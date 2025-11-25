বাংলায় আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ নাড়িয়ে দেব, SIR ইস্যুতে বিজেপিকে তোপ মমতার

বাংলায় আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ নাড়িয়ে দেব, SIR ইস্যুতে বিজেপিকে তোপ মমতার
মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই সভা থেকেই তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন৷ সভার পর ঠাকুরনগর পর্যন্ত মিছিলও করেন তৃণমূল নেত্রী৷
Published : November 25, 2025 at 7:41 PM IST
বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 25 নভেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘বাংলায় আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ নাড়িয়ে দেব।’’
মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে এসআইআর-এর প্রতিবাদ সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই সভা থেকে এভাবে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানালেন তিনি৷ জানালেন, বিহারে ভোটের ফলাফলের পুনরাবৃত্তি বাংলায় হবে না। কারণ, বিজেপির ‘গেম’ ধরে ফেলেছে তৃণমূল।
একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, এসআইআর বা ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করার চেষ্টা করছে কেন্দ্র। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে বাংলার একজন বৈধ ভোটারেরও নাগরিকত্ব বা ভোটাধিকার কাড়তে দেবেন না।
বিহার প্রসঙ্গ ও ‘দিল্লি দখল’
এসআইআর এবং এনআরসি আতঙ্ক ছড়িয়ে বিজেপি বিহারে ফায়দা লুটলেও বাংলায়, তা হবে না বলে দাবি করেন মমতা। তিনি বলেন, "বিহারে ওরা লড়তে পারেনি বেচারা। আপনাদের গেম ধরতে পারেনি। আর আমরা তো আপনাদের গেম দেখে অভ্যস্ত, তাই আমরা ধরে নিই এ টু জেড। তাই আমাদের সঙ্গে পারা মুশকিল।"
2029 সালের লোকসভা নির্বাচন এবং দিল্লির ক্ষমতার পালাবদল নিয়েও এদিন হুঁশিয়ারি দেন তিনি। মমতা বলেন, "2029 বোধহয় ভয়ঙ্কর। তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমার এই বাংলায় আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ নাড়িয়ে দেব। নির্বাচনের পর আমি দেশটা চষে বেড়াব।"
তিনি আরও বলেন, ‘‘ব্রিটিশরা যেমন বাংলা থেকে রাজধানী সরাতে বাধ্য হয়েছিল, তেমনই আগামিদিনে বাংলাই দিল্লি দখল করবে।
‘বিজেপি কমিশন’ ও ‘ইয়েস পাপা’ কটাক্ষ
এদিন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এখন নিরপেক্ষ থাকার বদলে বিজেপির কথায় ওঠবস করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "নির্বাচন কমিশনের কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষ থাকা। বিজেপির কমিশন হয়ে যাওয়া উচিত নয়৷ এখন কী বলছে? যদি জিজ্ঞেস করেন আধার কার্ড? বলবে নো স্যার। প্যান কার্ড? নো স্যার। বিজেপি? ইয়েস স্যার। ইয়েস পাপা, ইয়েস পাপা।"
মমতার দাবি, 2002 সালে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য তিন বছর সময় নেওয়া হয়েছিল। অথচ ভোটের মুখে মাত্র দু’মাসের মধ্যে তড়িঘড়ি এই প্রক্রিয়া চালানোর নেপথ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, "2024-এ নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যে লিস্টে (ভোটার তালিকা), সেই লিস্ট যদি বাতিল হয়ে যায়, তবে তো সরকারও বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত।"
নাগরিকত্ব কার্ডের ‘ফাঁদ’ ও মতুয়া আবেগ
মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁয় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিএএ এবং নাগরিকত্ব প্রমাণের নামে দেওয়া ফর্ম বা কার্ড নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেন। তিনি অভিযোগ করেন, টাকার বিনিময়ে যে ফর্ম বা কার্ড দেওয়া হচ্ছে, তাতে ‘পূর্ববর্তী নাগরিকত্ব বাংলাদেশি’ হিসেবে উল্লেখ থাকছে।
মমতা বলেন, "আজকের ডেটে যখন সার্টিফিকেটটা আপনি পাচ্ছেন 2025-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে, আপনাকে বাংলাদেশি প্রমাণ করে দিচ্ছে। এটা তো আপনাদের আরও ক্ষতি করছে।" তিনি জানান, এই ফাঁদে পা দিয়ে নিজেকে বিদেশি প্রমাণ না-করতে।
সীমান্ত সুরক্ষা ও কেন্দ্রের ব্যর্থতা
অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের দিকেই আঙুল তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিএসএফ, রেল এবং বিমানবন্দরের দায়িত্ব যে কেন্দ্রীয় সরকারের, তা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "বর্ডার সামলায় কে? রাজ্য সরকার নয়, কেন্দ্রীয় সরকার। তাহলে আমরা কী করে এই কাজটা করলাম?" তাঁর যুক্তি, যদি অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে, তবে তা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির ব্যর্থতা।
কপ্টার বিভ্রাট ও মানবিক বার্তা
এদিন সভার শুরুতেই হেলিকপ্টার বিভ্রাটের কথা উল্লেখ করেন মমতা। তিনি জানান, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কপ্টার না-আসায় সড়ক পথেই তিনি বনগাঁ পৌঁছন। তবে বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন তিনি৷ কারণ, এতে জনসংযোগ আরও নিবিড় হয়েছে।
এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে বিএলও-সহ বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে তিনি বলেন, "আর কত যাবে প্রাণ? আর কত দিতে হবে বলিদান? আমি পরিষ্কার বলতে এসেছি, আপনারা ভয় পাবেন না। আমরা থাকতে আপনাদের তাড়াতে আমি দেব না।"
সভা শেষে তিনি চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত মিছিলে অংশ নেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, বনগাঁর এই সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক - উভয় পথেই বিজেপির নাগরিকত্ব ইস্যুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত তৃণমূল।