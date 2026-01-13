বিহার মডেলে ‘ব্ল্যাক ম্যাজিক’ করে বাংলার 54 লক্ষ নাম বাদ দিয়েছে কমিশন, অভিযোগ মমতার

বিহার মডেলে ‘ব্ল্যাক ম্যাজিক’ করে বাংলার 54 লক্ষ নাম বাদ দিয়েছে কমিশন, অভিযোগ মমতার
মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানে এসআইআর নিয়ে তোপ দাগেন নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে৷
Published : January 13, 2026 at 6:22 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে নজিরবিহীন সংঘাতের আবহ তৈরি হল রাজ্যে। মঙ্গলবার নবান্নে আচমকা ডাকা এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তাঁর দাবি, এসআইআর-এর নামে রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, প্রায় 54 লক্ষ প্রকৃত ভোটারের নাম এই তালিকা থেকে বেআইনিভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। এর জন্য ‘ব্ল্যাক ম্যাজিক’ করা হচ্ছে৷
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি জানতেন না যে আজ তাঁকে সাংবাদিক বৈঠক করতে হবে, কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তিনি বাধ্য হয়েই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন। মমতার অভিযোগ, "এসআইআর-এর নামে সর্বনাশের খেলা চলছে।" তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, কমিশনের স্থানীয় অফিস বা সিইও দফতর থেকে নয়, এই নামগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে দিল্লি থেকে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়ার পেছনে বিজেপির আইটি সেলের হাত রয়েছে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, যে 54 লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি বড় অংশ বিবাহিত মহিলা। বিয়ের পর যাঁদের পদবি পরিবর্তন হয়েছে বা যাঁদের ঠিকানা বাপেরবাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে পরিবর্তিত হয়েছে, তাঁদের নাম নির্বিচারে বাদ দেওয়া হয়েছে। একে 'মিসম্যাচ অফ ম্যাপিং' বলে উল্লেখ করে মমতা বলেন, "এটা পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের ভুল এবং ব্লান্ডার।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের আগে কেন ওই ভোটারদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হল না?
আইনি যুক্তি দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একজন খুনিও যদি খুন করে, আদালতে তাঁর হয়ে ল-ইয়ার না-থাকলে বিচারক তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেন। অথচ এখানে 54 লক্ষ মানুষের নাম একতরফাভাবে বাদ দিয়ে দেওয়া হল, তাঁরা জানতেই পারলেন না।" তিনি দাবি করেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে ইআরও বা ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের ঘাড়ে দোষ চাপানো হলেও, ইআরও অ্যাসোসিয়েশন চিঠি দিয়ে কমিশনকে জানিয়েছে যে তাদের লগ-ইন আইডি অপব্যবহার করে এই নামগুলো ডিলিট করা হয়েছে।
এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ভোটার তালিকার এই ড্রাফট বা খসড়া কপি অন্য কোনও রাজনৈতিক দলকে দেওয়া হয়নি, অথচ বিজেপি আগে থেকেই সব তথ্য পেয়ে বসে আছে। সাধারণ মানুষ যাতে জানতে না-পারে কার নাম বাদ গেল, সেই কারণেই এই গোপনীয়তা বলে তাঁর দাবি। তিনি বলেন, "হাজার হাজার মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হচ্ছে, অথচ তালিকা ডিসক্লোজ করা হচ্ছে না। মানুষ নিশ্চিন্তে ভাবছে তাদের নাম আছে, কিন্তু আদতে তা মুছে ফেলা হয়েছে।"
অন্যান্য রাজ্যের উদাহরণ টেনে মমতা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং বিহারেও একই মডেলে ভোট করানো হয়েছে। সেখানেও বিরোধী দলগুলো আগেভাগে এই 'কারচুপি' ধরতে পারেনি। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বেরোনোর পরেই ভোটের দিন ঘোষণা করে দেওয়া হয়, ফলে আইনি লড়াই বা বিচার পাওয়ার আর কোনও সুযোগ থাকে না। বাংলাতেও সেই একই 'ব্ল্যাক গেম' বা 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' করার চেষ্টা চলছে বলে তিনি দাবি করেন।
প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার গাফিলতির অভিযোগ তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী একটি তালিকা প্রদর্শন করেন৷ তিনি দাবি করেন, ডিএম (জেলাশাসক), ইআরও এবং বিএলও-রা নামে ছাড়পত্র বা অনুমোদন দেওয়ার পরেও শেষ ধাপে 'মাইক্রো অবজার্ভার'দের দিয়ে সেই নামগুলো বাতিল করানো হচ্ছে। এই মাইক্রো অবজার্ভারদের তিনি 'বিজেপির ক্যাডার' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "ডিএম-রা লগ-ইন করে নাম তুলছেন, আর ওপর থেকে তা ব্লক করে দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র।"
এসআইআর নোটিশ এবং ভোটার তালিকা নিয়ে আতঙ্কে রাজ্যে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে বলেও এদিন দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানান, আজ সকাল পর্যন্ত এই আতঙ্কে 84 জন মারা গিয়েছেন। এর মধ্যে 17 জন ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছেন। সব মিলিয়ে প্রায় 105 জন মানুষ এই প্রক্রিয়ার কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে দাবি করা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনকে ভর্ৎসনা করে মমতা বলেন, "নির্বাচন গণতন্ত্রের উৎসব। জনগণ ঠিক করবে কাকে নির্বাচিত করবে। কিন্তু ভোটের আগেই কমিশন যদি অর্ধেক লোকের নাম কেটে দিয়ে নির্বাচিত সরকার ঠিক করে দেয়, তবে তার কৈফিয়ত তাদের দিতে হবে।" বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ জাতীয় রাজনীতিতেও শোরগোল ফেলতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।