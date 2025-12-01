SIR প্রভাব ফেলবে না, আসন-ভোট দু’টোই বাড়বে ! বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের
একুশের থেকে বড় ব্যবধানে জিতলে বিজেপি নেতাদের বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি অভিষেকের ৷
Published : December 1, 2025 at 3:20 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' বা 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR) প্রক্রিয়ায় একদিকে বিরোধী দল বিজেপি এক কোটি ভুয়ো নাম বাদ যাওয়ার দাবি করছে ৷ অন্যদিকে, একটাও ভোটারের নাম বাদ গেলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে শাসক তৃণমূল ৷ এই পরিস্থিতিতে বিজেপিকে বড়সড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ডায়মন্ডহারবার থেকে অভিষেক বলেন, 2026 সালে একুশের থেকেও বড় ব্যবধানে জিতবে তৃণমূল ৷ আর তা না-হলে বিজেপি যা শাস্তি দেবে, তা মাথা পেতে নেবেন তিনি ৷
সোমবার ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের মহেশতলা থেকে 'সেবাশ্রয়-2' কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে বিজেপি নেতৃত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বলেন, "আমি এক মাস আগে চ্যালেঞ্জ করেছি, বিজেপি নেতারা গ্রহণ করছেন না কেন ? আপনারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন ৷ তৃণমূলের যদি আসন সংখ্যা না-বাড়ে, আপনারা যা শাস্তি দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মেনে নেবে ৷"
প্রশ্ন হল, কেন ও কীসের শাস্তি ? তা স্পষ্ট করেননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ তবে তিনি বলেন, "বিজেপি নেতারা দাবি করছেন এসআইআর হলে তৃণমূলকে আর দেখা যাবে না ৷ কিন্তু বাস্তবতা হল, এসআইআর বা এনআরসি যাই করা হোক, মানুষের সমর্থন মমতার দিকেই থাকবে ৷"
তবে, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি একটি কঠিন শর্তও জুড়ে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ ৷ তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, যদি 2026-এর নির্বাচনে তৃণমূলের আসন সংখ্যা এবং প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ বাড়ে, তবে বিজেপিকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে ৷ অভিষেক বলেন, "তৃণমূলের যদি আসন সংখ্যা বাড়ে, আমরা কোনও শাস্তি দেব না ৷ মাথা নিচু করে 10 কোটি বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে 2 লক্ষ কোটি টাকা, যেটা বাংলার অধিকার-প্রাপ্য, সেটা সাতদিনে বিজেপি নেতাদের ছাড়তে হবে ৷ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন ৷"
রাজ্যের বকেয়া টাকা নিয়ে কেন্দ্রের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, "এই টাকা কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয় ৷ এটা পুরুলিয়া, কোচবিহার, কলকাতা বা দক্ষিণ 24 পরগনার সাধারণ মানুষের ঘাম ঝরানো টাকা ৷" অভিষেক পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি করেন, "গত সাত বছরে জিএসটি এবং আয়কর বাবদ কেন্দ্র বাংলা থেকে প্রায় সাড়ে 6 লক্ষ কোটি টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছে, অথচ বিনিময়ে বাংলার হকের টাকা আটকে রেখে 'ভাতে মারা'র চেষ্টা করছে ৷
বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, "বিজেপি রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে বলেই এখন ভোটার তালিকা বা এসআইআর-এর ওপর ভরসা করছে ৷ 2021 সালেও বিজেপি 'আব কি বার 200 পার'-এর স্লোগান দিয়ে বাংলায় এসেছিল ৷ কিন্তু, মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে ৷ বাংলা যেভাবে ল্যাজে গোবরে করে 2021-এ হারিয়েছিল, 2026-এ তার থেকেও বেশি শিক্ষা আপনাদের দেবে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ভোট শতাংশ ও আসন সংখ্যা—দুটোই বাড়বে ৷"