উপজাতি ভোটের বিভাজনও তৈরি করেছে নতুন সমীকরণ । বিজেপি ভরসা রেখেছিল প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া, দুর্নীতি, কর্মসংস্থান এবং আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে । অন্যদিকে তৃণমূল বাজি ধরেছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী-সহ একাধিক জনমুখী প্রকল্পে এবং শক্তিশালী বুথ সংগঠনের উপর ।
তবে এই সরাসরি দ্বৈরথের বাইরেও ছিল একাধিক ‘এক্স ফ্যাক্টর’। বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোটের ভোট কাটার সম্ভাবনা, ডিএ ইস্যু, বেকারত্ব, মহিলা ভোট সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল এক জটিল রাজনৈতিক রসায়ন । সেই রসায়নেই কি বদলে গেল বাংলার রায় ?
প্রাক্তন পুলিশ কর্তা নজরুল ইসলাম মনে করেন, এসআইআর প্রক্রিয়া বড় ভূমিকা নিয়েছে । তাঁর কথায়, "মৃত বা ভুয়ো নাম বাদ যাওয়ায় মানুষ নিজের ভোট নিজে দিতে পেরেছে । এছাড়া নিয়োগ দুর্নীতি, আরজি কর, কামদুনি-হাঁসখালি, কসবা একাধিক ইস্যু মানুষের মনে প্রভাব ফেলেছে ।" যদিও তাঁর মতে, তৃণমূলের ফল আরও খারাপ হতে পারত ।
অন্যদিকে রাজ্য সরকারি কর্মচারী পরিষদের সভাপতি দেবাশিস শীলের মতে, ডিএ-ই এই নির্বাচনের অন্যতম বড় ফ্যাক্টর । তাঁর দাবি, "পোস্টাল ব্যালটে অধিকাংশ আসনে বিজেপি এগিয়ে । শুধু সরকারি কর্মী নয়, তাঁদের পরিবার মিলিয়ে প্রায় 40 লক্ষ ভোট এই ইস্যুতে প্রভাবিত হয়েছে ।" তাঁর কটাক্ষ, "ডিএ নিয়ে মানুষের ক্ষোভ ব্যালটে প্রতিফলিত হয়েছে ।"
সব মিলিয়ে স্পষ্ট, এই নির্বাচন শুধুই ক্ষমতা বদলের অঙ্ক নয়, বরং ভোটার আচরণের গভীর পরিবর্তনের প্রতিফলন । এসআইআর থেকে হিংসামুক্ত ভোট, ডিএ থেকে দুর্নীতির অভিযোগ একাধিক স্তরের ফ্যাক্টর মিলেই তৈরি হয়েছে এই ফলাফল । যা জন্ম দিয়েছে আরও একটি প্রশ্নের, এ কি সাময়িক স্রোত, না কি বাংলার রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের সূচনা ? উত্তর দেবে সময়ই ।